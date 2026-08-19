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KYK Yurtlarında Yaşadıkları İlk Şokları Açık Yüreklilikle Paylaşan Kişiler

KYK Yurtlarında Yaşadıkları İlk Şokları Açık Yüreklilikle Paylaşan Kişiler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
19.08.2026 - 12:36
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YKS Yerleştirme Sonuçları'nın açıklanmasıyla kimin nereyi kazandığı belli oldu ama eğitim maratonu tam olarak bitmedi. Yeni öğrencilerin barınma maratonu başladı. Tabii üniversite gündemi bu kadar yoğunken akıllara Kredi Yurtlar Kurumu yurtları geldi.

Ülkenin pek çok farklı yerinden ve sosyolojisinden yüz binlerce genç bir alanda kaldığında ortaya ilginç hatta şoke edici durumların çıkması kadar doğal bir durum yok ve burada yaşanan ilginç olaylar da sık sık X'e düşüyor. Bir X kullanıcısı da takipçilerine yaşadıkları ilk şokları sordu.

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Soru şöyleydi:

Soru şöyleydi:
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Yanıtlar ise genelde hijyen üzerine oldu.

Yanıtlar ise genelde hijyen üzerine oldu.
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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