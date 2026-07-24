article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Ankara, İzmir ve Bursa’da Bu Hafta İzleyebileceğiniz Film ve Tiyatro Oyunları!

Ankara, İzmir ve Bursa’da Bu Hafta İzleyebileceğiniz Film ve Tiyatro Oyunları!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
24.07.2026 - 21:52 Son Güncelleme: 24.07.2026 - 21:55
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Temmuz ayının son haftasında Ankara, İzmir ve Bursa sahnelerinde komediden drama, tek kişilik gösterilerden edebiyat uyarlamalarına uzanan geniş bir program izleyicileri bekliyor. Erkan Kolçak Köstendil, Salih Bademci, Şener Şen, Nurseli İdiz ve Nergis Kumbasar gibi sevilen isimlerin yanı sıra farklı tarzlarda stand-up gösterileri de haftanın programında yer alıyor!

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bu hafta sinemalarda hangi filmler var? 27 Temmuz - 2 Ağustos vizyon takvimi

Bu hafta sinemalarda hangi filmler var? 27 Temmuz - 2 Ağustos vizyon takvimi

Örümcek-Adam: Yepyeni Bir Gün

  • Vizyon tarihi: 31 Temmuz 2026

  • Tür: Aksiyon, bilim kurgu, fantastik, macera

  • Yönetmen: Destin Daniel Cretton

  • Oyuncular: Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink

Sevdiklerinin hayatlarından ve hafızalarından kendisini sildiren Peter Parker, aradan geçen dört yılın ardından New York sokaklarında tamamen yalnız mücadele ediyor. Gerçek kimliğini artık kimsenin bilmediği Peter, hayatını şehri korumaya adarken omuzlarındaki sorumluluk giderek ağırlaşıyor. Yaşamaya başladığı gizemli fiziksel değişimler ve şehirde büyüyen suç dalgası, onu şimdiye kadarki en karanlık dönemlerinden biriyle karşı karşıya getiriyor.

Milyoner

  • Vizyon tarihi: 31 Temmuz 2026’da yeniden vizyona giriyor

  • Tür: Dramatik komedi, komedi, romantik

  • Yönetmen: Danny Boyle, Loveleen Tandan

  • Oyuncular: Dev Patel, Freida Pinto, Anil Kapoor

Mumbai’nin yoksul mahallelerinde büyüyen Jamal Malik, ülkenin en ünlü bilgi yarışmasında büyük ödüle yalnızca bir soru uzaklıktadır. Eğitimi ve yaşam koşulları düşünüldüğünde gösterdiği başarı şüphe uyandırınca hile yapmakla suçlanarak gözaltına alınır. Jamal, yarışmadaki soruların cevaplarını nasıl bildiğini anlatırken çocukluğundan büyük aşkı Latika’ya uzanan hayat hikâyesi de yavaş yavaş ortaya çıkar.

Özgür Kedi Scotty

  • Vizyon tarihi: 31 Temmuz 2026

  • Tür: Aile, animasyon, komedi, macera

  • Yönetmen: Mohammad Pirzadi

  • Oyuncular: William Hope, Stuart Milligan, Phil Cornwell

Özgürlüğüne düşkün sokak kedisi Scotty, şehrin kurallarını bilen ve kimseye ihtiyaç duymadan yaşamaya alışmış cesur bir maceracıdır. Düzeni, ev kedisi Katie’nin beklenmedik şekilde hayatına girmesiyle değişir. Birbirinden oldukça farklı iki kedi, şehrin tehlikeli sokaklarında karşılaştıkları engelleri aşarken dostluğu ve birlikte hareket etmenin önemini keşfeder. Yolculuk, Scotty için ait olduğu yeri ve yuva kavramını sorguladığı duygusal bir arayışa dönüşür.

Modi: Deliliğin Kanadında Üç Gün

  • Vizyon tarihi: 31 Temmuz 2026

  • Tür: Biyografik, dram

  • Yönetmen: Johnny Depp

  • Oyuncular: Riccardo Scamarcio, Al Pacino, Luisa Ranieri

Film, ressam Amedeo Modigliani’nin 1916 yılında Paris’te geçirdiği çalkantılı üç güne odaklanıyor. Birinci Dünya Savaşı’nın gölgesinde yaşayan sanatçı, eserlerine değer verilmediğini düşünerek şehri terk etmeye hazırlanıyor. Polis baskısı, savaşın yarattığı kaos ve kişisel çıkmazlar arasında sanat yaşamını sorgulayan Modigliani’nin Amerikalı koleksiyoncu Maurice Gangnat ile karşılaşması, kariyerinin yönünü değiştirebilecek önemli bir dönüm noktasına dönüşüyor.

