Twitter'ın Twitter Olduğu Zamanlardan Eski Ama Hala Komik Tweetler
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Elon Musk'ın rekor ücretle satın aldığı Twitter, internet tarihinin en etkili mecralarından oldu. Satın alımın ardından logosundaki mavi kuşun sadeleştiği, isminin de X olduğu platform çokça kullanılsa da eski kullanıcılar eski havanın olmadığından şikayetçi. Bu durum da pek çok kişiyi eskilere götürüyor ve artık günümüzde nostaljik kalan paylaşımlar daha çok ilgi görüyor.
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Bir klasikle başlayalım!
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Dürüstlük budur!
Bir de tavsiye...
Büyümüş de küçülmüş.
Haklı.
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Hayat...
Gizemlilik bu kadar kolay mı?
Böyle diyaloglar dönüyor olabilir.
Zekice...
Teknoloji konuşacak zaman mı?
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Sınıfsal...
Zor bir durum...
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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