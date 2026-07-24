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27 Temmuz – 2 Ağustos Konser Takvimi: Bu Haftanın Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir Konserleri ve Festivalleri

27 Temmuz – 2 Ağustos Konser Takvimi: Bu Haftanın Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir Konserleri ve Festivalleri

Konser müzik
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
24.07.2026 - 16:08
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Ay sonunda da müziğin ritmine kapılmaya ne dersiniz? 27 Temmuz – 2 Ağustos 2026 haftasında müziğin ritmi yine zirvede! Ankara, İzmir, Bursa ve Eskişehir'de yaz akşamlarını taçlandıracak en özel konserler ve bitmeyen dans partileri sizi bekliyor. Popun dev ismi Sertab Erener’den nostalji rüzgarı estirecek Mustafa Sandal’a, enerjisiyle sahneyi sallayan Hande Yener ve Oğuzhan Koç’tan 64. Bursa Festivali’nin yıldızlarına kadar bu hafta sahne alacak tüm isimleri sizin için derledik.

İşte haftanın en güncel etkinlik takvimi:

Uyarı: Etkinliklerle ilgili en güncel bilgilere, kapı açılış saatlerine, bilet fiyatlarına ve rezervasyon detaylarına ulaşmak için resmi bilet satış platformlarını ya da etkinlik mekanlarının sosyal medya hesaplarını kontrol etmeyi unutmayın.

Ankara'da Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

Başkent Ankara, temmuz ayına veda edip ağustosa merhaba dediğimiz bu hafta da açık hava serinliğini yüksek tempolu sahne şovlarını bir araya getiriyor:

Ankara'da Bu Haftanın Pop, Rock ve Alternatif Konserleri

  • Deprem Gürdal: 29 Temmuz saat 21.00'de IF Performance Hall Ankara (Tunus) sahnesinde duygu yüklü repertuvarıyla dinleyicileriyle buluşuyor.

  • Kerimcan Durmaz Konseri: 29 Temmuz saat 23.00'te Avalon Ankara'da bitmeyen enerjisi ve iddialı sahne şovuyla eğlenceyi zirveye taşıyor.

  • Rafat Hasanlı Konseri: 30 Temmuz saat 21.00'de IF Performance Hall Ankara (Tunus) sahnesinde içten melodileri ve güçlü sesiyle sahnede yerini alıyor.

  • Ayta Sözeri: 31 Temmuz saat 21.00'de Oran Açıkhava Sahnesi'nde büyüleyici sesi, Türk sanat müziği ile popu harmanlayan eşsiz yorumuyla kulakların pasını siliyor.

  • Son Feci Bisiklet: 31 Temmuz saat 21.00'de Holly Stone Performance Hall Ankara sahnesinde alternatif rock ezgileri ve en sevilen hitleriyle hayranlarına coşkulu bir akşam yaşatıyor.

  • Sertab Erener Konseri: 1 Ağustos'ta Oran Açıkhava Sahnesi'nde Türk pop müziğinin dev ismi olarak devleşen sesi ve yıllara meydan okuyan şarkılarıyla unutulmaz bir müzik ziyafeti sunuyor.

Ankara'da Bu Hafta Hangi Mekanda Parti ve DJ Performansı Var?

  • Sunsets*V1: 31 Temmuz saat 19.00'da ODTÜ MD Vişnelik'te gün batımını elektronik tınılar ve dinamik setlerle karşılayan eşsiz bir festival atmosferi sunuyor.

  • Oldies'n Goldies | Forever Young: 31 Temmuz saat 21.00'de IF Performance Hall Ankara (Tunus) sahnesinde geçmişin en güzel nostaljik şarkılarıyla dans pistini ısıtıyor.

  • 2000'ler Türkçe Pop Partisi: 31 Temmuz'da IF Performance Hall Tepe Prime sahnesinde milenyumun en hareketli Türkçe pop hitleriyle durmaksızın dans vadediyor.