Melodi ve Neşeli Notalar

  • Vizyon tarihi: 31 Temmuz 2026

  • Tür: Animasyon

  • Yönetmen: Mustafa Nebi Filik

Melodi ve Efe, İstanbul’un farklı noktalarında yaşayan enstrüman dostlarını bir araya getirerek kendi müzik gruplarını kurmak için yola çıkıyor. İki arkadaşın renkli macerası, müziğin birleştirici gücü, dayanışma ve birlikte hareket etmenin önemi etrafında şekilleniyor.

27 Temmuz - 2 Ağustos Ankara'da bu hafta sahnelenecek tiyatro oyunları

27 Temmuz - 2 Ağustos Ankara'da bu hafta sahnelenecek tiyatro oyunları

12 Numaralı Adam

Yıllardır yedek kulübesinde bekleyen bir kaleci, kendisine verilen son fırsatta yalnızca maçı değil, yaşamı boyunca yaptığı tercihleri de sorguluyor. Erkan Kolçak Köstendil’in tek kişilik performansı, doksan dakikalık bir karşılaşmayı yalnızlık ve hayaller üzerine kurulan bir iç hesaplaşmaya dönüştürüyor.

  • Tarih: 27 Temmuz Pazartesi, 21.00

  • Mekan: Hall EV.ankara

  • Tür: Trajedi, dram

  • Oyuncular: Erkan Kolçak Köstendil

  • Süre: 90 dakika

  • Yaş Sınırı: 12+

Seda Yüz Stand Up

Seda Yüz, gündelik hayatın küçük dertlerini, ilişkilerde karşılaşılan tuhaflıkları ve hepimizin zaman zaman içine düştüğü komik durumları kendi gözünden anlatıyor. Tek kişilik gösteri, izleyiciyi hayatın sıkıntılarına bir süreliğine kahkahayla bakmaya davet ediyor.

  • Tarih: 29 Temmuz Çarşamba, 20.30

  • Mekan: Çankaya Sahne

  • Tür: Stand-up

  • Oyuncular: Seda Yüz

  • Süre: 75 dakika

  • Yaş Sınırı: 18+

Nevzat Can Ünsal Tek Kişilik Stand Up

Parodi videoları ve mizahi içerikleriyle tanınan Nevzat Can Ünsal, “Devam” adlı gösterisinde hepimizin karşılaştığı ancak çoğu zaman üzerinde durmadan geçtiği absürtlükleri sahneye taşıyor. Gösteri, günlük hayatın sıradan görünen ayrıntılarından eğlenceli hikâyeler çıkarıyor.

  • Tarih: 1 Ağustos Cumartesi, 20.30

  • Mekan: Greyshake Coffee ve Grey Sahne Comedy Club

  • Tür: Stand-up

  • Oyuncular: Nevzat Can Ünsal

  • Süre: 75 dakika

  • Yaş Sınırı: 18+

Etekler ve Pantolonlar

Kocasının kendisini aldattığını öğrenen Nurcan, yıllardır görüşmediği okul arkadaşı Aysel’den intikam planı için yardım istiyor. İki kadının çıktığı bu yolculuk, kısa sürede yalnızca evliliklerini değil, aile ve çevre baskısıyla dönüştükleri kişileri de sorguladıkları eğlenceli bir hesaplaşmaya dönüşüyor.

  • Tarih: 2 Ağustos Pazar, 18.00

  • Mekan: Çankaya Sahne

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Nergis Kumbasar, Nurseli İdiz, Kimya Gökçe Aytaç

  • Süre: 80 dakika

  • Yaş Sınırı: 12+

Kaç Zamparalık Gece

Evliliklerinin 20. yılını sakin bir dağ evinde kutlamak isteyen çift, evin yanlışlıkla balayındaki başka bir çifte de kiralandığını öğreniyor. İki çift aynı çatı altında kalmaya çalışırken yıllardır saklanan sırlar ortaya çıkıyor ve romantik kutlama, giderek büyüyen bir karmaşaya dönüşüyor.

