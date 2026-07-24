27 Temmuz – 2 Ağustos Konser Takvimi: Bu Haftanın Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir Konserleri ve Festivalleri

Ay sonunda da müziğin ritmine kapılmaya ne dersiniz? 27 Temmuz – 2 Ağustos 2026 haftasında müziğin ritmi yine zirvede! Ankara, İzmir, Bursa ve Eskişehir'de yaz akşamlarını taçlandıracak en özel konserler ve bitmeyen dans partileri sizi bekliyor. Popun dev ismi Sertab Erener’den nostalji rüzgarı estirecek Mustafa Sandal’a, enerjisiyle sahneyi sallayan Hande Yener ve Oğuzhan Koç’tan 64. Bursa Festivali’nin yıldızlarına kadar bu hafta sahne alacak tüm isimleri sizin için derledik.

İşte haftanın en güncel etkinlik takvimi:

Uyarı: Etkinliklerle ilgili en güncel bilgilere, kapı açılış saatlerine, bilet fiyatlarına ve rezervasyon detaylarına ulaşmak için resmi bilet satış platformlarını ya da etkinlik mekanlarının sosyal medya hesaplarını kontrol etmeyi unutmayın.