  • DJ Hakan Küfündür ile 90'lar ve 2000'ler: 1 Ağustos saat 20.00'de JW Marriott Ankara – Açıkhava Teras'ta retro hitler ve yüksek enerjili setlerle unutulmaz bir pop gecesi yaşatıyor.

İzmir'de Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

İzmir, Çeşme, Urla ve Alaçatı bu hafta da yaz coşkusunun kalbi olmaya devam ediyor! Kumsal partilerinden açık hava tiyatrolarındaki dev prodüksiyonlara ve kilisedeki mum ışığı konserlerine kadar Ege'de her zevke hitap eden bir tını var:

İzmir'de Bu Haftanın Pop ve Rap Konserleri

  • Meltem Hayırlı: 27 Temmuz saat 23.59'da Noche Alaçatı sahnesinde enerjik setleri ve dinamik performansı ile hafta başından gece kulübü coşkusunu zirveye taşıyor.

  • Mustafa Sandal Konseri: 28 Temmuz saat 21.00'de Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde 90'lardan bugüne uzanan ölümsüz hitleri ve enerjik danslarıyla İzmir'de nostalji rüzgarı estiriyor.

  • Sarra: 28 Temmuz'da Noche Alaçatı sahnesinde pop ritimlerini dinamik sahne performansı ve eğlence dolu tarzıyla buluşturuyor.

  • Zeynep Yavuz: 29 Temmuz saat 20.00'de Gili Ege Perla sahnesinde etkileyici sesi ve samimi yorumuyla dinleyicileri mest ediyor.

  • Emre Aydın: 29 Temmuz saat 21.00'de Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası sahnesinde romantik ve güçlü rock-pop şarkılarıyla yaz akşamına derinlik katıyor.

  • PAU Konseri: 29 Temmuz saat 23.00'te Sahne İstanbul Alaçatı'da bitmek bilmeyen enerjisi ve kıpır kıpır şarkılarıyla Alaçatı gece hayatını sallıyor.

  • HVMZA: 29 Temmuz'da Noche Alaçatı sahnesinde listeleri sarsan hitleri ve coşkulu setiyle tatilcilere nabzı yüksek bir gece yaşatıyor.

  • Cem Adrian Konseri: 30 Temmuz saat 21.00'de Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde sesinin sınırları zorlayan büyüleyici oktavı ve duygu yüklü şarkılarıyla sahnede devleşiyor.

  • Mazhar Alanson Konseri: 30 Temmuz saat 21.00'de Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu sahnesinde Türk pop ve rock tarihine kazınan efsanevi şarkılarını usul usul fısıldayarak unutulmaz anlar sunuyor.

  • Rubato: 30 Temmuz saat 23.00'te Sahne İstanbul Alaçatı'da arabesk ve popu sentezleyen usta enstrümantal yorumlarıyla dinleyicileri duygusal bir yolculuğa çıkarıyor.

  • Serkan Nişancı: 31 Temmuz'da Noche Alaçatı sahnesinde hareketli repertuvarı ve yüksek enerjisiyle hafta sonu coşkusunu başlatıyor.

  • Murat Dalkılıç Konseri: 31 Temmuz'da OM Paparazzi sahnesinde dillerden düşmeyen dans hitleri ve bitmeyen enerjisiyle Çeşme akşamlarını ısıtıyor.

  • Merve Özbey: 31 Temmuz saat 23.00'te Sahne İstanbul Alaçatı'da güçlü sesi ve dillerden düşmeyen arabesk-pop hitleriyle sahnede büyüleyici bir performans sergiliyor.

  • Tekir: 1 Ağustos saat 17.00'de Cibo & Bere Zaira Beach sahnesinde gün batımına karşı rap ve arabesk melodilerini harmanlayan kendine has tarzıyla hayranlarını bekliyor.