  • Tarih: 27 Temmuz Pazartesi, 20.00 ve 30 Temmuz Perşembe, 20.00

  • Mekan: Bergüzar Sahne

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Melisa Varol, Muhammet Yonca, Banu İnal, Edip Tüfekçi

  • Yaş Sınırı: 16+

Fabrikada Cinayet

Geçmişte çıkan bir yangının izlerini taşıyan eski bir fabrikada yaşanan cinayet, karakterleri güç, korku ve cesaret üzerine kurulan karanlık bir hesaplaşmanın içine çekiyor. Oyun, olayın ardındaki gerçeği ararken seyirciyi de suçun görünen yüzünün ötesine bakmaya çağırıyor.

  • Tarih: 29 Temmuz Çarşamba, 20.00 ve 1 Ağustos Cumartesi, 18.00

  • Mekan: AKM Sahne Kızılay

  • Tür: Dram

  • Süre: 65 dakika

  • Yaş Sınırı: 18+

Milena'ya Mektuplar

Franz Kafka’nın yazılarını Çekçeye çevirmesiyle başlayan Kafka ve Milena Jesenská arasındaki yazışmalar, zamanla sınırları ve mesafeleri aşan imkânsız bir aşka dönüşüyor. Oyun, ikilinin mektupları üzerinden tutku, yalnızlık ve kavuşamamanın yarattığı kırılganlığı sahneye taşıyor.

  • Tarih: 31 Temmuz Cuma, 20.00

  • Mekan: Era Tiyatro Gösteri Merkezi

  • Tür: Dram

  • Süre: 50 dakika

Gece

Karanlığın yalnızca sokakları değil, insanların vicdanını da örttüğü bir gecede iki kişinin hayatı geri dönüşü olmayan şekilde değişiyor. Gerilimli atmosferi ve beklenmedik kırılma anlarıyla ilerleyen oyun; suç, pişmanlık ve geçmişten kaçmanın mümkün olup olmadığı üzerine psikolojik bir hikâye anlatıyor.

  • Tarih: 2 Ağustos Pazar, 20.00

  • Mekan: AKM Sahne Kızılay

  • Tür: Dram

  • Süre: 60 dakika

  • Yaş Sınırı: 18+

Bir İdam Mahkûmunun Son Günü

Victor Hugo’nun eserinden uyarlanan oyun, idam cezasına çarptırılmış bir mahkûmun infaz öncesindeki son saatlerine odaklanıyor. Süleyman Ceylan’ın tek kişilik performansı; adalet, özgürlük, vicdan ve ölüm korkusu üzerine sarsıcı bir yüzleşme sunuyor.

  • Tarih: 30 Temmuz Perşembe, 20.00; 31 Temmuz Cuma, 20.00 ve 2 Ağustos Pazar, 18.00

  • Mekan: AKM Sahne Kızılay ve Çukurambar Kültür Sanat Merkezi AKM Sahnesi

  • Tür: Dram

  • Oyuncular: Süleyman Ceylan

  • Süre: 60 dakika

  • Yaş Sınırı: 13+

27 Temmuz - 2 Ağustos İzmir'de bu hafta sahnelenecek tiyatro oyunları

27 Temmuz - 2 Ağustos İzmir'de bu hafta sahnelenecek tiyatro oyunları

Sesler

Sahnenin ortasındaki masa, kayıtlar ve çeşitli cihazlar aracılığıyla seslerin peşine düşen genç bir adam, izleyiciyi çocukluğundan başlayarak kişisel hafızasında gezdiriyor. Salih Bademci’nin performansıyla ilerleyen anlatı, bireysel hatıraların zamanla bir şehrin ve toplumun ortak hafızasına nasıl dönüştüğünü gösteriyor.

  • Tarih: 27 Temmuz Pazartesi, 21.00

  • Mekan: Bostanlı Suat Taşer Salonu

  • Tür: Anlatı

  • Oyuncular: Salih Bademci

  • Yaş Sınırı: 8+

Doğu Demirkol

Doğu Demirkol, kendi yaşamından, gündelik karşılaşmalardan ve bu topraklara özgü absürtlüklerden beslenen tek kişilik gösterisiyle sahneye çıkıyor. Komedyen, sıradan görünen olayların içindeki mizahı kendine özgü gözlemleri ve samimi anlatımıyla görünür hâle getiriyor.

