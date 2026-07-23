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Açık Hava Sahnelerinden Stand-Up Gecelerine: İstanbul'un Haftalık Tiyatro Rehberi!

Açık Hava Sahnelerinden Stand-Up Gecelerine: İstanbul'un Haftalık Tiyatro Rehberi!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
23.07.2026 - 10:33
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27 Temmuz-2 Ağustos haftasında İstanbul’un tiyatro programında komediden drama, doğaçlamadan tek kişilik gösterilere uzanan farklı seçenekler yer alıyor. Yaz akşamını açık havada geçirmek isteyenler de daha yoğun bir sahne anlatısı arayanlar da haftanın programında kendine uygun bir yapım bulabilir. 

İşte tarih, mekan ve oyuncu kadrosu bilgileriyle bu hafta İstanbul’da izleyebileceğiniz tiyatro oyunları...

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27 Temmuz - 2 Ağustos haftasında İstanbul’da hangi oyunlar sahnelenecek?

27 Temmuz - 2 Ağustos haftasında İstanbul’da hangi oyunlar sahnelenecek?

Sevgili Arsız Ölüm Dirmit

Latife Tekin’in romanından sahneye uyarlanan oyun, köyden şehre göç eden kalabalık bir ailenin tutunma mücadelesini evin en küçük kızı Dirmit’in gözünden anlatıyor. Tek odalı evde yoksulluk, gelenekler ve aile baskısı arasında sıkışan Dirmit, bitmek bilmeyen merakıyla kendisine özgür bir alan açmaya çalışıyor. Nezaket Erden’in tek kişilik performansı, bu sert göç hikâyesini canlı ve etkileyici bir sahne anlatısına dönüştürüyor.

  • Tarih: 29 Temmuz Çarşamba ve 30 Temmuz Perşembe, 20.30

  • Mekan: Moda Sahnesi Büyük Salon

  • Tür: Trajedi, dram

  • Oyuncular: Nezaket Erden

  • Süre: 85 dakika

  • Yaş Sınırı: 12+

Nilgün Belgün Aşk ve Komedi

Nilgün Belgün, kendi hayatından ve anılarından yola çıkan gösterisinde aşklarını, ayrılıklarını, başarılarını ve sahne yolculuğunu seyirciyle paylaşıyor. Sanatçının kitabından uyarlanan yapım; anlatı, müzik ve dansı bir araya getirirken kahkahayla hüznün iç içe geçtiği kişisel bir hikâye sunuyor.

  • Tarih: 29 Temmuz Çarşamba, 21.00

  • Mekan: Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Nilgün Belgün

  • Süre: 120 dakika

  • Yaş Sınırı: 12+

Mahşer-i Cümbüş

Türkiye’de modern doğaçlama tiyatronun öncü ekiplerinden Mahşer-i Cümbüş, önceden yazılmış bir metin yerine seyirciden gelen önerilerle ilerleyen gösterisiyle sahneye çıkıyor. Karakterlerin, hikâyelerin ve çatışmaların o anda kurulduğu yapımda her temsil farklı bir oyuna dönüşüyor. İzleyiciler de yalnızca seyreden değil, gecenin yönünü belirleyen katılımcılar arasında yer alıyor.

  • Tarih: 1 Ağustos Cumartesi, 20.30

  • Mekan: Trump Sahne

  • Tür: Doğaçlama

  • Oyuncular: Ayça Işıldar Ak, Burak Satıbol, Yiğit Arı, Fatih Günay, Güray Özcan, Özlem Türay

  • Süre: 90 dakika

  • Yaş Sınırı: 12+

Seda Yüz Stand Up

Seda Yüz, gündelik hayatın içinde karşılaştığımız dertleri ve insan ilişkilerindeki tanıdık durumları kendine özgü anlatımıyla mizah malzemesine dönüştürüyor. Tek kişilik gösteri, seyircisini günlük telaştan uzaklaştıran, hızlı ve samimi bir stand-up gecesi vadediyor.

  • Tarih: 2 Ağustos Pazar, 20.30

  • Mekan: Moda Sahnesi Büyük Salon

  • Tür: Stand-up

  • Oyuncular: Seda Yüz

  • Süre: 75 dakika

  • Yaş Sınırı: 18+

Aydınlıkevler

Yılmaz Erdoğan’ın kaleme aldığı oyun, Ankara’nın Aydınlıkevler semtinde yaşayan dar gelirli bir ailenin yokluğa, sert kışlara ve hayatın karşılarına çıkardığı büyük engellere direnmesini anlatıyor. Hikâyenin merkezindeki babaanne, ailesini korumaya çalışırken kendisini Amerika’ya kadar uzanan beklenmedik bir mücadelenin içinde buluyor.

