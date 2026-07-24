Ankara, İzmir ve Bursa’da Bu Hafta İzleyebileceğiniz Film ve Tiyatro Oyunları!

Örümcek-Adam: Yepyeni Bir Gün

Vizyon tarihi: 31 Temmuz 2026

Tür: Aksiyon, bilim kurgu, fantastik, macera

Yönetmen: Destin Daniel Cretton

Oyuncular: Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink

Sevdiklerinin hayatlarından ve hafızalarından kendisini sildiren Peter Parker, aradan geçen dört yılın ardından New York sokaklarında tamamen yalnız mücadele ediyor. Gerçek kimliğini artık kimsenin bilmediği Peter, hayatını şehri korumaya adarken omuzlarındaki sorumluluk giderek ağırlaşıyor. Yaşamaya başladığı gizemli fiziksel değişimler ve şehirde büyüyen suç dalgası, onu şimdiye kadarki en karanlık dönemlerinden biriyle karşı karşıya getiriyor.

Milyoner

Vizyon tarihi: 31 Temmuz 2026’da yeniden vizyona giriyor

Tür: Dramatik komedi, komedi, romantik

Yönetmen: Danny Boyle, Loveleen Tandan

Oyuncular: Dev Patel, Freida Pinto, Anil Kapoor

Mumbai’nin yoksul mahallelerinde büyüyen Jamal Malik, ülkenin en ünlü bilgi yarışmasında büyük ödüle yalnızca bir soru uzaklıktadır. Eğitimi ve yaşam koşulları düşünüldüğünde gösterdiği başarı şüphe uyandırınca hile yapmakla suçlanarak gözaltına alınır. Jamal, yarışmadaki soruların cevaplarını nasıl bildiğini anlatırken çocukluğundan büyük aşkı Latika’ya uzanan hayat hikâyesi de yavaş yavaş ortaya çıkar.

Özgür Kedi Scotty

Vizyon tarihi: 31 Temmuz 2026

Tür: Aile, animasyon, komedi, macera

Yönetmen: Mohammad Pirzadi

Oyuncular: William Hope, Stuart Milligan, Phil Cornwell

Özgürlüğüne düşkün sokak kedisi Scotty, şehrin kurallarını bilen ve kimseye ihtiyaç duymadan yaşamaya alışmış cesur bir maceracıdır. Düzeni, ev kedisi Katie’nin beklenmedik şekilde hayatına girmesiyle değişir. Birbirinden oldukça farklı iki kedi, şehrin tehlikeli sokaklarında karşılaştıkları engelleri aşarken dostluğu ve birlikte hareket etmenin önemini keşfeder. Yolculuk, Scotty için ait olduğu yeri ve yuva kavramını sorguladığı duygusal bir arayışa dönüşür.

Modi: Deliliğin Kanadında Üç Gün

Vizyon tarihi: 31 Temmuz 2026

Tür: Biyografik, dram

Yönetmen: Johnny Depp

Oyuncular: Riccardo Scamarcio, Al Pacino, Luisa Ranieri

Film, ressam Amedeo Modigliani’nin 1916 yılında Paris’te geçirdiği çalkantılı üç güne odaklanıyor. Birinci Dünya Savaşı’nın gölgesinde yaşayan sanatçı, eserlerine değer verilmediğini düşünerek şehri terk etmeye hazırlanıyor. Polis baskısı, savaşın yarattığı kaos ve kişisel çıkmazlar arasında sanat yaşamını sorgulayan Modigliani’nin Amerikalı koleksiyoncu Maurice Gangnat ile karşılaşması, kariyerinin yönünü değiştirebilecek önemli bir dönüm noktasına dönüşüyor.

Melodi ve Neşeli Notalar

Vizyon tarihi: 31 Temmuz 2026

Tür: Animasyon

Yönetmen: Mustafa Nebi Filik

Melodi ve Efe, İstanbul’un farklı noktalarında yaşayan enstrüman dostlarını bir araya getirerek kendi müzik gruplarını kurmak için yola çıkıyor. İki arkadaşın renkli macerası, müziğin birleştirici gücü, dayanışma ve birlikte hareket etmenin önemi etrafında şekilleniyor.