  • Tarih: 29 Temmuz Çarşamba, 21.00

  • Mekan: Bostanlı Suat Taşer Salonu

  • Tür: Stand-up

  • Oyuncular: Doğu Demirkol

  • Yaş Sınırı: 8+

Morkomedyen Stand Up

Murat Genç; astrolojiden kuantuma, kadın-erkek ilişkilerinden yetişkinlerin konuşmaktan kaçındığı konulara kadar pek çok başlığı filtresiz bir mizahla ele alıyor. Tabuları kahkahayla kırmayı hedefleyen gösteri, cesur ve muzip anlatılardan hoşlanan izleyicilere sesleniyor.

  • Tarih: 31 Temmuz Cuma, 21.00

  • Mekan: Bostanlı Suat Taşer Salonu

  • Tür: Komedi, stand-up

  • Oyuncular: Murat Genç

  • Süre: 210 dakika

  • Yaş Sınırı: 16+

Konken Partisi

Hayatlarının sonbaharında yolları kesişen Fonsia ve Weller, oynadıkları konken partileri sırasında yalnızca kartlarını değil, yıllardır sakladıkları hayal kırıklıklarını da masaya koyuyor. Pulitzer ödüllü eser, Melek Baykal ve Mehmet Atay’ın performansıyla kahkaha ile hüznü aynı oyunda buluşturuyor.

  • Tarih: 27 Temmuz Pazartesi, 21.00 ve 29 Temmuz Çarşamba, 21.00

  • Mekan: Urladam Ağaçlı Sahne ve İzmir Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Melek Baykal, Mehmet Atay

  • Süre: 100 dakika

  • Yaş Sınırı: 12+

İlker Gümüşoluk Tek Kişilik Gösteri

İlker Gümüşoluk, uzun yıllardır Türkiye’nin farklı şehirlerinde sergilediği tek kişilik gösterisinde ikili ilişkileri ve gündelik hayatın şaşırtıcı ayrıntılarını anlatıyor. İzleyiciyi kendi deneyimlerinden doğan hikâyelerle buluşturan komedyen, tanıdık durumlara farklı bir açıdan bakıyor.

  • Tarih: 29 Temmuz Çarşamba, 21.00

  • Mekan: Rene Lokal

  • Tür: Stand-up

  • Oyuncular: İlker Gümüşoluk

  • Süre: 105 dakika

  • Yaş Sınırı: 16+

80'ler 90'lar Gülümseten Hatıralar

Faruk Sofuoğlu’nun anlatıları ile Evrim Kırcı’nın seslendirdiği nostaljik şarkıları buluşturan gösteri, izleyiciyi 1980’li ve 1990’lı yılların ortak hatıralarında gezdiriyor. Kaybolan alışkanlıklar, dönemin müzikleri ve gülümseten anılarla hazırlanan program, geçmişi özleyenlere neşeli bir akşam vadediyor.

  • Tarih: 28 Temmuz Salı, 21.00 ve 29 Temmuz Çarşamba, 20.30

  • Mekan: Bornova Ayfer Feray Açıkhava Tiyatrosu ve Foça Reha Midilli Kültür Merkezi

  • Tür: Komedi, müzikli gösteri

  • Oyuncular: Faruk Sofuoğlu, Evrim Kırcı

  • Süre: 120 dakika

  • Yaş Sınırı: Genel izleyici

Ruh Öküzüm

Kadın ve erkek ilişkilerinde yaşanan iletişim kazalarını eğlenceli bir hikâyeye dönüştüren oyun, izleyicinin kendisinden tanıdık parçalar bulabileceği durumları sahneye taşıyor. Tuğçe Karabayır ile Erkan Karadeniz’in rol aldığı komedi, aşkın hem yorucu hem de gülünç taraflarını anlatıyor.

