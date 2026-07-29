3-9 Ağustos Haftasında Sahnelenecek En Güzel Tiyatro Oyunları!

Fırat Tanış ile Gelin Tanış Olalım

Fırat Tanış’ın sahneye taşıdığı yapım, türküler ve deyişler eşliğinde anlatılan bir Abdal hikâyesine odaklanıyor. Aşk, ayrılık, gurbet, dostluk ve hakikat gibi temaları müzikle buluşturan oyun, seyirciyi ortak bir anlatının parçasına dönüştürüyor.

Tarih: 4 Ağustos 2026 Salı, 21.00; 5 Ağustos 2026 Çarşamba, 21.00

Mekan: Kadıköy Belediyesi Selamiçeşme Özgürlük Parkı (4 Ağustos); Trump Sahne (5 Ağustos)

Tür: Müzikal, Dram

Oyuncular: Fırat Tanış

Süre: 80 dakika

Yaş sınırı: 10+

Süt Kardeşler

İzin kâğıtlarını bilerek değiştiren iki bahriyeli askerin yol açtığı karışıklık, Komutan Gazanfer’in gelişiyle giderek büyüyor. Geleneksel Türk tiyatrosundan izler taşıyan yapım, dekorları ve kostümleriyle seyirciyi 1950’li yıllara götürüyor.

Tarih: 6 Ağustos 2026 Perşembe, 21.00

Mekan: Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro

Tür: Komedi

Oyuncular: Behzat Uygur, Süheyl Uygur, Nurten İnan, Ekin Gezer, Sefa Alper Öztürk, Nejat Uygur

Süre: 120 dakika

Yaş sınırı: 13+

Ruh Öküzüm

Kadın ve erkek ilişkilerini mizahi bir dille ele alan oyun, çiftlerin günlük yaşamda karşılaştığı anlaşmazlıkları sahneye taşıyor. Erkan Karadeniz’in yazıp yönettiği yapım, seyirciye kendi ilişkilerinden tanıdık ayrıntılar sunuyor.

Tarih: 6 Ağustos 2026 Perşembe, 20.00

Mekan: Torium Sahne

Tür: Komedi

Oyuncular: Tuğçe Karabayır, Erkan Karadeniz

Süre: 120 dakika

Yaş sınırı: 13+

Herkes Kocama Benziyor

Bir pavyonda tuvalet görevlisi olarak çalışan Ayten, kendisini oraya getiren olayları, terk eden kocasını ve birlikte çalıştığı insanları anlatıyor. Geçmişiyle hesaplaşırken içinde büyüyen öfkeyi fark eden Ayten’in hikâyesi, karanlık mizahla dramatik anlatımı buluşturuyor.

Tarih: 3 Ağustos 2026 Pazartesi, 21.00

Mekan: Kadıköy Belediyesi Selamiçeşme Özgürlük Parkı

Tür: Komedi, Trajedi, Dram

Oyuncular: Pınar Güntürkün

Süre: 80 dakika

Yaş sınırı: 15+

Mahşer-i Cümbüş

Modern doğaçlama tiyatronun Türkiye’deki öncü ekiplerinden Mahşer-i Cümbüş, seyircilerin verdiği yönlendirmelerle her gösteride yeni bir hikâye kuruyor. Önceden yazılmış bir metne bağlı kalınmadığı için sahnede ortaya çıkan oyun yalnızca o geceye özgü oluyor.

Tarih: 8 Ağustos 2026 Cumartesi, 20.30

Mekan: Trump Sahne

Tür: Doğaçlama

Oyuncular: Ayça Işıldar Ak, Burak Satıbol, Yiğit Arı, Fatih Günay, Güray Özcan, Özlem Türay

Süre: 90 dakika

Yaş sınırı: 12+

Alevli Günler

Çocukluklarından beri ayrılmayan üç arkadaşın hayatı, içlerinden birinin kansere yakalanmasıyla değişiyor. Arkadaşlarının öldükten sonra yakılma isteğini yerine getirmeye çalışan ikili, farklı olanı kabul etmeyen kurumlarla mücadele ederken trajikomik olaylarla karşılaşıyor.

Tarih: 8 Ağustos 2026 Cumartesi, 21.00

Mekan: Büyükçekmece Kültürpark Kemal Sunal Amfi Tiyatro

Tür: Dram

Oyuncular: Güven Kıraç, Erkan Can, Bahtiyar Engin, Levent Ülgen

Süre: 120 dakika

Yaş sınırı: 12+

Zengin Mutfağı

Vasıf Öngören’in eseri, 15-16 Haziran 1970’te yaşanan büyük işçi hareketinin zengin bir ailenin mutfağına yansımasını anlatıyor. Köşk çalışanları, dışarıdaki toplumsal değişimin etkisiyle kendi hayatlarını ve bağlılıklarını sorgulamaya başlıyor.