  • Tarih: 29 Temmuz Çarşamba, 21.00

  • Mekan: Maximum Uniq Açık Hava

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Demet Akbağ, Salih Bademci, Burak Dakak, Hazal Subaşı, Nebi Tolga Yılmaz, Sevda Baş, Caner Alkaya, Barkın Sarp, Ömer Güneş

  • Süre: 130 dakika

  • Yaş Sınırı: 8+

9/8'lik Kıyamet

İklim krizinin dünyayı geri dönülmez biçimde değiştirdiği yakın bir gelecekte geçen oyun, hiçbir ülkenin kabul etmediği Parazitler adlı göçebe topluluğun hikâyesini anlatıyor. Topluluğun hikâye anlatıcısı Diyar, kıyametin ilk günlerinde İstanbul’da yaşanan isyanı, Leylâ ile karşılaşmasını ve giderek büyüyen mücadeleyi darbukası eşliğinde yeniden canlandırıyor.

Tek kişilik performans; iklim krizi, göç, toplumsal kutuplaşma ve aşkı aynı hikâyede buluşturuyor.

  • Tarih: 28 Temmuz Salı, 20.30

  • Mekan: Moda Sahnesi Büyük Salon

  • Tür: Dram

  • Oyuncular: Oğulcan Arman Uslu

  • Süre: 70 dakika

Annemiz Evde Yok

Annelerinin ölüm haberini alan iki kardeş, uzun zaman sonra baba evinde yeniden bir araya geliyor. Ancak kardeşlerden birinin cenaze kalkmadan evi kiraya vermesi, diğerinin boşanmak üzere olduğu eşinin çıkıp gelmesi ve eve talip olan komiserin olaylara karışmasıyla işler kısa sürede kontrolden çıkıyor.

Kardeşlerin anneleri hakkında bilmedikleri gerçeklerle yüzleşmesi, aile çatışmalarını giderek büyüyen bir yanlış anlaşılmalar komedisine dönüştürüyor.

  • Tarih: 27 Temmuz Pazartesi, 20.30

  • Mekan: Sahne Hane Üsküdar

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Barış Çırak, Efe Serkan Boz, Gönül Kara Dizdar, Seyit Cebecioğlu, Ümit Cihan

  • Süre: 120 dakika

  • Yaş Sınırı: 12+

Konken Partisi

Hayatlarının sonbaharında yolları kesişen Fonsia ile Weller, huzurevinde düzenledikleri konken partileri sırasında yalnızca kartlarını değil, geçmişlerini ve hayal kırıklıklarını da masaya koyuyor. İkilinin kazanma hırsıyla başlayan karşılaşmaları, zamanla yalnızlıklarını ve birbirlerinden sakladıkları duyguları açığa çıkarıyor.

D. L. Coburn’un Pulitzer ödüllü eseri, Melek Baykal ve Mehmet Atay’ın performanslarıyla hem duygusal hem de eğlenceli bir hesaplaşma hikâyesine dönüşüyor.

  • Tarih: 30 Temmuz Perşembe, 21.00

  • Mekan: Kadıköy Belediyesi Selamiçeşme Özgürlük Parkı

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Melek Baykal, Mehmet Atay

  • Süre: 100 dakika

  • Yaş Sınırı: 12+

Ali Rıza Tanyeli Kendime Düşünceler Stand Up

Ali Rıza Tanyeli, Roma İmparatoru Marcus Aurelius’un yüzyıllar önce kaleme aldığı düşüncelerle kendi hayatında duyduğu öğütleri aynı sahnede buluşturuyor. Kariyer yolculuğundan aile ilişkilerine uzanan kişisel hikâyelerini yöresel anlatımı ve kendine yönelttiği sorularla aktaran komedyen, felsefeyle gündelik hayatı beklenmedik biçimde yan yana getiriyor.

  • Tarih: 30 Temmuz Perşembe, 21.00

  • Mekan: Dorock XL Kadıköy

  • Tür: Stand-up

  • Oyuncular: Ali Rıza Tanyeli

  • Süre: 75 dakika

  • Yaş Sınırı: 18+

Erkek Aklı Oksimoron

Sevgilisi tarafından terk edilen bir adam, cevabını bulamadığı “Kadınlar ne ister?” sorusunun peşine düşüyor. Emre Karayel’in farklı karakterlere ve seslere büründüğü tek kişilik oyun, kadınlarla erkeklerin olaylara bakışındaki ayrılıkları mizahi bir dille sahneye taşıyor. Seyircinin de sorgulamaya katıldığı yapım, tiyatroyla stand-up arasında ilerleyen hareketli bir anlatı sunuyor.

  • Tarih: 28 Temmuz Salı, 21.00

  • Mekan: Selamiçeşme Özgürlük Parkı

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Emre Karayel

  • Süre: 75 dakika

  • Yaş Sınırı: 14+

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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