  • Hande Yener Konseri: 1 Ağustos'ta Kali Beach Alaçatı sahnesinde Türk popunun kraliçelerinden biri olarak plajın enerjisini dinamik ritimleri ve dansçılarıyla zirveye taşıyor.

  • Mero: 1 Ağustos'ta Noche Alaçatı sahnesinde rap dünyasını kasıp kavuran hitleri ve enerjik sahnesiyle rap severlere unutulmaz bir gece vadediyor.

  • Oğuzhan Koç Konseri: 1 Ağustos saat 23.00'te OM Paparazzi sahnesinde hem duygusal hem hareketli pop hitlerini hayranlarıyla tek bir ağızdan söylüyor.

İzmir'de Bu Haftanın Rock, Caz, Klasik ve Özel Konseptleri

  • Bülent Ortaçgil - Birsen Tezer: 28 Temmuz saat 21.00'de Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu'nda iki usta ismin şiirsel şarkıları ve huzur veren akustik tınıları bir araya geliyor.

  • Piers Faccini & Ballaké Sissoko: 28 Temmuz saat 21.00'de Urladam Ağaçlı Sahne'sinde dünya müziğinin zarif dokunuşlarını doğanın kalbinde buluşturuyor.

  • Arabesk Gecesi: 29 Temmuz saat 20.00'de Penguen Komedi Kulübü Bayraklı Folkart sahnesinde arabesk müziğin en klasikleriyle duygu dolu ve eğlenceli bir akşam sunuyor.

  • Patika 'Yeryüzü Sofrası'nda Dubleli Şarkılar': 29 Temmuz saat 21.15'te Urladam'da rebetiko ezgileri ve Ege kültürünün eşsiz atmosferiyle samimi bir dinleti yaşatıyor.

  • Blue Hour Summer Series; Adamlar: 30 Temmuz saat 19.00'da Fly-Inn Beach'te alternatif rock müziğinin sevilen grubuyla gün batımını coşkulu bir plaj konserine dönüştürüyor.

  • Candles and Echoes: 30 Temmuz'da Aziz Vukolos Kilisesi'nde tarihi doku içinde, yüzlerce mum ışığının altında büyüleyici ve masalsı bir senfonik deneyim yaşatıyor.

  • Seksendört Konseri: 30 Temmuz saat 21.00'de Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası sahnesinde yıllara damga vuran rock hitleriyle dinleyicilere yüksek tempolu bir gece sunuyor.

  • Kamuran Akkor Yemekli Gala Gecesi: 31 Temmuz saat 20.00'de Joy Sığacık'ta Türk sanat müziğinin efsanevi sesiyle şık ve lezzet dolu bir gala deneyimi vadediyor.

  • Redjel African Reggie Night: 31 Temmuz saat 22.00'de 6:45 KK Bornova sahnesinde Afrika ritimleri ve reggae melodileriyle izleyicileri kıpır kıpır bir dansa davet ediyor.

  • Can Gox Konseri: 1 Ağustos saat 21.00'de SoldOut Performance Hall sahnesinde kendine has güçlü sesi ve caz-blues esintili rock yorumlarıyla hayranlarını büyülüyor.

  • Nouvelle Vague: 1 Ağustos saat 22.00'de Tarla Alaçatı'da post-punk ve new wave klasiklerini bossa nova tarzında yorumlayan efsanevi Fransız grupla yıldızlar altında büyüleyici bir gece vadediyor.

İzmir'de Bu Hafta Hangi Mekanda Parti ve DJ Performansı Var?

  • Marina'da 80'ler & 90'lar: 31 Temmuz saat 20.30'da İzmir Marina'da deniz kıyısında retro kuşağının en sevilen dans parçalarını çalıyor.

  • Feel The Love 90's: 31 Temmuz saat 21.00'de Renaissance İzmir Hotel / Skyfire Restaurant'ta 90'lar ruhunu şık bir atmosferde yeniden uyandırıyor.

