Ankara, İzmir ve Bursa’da Bu Hafta İzleyebileceğiniz Film ve Tiyatro Oyunları!

12 Numaralı Adam
Yıllardır yedek kulübesinde bekleyen bir kaleci, kendisine verilen son fırsatta yalnızca maçı değil, yaşamı boyunca yaptığı tercihleri de sorguluyor. Erkan Kolçak Köstendil’in tek kişilik performansı, doksan dakikalık bir karşılaşmayı yalnızlık ve hayaller üzerine kurulan bir iç hesaplaşmaya dönüştürüyor.
Seda Yüz Stand Up
Seda Yüz, gündelik hayatın küçük dertlerini, ilişkilerde karşılaşılan tuhaflıkları ve hepimizin zaman zaman içine düştüğü komik durumları kendi gözünden anlatıyor. Tek kişilik gösteri, izleyiciyi hayatın sıkıntılarına bir süreliğine kahkahayla bakmaya davet ediyor.
Nevzat Can Ünsal Tek Kişilik Stand Up
Parodi videoları ve mizahi içerikleriyle tanınan Nevzat Can Ünsal, “Devam” adlı gösterisinde hepimizin karşılaştığı ancak çoğu zaman üzerinde durmadan geçtiği absürtlükleri sahneye taşıyor. Gösteri, günlük hayatın sıradan görünen ayrıntılarından eğlenceli hikâyeler çıkarıyor.
Tarih: 1 Ağustos Cumartesi, 20.30
Mekan: Greyshake Coffee ve Grey Sahne Comedy Club
Tür: Stand-up
Oyuncular: Nevzat Can Ünsal
Süre: 75 dakika
Yaş Sınırı: 18+
Etekler ve Pantolonlar
Kocasının kendisini aldattığını öğrenen Nurcan, yıllardır görüşmediği okul arkadaşı Aysel’den intikam planı için yardım istiyor. İki kadının çıktığı bu yolculuk, kısa sürede yalnızca evliliklerini değil, aile ve çevre baskısıyla dönüştükleri kişileri de sorguladıkları eğlenceli bir hesaplaşmaya dönüşüyor.
Tarih: 2 Ağustos Pazar, 18.00
Mekan: Çankaya Sahne
Tür: Komedi
Oyuncular: Nergis Kumbasar, Nurseli İdiz, Kimya Gökçe Aytaç
Süre: 80 dakika
Yaş Sınırı: 12+
Kaç Zamparalık Gece
Evliliklerinin 20. yılını sakin bir dağ evinde kutlamak isteyen çift, evin yanlışlıkla balayındaki başka bir çifte de kiralandığını öğreniyor. İki çift aynı çatı altında kalmaya çalışırken yıllardır saklanan sırlar ortaya çıkıyor ve romantik kutlama, giderek büyüyen bir karmaşaya dönüşüyor.
Tarih: 27 Temmuz Pazartesi, 20.00 ve 30 Temmuz Perşembe, 20.00
Mekan: Bergüzar Sahne
Tür: Komedi
Oyuncular: Melisa Varol, Muhammet Yonca, Banu İnal, Edip Tüfekçi
Yaş Sınırı: 16+
Geçmişte çıkan bir yangının izlerini taşıyan eski bir fabrikada yaşanan cinayet, karakterleri güç, korku ve cesaret üzerine kurulan karanlık bir hesaplaşmanın içine çekiyor. Oyun, olayın ardındaki gerçeği ararken seyirciyi de suçun görünen yüzünün ötesine bakmaya çağırıyor.
Milena'ya Mektuplar
Franz Kafka’nın yazılarını Çekçeye çevirmesiyle başlayan Kafka ve Milena Jesenská arasındaki yazışmalar, zamanla sınırları ve mesafeleri aşan imkânsız bir aşka dönüşüyor. Oyun, ikilinin mektupları üzerinden tutku, yalnızlık ve kavuşamamanın yarattığı kırılganlığı sahneye taşıyor.
Gece
Karanlığın yalnızca sokakları değil, insanların vicdanını da örttüğü bir gecede iki kişinin hayatı geri dönüşü olmayan şekilde değişiyor. Gerilimli atmosferi ve beklenmedik kırılma anlarıyla ilerleyen oyun; suç, pişmanlık ve geçmişten kaçmanın mümkün olup olmadığı üzerine psikolojik bir hikâye anlatıyor.
Bir İdam Mahkûmunun Son Günü
Victor Hugo’nun eserinden uyarlanan oyun, idam cezasına çarptırılmış bir mahkûmun infaz öncesindeki son saatlerine odaklanıyor. Süleyman Ceylan’ın tek kişilik performansı; adalet, özgürlük, vicdan ve ölüm korkusu üzerine sarsıcı bir yüzleşme sunuyor.
Tarih: 30 Temmuz Perşembe, 20.00; 31 Temmuz Cuma, 20.00 ve 2 Ağustos Pazar, 18.00
Mekan: AKM Sahne Kızılay ve Çukurambar Kültür Sanat Merkezi AKM Sahnesi
Tür: Dram
Oyuncular: Süleyman Ceylan
Süre: 60 dakika
Yaş Sınırı: 13+
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