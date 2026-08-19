2026 YKS Yerleştirme Sonuçlarının Açıklanmasıyla Mizahta Full Çeken Kişiler
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Milyonları ilgilendiren 2026 YKS Yerleştirme Sonuçları açıklandı. Yıllarca verilen maddi ve manevi emeğin sonuçları toplandı. Beklediği yere yerleşenler, istedikleri yeri tutturamayanlar, tercihlerde kafa karışıklığı yaşayanlar ve şansını seneye saklamak isteyenler derken yüz binlerin kilitlendiği sonuçlardan pek çok hikaye çıktı.
Tabii üniversite heyecanı ve ironilerle X timeline'ını neşelendiren pek çok kullanıcıya da rastladık.
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Gelin tepkilere bakalım.
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Ne yapacağını bilemeyenler...
Yerleşmiş olsa da sonuçlara tepkisiz kalamayanlar...
"Tıp her yerde okunur mu?" tartışmaları da yorumlandı.
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Yeni aşamaya hazır olamayanlar da vardı.
Mütevazı olamayan da...
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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