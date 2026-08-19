article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
2026 YKS Yerleştirme Sonuçlarının Açıklanmasıyla Mizahta Full Çeken Kişiler

2026 YKS Yerleştirme Sonuçlarının Açıklanmasıyla Mizahta Full Çeken Kişiler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
19.08.2026 - 10:36
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Milyonları ilgilendiren 2026 YKS Yerleştirme Sonuçları açıklandı. Yıllarca verilen maddi ve manevi emeğin sonuçları toplandı. Beklediği yere yerleşenler, istedikleri yeri tutturamayanlar, tercihlerde kafa karışıklığı yaşayanlar ve şansını seneye saklamak isteyenler derken yüz binlerin kilitlendiği sonuçlardan pek çok hikaye çıktı.

Tabii üniversite heyecanı ve ironilerle X timeline'ını neşelendiren pek çok kullanıcıya da rastladık.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gelin tepkilere bakalım.

Gelin tepkilere bakalım.
twitter.com

Ne yapacağını bilemeyenler...

Ne yapacağını bilemeyenler...
twitter.com

Yerleşmiş olsa da sonuçlara tepkisiz kalamayanlar...

Yerleşmiş olsa da sonuçlara tepkisiz kalamayanlar...
twitter.com

Bir de yapay zeka endişeleriyle daha az talep edilen bilgisayar mühendislikleri...

"Tıp her yerde okunur mu?" tartışmaları da yorumlandı.

"Tıp her yerde okunur mu?" tartışmaları da yorumlandı.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yeni aşamaya hazır olamayanlar da vardı.

Yeni aşamaya hazır olamayanlar da vardı.
twitter.com

Mütevazı olamayan da...

Mütevazı olamayan da...
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın