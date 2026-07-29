3-9 Ağustos Haftasında Sinemalarda Hangi Filmler Var?

Eshar

Vizyon tarihi: 7 Ağustos 2026

Tür: Korku

Yönetmen: Ali Gürsu

Oyuncular: Çağdaş Çelik, Dilan Düzgüner, Mihriban Er

Yıllarca çocuk sahibi olmayı bekleyen Murat ve Hatice’nin mutluluğu, bebekleri Ali’nin doğumunun kırkıncı gecesinde ortadan kaybolmasıyla sona eriyor. Günler sonra geri dönen bebeğin davranışları değişirken köyde açıklanamayan olaylar yaşanmaya başlıyor. Aile, çocuklarını kurtarmak için nesillerdir süren kadim bir lanetle yüzleşmek zorunda kalıyor.

Keloğlan ve Hayvan Dostları

Vizyon tarihi: 7 Ağustos 2026

Tür: Animasyon

Yönetmen: Buğra Kekik

Balkabağı Festivali sırasında gökyüzünden düşen gizemli ışığın peşine takılan Keloğlan, ormanda Yıldız Çocuk ile karşılaşıyor. Yıldız Çocuk’un güçlerini ele geçirmek isteyen Azmar Dede harekete geçince Keloğlan ve hayvan dostları, yeni arkadaşlarını koruyarak evine ulaştırmak için tehlikeli bir yolculuğa çıkıyor.

Ziyaretçiler: Hesaplaşma

Vizyon tarihi: 7 Ağustos 2026

Tür: Korku

Yönetmen: Renny Harlin

Oyuncular: Madelaine Petsch, Gabriel Basso, Ema Horvath

Serinin üçüncü ve final filminde Maya, hayatını kâbusa çeviren maskeli katillerle son kez karşı karşıya geliyor. Hayatta kalma mücadelesi artık yalnızca kaçmaya değil, geçmişte yaşananların hesabını kapatmaya dönüşüyor.

Super Troopers 3

Vizyon tarihi: 7 Ağustos 2026

Tür: Dedektif, Komedi

Yönetmen: Jay Chandrasekhar

Oyuncular: Jay Chandrasekhar, Kevin Heffernan, Steve Lemme

Thorny, Farva, Mac, Foster ve Rabbit adlı beş polis memuru, Kanada sınırına yakın Vermont bölgesinde düzeni sağlamak için yeniden görev başına geçiyor. Kendilerine özgü çalışma yöntemleriyle hareket eden ekip, sınır hattında karşılaştıkları olayları çözmeye çalışırken komik bir karmaşanın içine sürükleniyor.