  • Tarih: 29 Temmuz Çarşamba, 20.30

  • Mekan: Ayfer Feray Açıkhava Tiyatrosu

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Tuğçe Karabayır, Erkan Karadeniz

  • Süre: 120 dakika

  • Yaş Sınırı: 13+

27 Temmuz - 2 Ağustos Bursa'da bu hafta sahnelenecek tiyatro oyunları

27 Temmuz - 2 Ağustos Bursa'da bu hafta sahnelenecek tiyatro oyunları

Zengin Mutfağı

Vasıf Öngören’in kaleme aldığı oyun, 15-16 Haziran 1970’te yaşanan büyük işçi hareketinin zengin bir ailenin mutfağına yansımasını anlatıyor. Şener Şen’in başrolünde olduğu yapımda, değişen toplumsal düzen karşısında köşkün çalışanlarının hayatları ve düşünceleri de dönüşmeye başlıyor.

  • Tarih: 27 Temmuz Pazartesi, 21.00

  • Mekan: Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Şener Şen, Gizem Ergün, Onay Kaya, Uğur Arda Başkan, Kutay Sandıkçı

  • Süre: 120 dakika

  • Yaş Sınırı: 13+

Etekler ve Pantolonlar

Kocasının ihanetini öğrenen Nurcan, eski okul arkadaşı Aysel’in kapısını çalarak kendisine hazırladığı intikam planını anlatıyor. İki kadının başladığı eğlenceli plan, zamanla evliliklerini, çevre baskısını ve başkalarının beklentileri uğruna vazgeçtikleri hayatları sorguladıkları bir yolculuğa dönüşüyor.

  • Tarih: 27 Temmuz Pazartesi, 20.00

  • Mekan: BAOB Sahne

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Nergis Kumbasar, Nurseli İdiz, Kimya Gökçe Aytaç

  • Süre: 80 dakika

  • Yaş Sınırı: 12+

Sevmekten Öldü Desinler

İstanbul’un kenar mahallelerinden birinde geçen oyun; ışıklı tabelaların, pavyon şarkılarının ve kırık kalplerin arasında yaşayan insanların hikâyesini anlatıyor. Gerçek ile hayalin birbirine karıştığı masalsı anlatıda aşk, pişmanlık, kahkaha ve hayatın kenarında kalmış insanların dayanışması bir araya geliyor.

  • Tarih: 29 Temmuz Çarşamba, 20.30

  • Mekan: Bursa Aspera Sahne

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Elif Soykan, Eda Çelik, Umut Babacanlı, Poyraz Koray, Eray Soykan

Denize Doğru Orhan Veli

Orhan Veli’nin şiirlerini ve yaşamından izleri sahneye taşıyan oyun; sokaklardan parklara, balıkçı meyhanelerinden deniz kıyısına uzanan şiirsel bir yolculuk sunuyor. Şairin Garip akımındaki özgür ruhu, aşkları ve şarkıya dönüşen kederleri müzikle iç içe geçen bir anlatıyla canlanıyor.

  • Tarih: 30 Temmuz Perşembe, 20.30

  • Mekan: Bursa Aspera Sahne

  • Tür: Biyografi

  • Süre: 70 dakika

  • Yaş Sınırı: Genel izleyici

Anna Karenina

Tolstoy’un dünya edebiyatının klasikleri arasına giren romanı, Adım Tiyatro’nun sahne uyarlamasıyla izleyici karşısına çıkıyor. Anna’nın aşkı, toplumun beklentileri ve kendi seçimleri arasında sıkışmasını anlatan oyun, eserin dramatik dünyasını kısa ve yoğun bir yorumla sahneye taşıyor.

  • Tarih: 31 Temmuz Cuma, 16.00

  • Mekan: Ant Sahne

  • Tür: Dram

  • Süre: 50 dakika

  • Yaş Sınırı: 12+

Salih Tıraş Stand Up

Salih Tıraş, gündelik hayatında yaşadığı olayları ve yöresel gözlemlerini kendine özgü anlatımıyla sahneye taşıyor. Tek kişilik gösteri, sıradan karşılaşmalardan ve kişisel deneyimlerden doğan hikâyeleri samimi bir mizahla bir araya getiriyor.

  • Tarih: 1 Ağustos Cumartesi, 21.00

  • Mekan: Lalibi Meşelipark

  • Tür: Stand-up

  • Oyuncular: Salih Tıraş

  • Süre: 60 dakika

  • Yaş Sınırı: 18+

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın