3-9 Ağustos Haftasında Sinemalarda Hangi Filmler Var?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Sinema salonları 3-9 Ağustos 2026 haftasında korkudan animasyona, polisiye komediden gerilime uzanan dört yeni filmle izleyiciyi karşılıyor. Eshar, Keloğlan ve Hayvan Dostları, Ziyaretçiler: Hesaplaşma ve Super Troopers 3, 7 Ağustos Cuma günü vizyona girecek.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
3-9 Ağustos haftasında vizyona girecek filmler
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın