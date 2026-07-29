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3-9 Ağustos Haftasında Sinemalarda Hangi Filmler Var?

3-9 Ağustos Haftasında Sinemalarda Hangi Filmler Var?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
29.07.2026 - 19:38 Son Güncelleme: 29.07.2026 - 19:44
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Sinema salonları 3-9 Ağustos 2026 haftasında korkudan animasyona, polisiye komediden gerilime uzanan dört yeni filmle izleyiciyi karşılıyor. Eshar, Keloğlan ve Hayvan Dostları, Ziyaretçiler: Hesaplaşma ve Super Troopers 3, 7 Ağustos Cuma günü vizyona girecek.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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3-9 Ağustos haftasında vizyona girecek filmler

3-9 Ağustos haftasında vizyona girecek filmler

Eshar

  • Vizyon tarihi: 7 Ağustos 2026

  • Tür: Korku

  • Yönetmen: Ali Gürsu

  • Oyuncular: Çağdaş Çelik, Dilan Düzgüner, Mihriban Er

Yıllarca çocuk sahibi olmayı bekleyen Murat ve Hatice’nin mutluluğu, bebekleri Ali’nin doğumunun kırkıncı gecesinde ortadan kaybolmasıyla sona eriyor. Günler sonra geri dönen bebeğin davranışları değişirken köyde açıklanamayan olaylar yaşanmaya başlıyor. Aile, çocuklarını kurtarmak için nesillerdir süren kadim bir lanetle yüzleşmek zorunda kalıyor.

Keloğlan ve Hayvan Dostları

  • Vizyon tarihi: 7 Ağustos 2026

  • Tür: Animasyon

  • Yönetmen: Buğra Kekik

Balkabağı Festivali sırasında gökyüzünden düşen gizemli ışığın peşine takılan Keloğlan, ormanda Yıldız Çocuk ile karşılaşıyor. Yıldız Çocuk’un güçlerini ele geçirmek isteyen Azmar Dede harekete geçince Keloğlan ve hayvan dostları, yeni arkadaşlarını koruyarak evine ulaştırmak için tehlikeli bir yolculuğa çıkıyor.

Ziyaretçiler: Hesaplaşma

  • Vizyon tarihi: 7 Ağustos 2026

  • Tür: Korku

  • Yönetmen: Renny Harlin

  • Oyuncular: Madelaine Petsch, Gabriel Basso, Ema Horvath

Serinin üçüncü ve final filminde Maya, hayatını kâbusa çeviren maskeli katillerle son kez karşı karşıya geliyor. Hayatta kalma mücadelesi artık yalnızca kaçmaya değil, geçmişte yaşananların hesabını kapatmaya dönüşüyor.

Super Troopers 3

  • Vizyon tarihi: 7 Ağustos 2026

  • Tür: Dedektif, Komedi

  • Yönetmen: Jay Chandrasekhar

  • Oyuncular: Jay Chandrasekhar, Kevin Heffernan, Steve Lemme

Thorny, Farva, Mac, Foster ve Rabbit adlı beş polis memuru, Kanada sınırına yakın Vermont bölgesinde düzeni sağlamak için yeniden görev başına geçiyor. Kendilerine özgü çalışma yöntemleriyle hareket eden ekip, sınır hattında karşılaştıkları olayları çözmeye çalışırken komik bir karmaşanın içine sürükleniyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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