  • Mont Rouge & Luch: 31 Temmuz saat 21.00'de Playa Tropical sahnesinde elektronik ve house ritimleriyle plaj coşkusunu zirveye taşıyor.

  • ZHU | Yuzu Beach: 1 Ağustos saat 21.30'da Yuzu Beach Ayayorgi sahnesinde dünyaca ünlü prodüktörün karanlık ve büyüleyici elektronik ritimleriyle unutulmaz bir plaj partisi sunuyor.

  • More Life Presents Solèy by Francis Mercier: 2 Ağustos saat 17.00'de Before Sunset Beach'te afro-house tınılarının dünyaca ünlü ismiyle gün batımını coşkulu bir dans şölenine dönüştürüyor.

Bursa'da Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

Bursa, bu hafta 64. Bursa Uluslararası Festivali’nin coşkusuyla yanıp tutuşuyor! Açık hava sahnesinden yükselen Türk popunun yıldızları, yöresel ezgiler ve hareketli konsept partilerle bu hafta Bursa'da müziğe doyacaksınız:

Bursa'da Bu Haftanın Pop, Rock ve Festival Konserleri

  • Poizi - 64. Bursa Festivali: 28 Temmuz saat 21.00'de Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde genç ve enerjik sahne performansıyla festival coşkusunu başlatıyor.

  • Ender Balkır: 29 Temmuz saat 21.00'de Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde halk müziğinin derin ve duygu yüklü türkülerini seslendirerek kalplere dokunuyor.

  • Selçuk Balcı & Koliva - 64. Bursa Festivali: 30 Temmuz saat 21.00'de Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde Karadeniz rüzgarı estirerek kemençe ritimleriyle izleyicileri horona davet ediyor.

  • Gökhan Türkmen: 31 Temmuz saat 21.00'de Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde modern pop hitleri ve romantik sesiyle dinleyicilere büyüleyici bir yaz akşamı yaşatıyor.

  • Kayra Konseri - Mini Tour: 1 Ağustos saat 20.00'de Hayal Kahvesi Bursa sahnesinde rap dünyasının güçlü kalemi olarak hikaye anlatıcılığını sahneye taşıyor.

  • Emre Altuğ - 64. Bursa Festivali: 1 Ağustos saat 21.00'de Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde 90'lardan günümüze en sevilen pop hitleri ve zarif sahne duruşuyla hayranlarını selamlıyor.

  • Fatih Erkoç - 64. Bursa Festivali: 2 Ağustos saat 21.00'de Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde caz ve pop müziğin usta ismi olarak eskimeyen hitleriyle kulakların pasını siliyor.

Bursa'da Bu Hafta Hangi Mekanda Parti ve DJ Performansı Var?

  • Old Boy's 90'lar 2000'ler Türkçe Pop Gecesi: 1 Ağustos saat 22.00'de Hayal Kahvesi Bursa sahnesinde geçmişin en eğlenceli şarkılarıyla zamanı durduruyor.

  • Pop Delisi: %100 Türkçe Pop Partisi: 1 Ağustos saat 22.00'de Holly Stone Performance Hall Bursa sahnesinde kesintisiz dans, tempo ve Türkçe pop coşkusu vadediyor.

Eskişehir'de Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

Eskişehir'de Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

Dinamizmin ve gençliğin şehri Eskişehir, bu hafta sonunu geçmişe götüren, enerjisi hiç düşmeyen bir nostalji partisiyle taçlandırıyor:

Eskişehir'de Bu Haftanın Partisi

  • DJ Ali Taş ile 90'lar 2000'ler Türkçe Pop Gecesi: 31 Temmuz saat 22.00'de Holly Stone Performance Hall Eskişehir sahnesinde retro kuşağının en sevilen, kıpır kıpır şarkılarını dans pistine taşıyarak haftayı yüksek bir ritimle kapatıyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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