KYK Yurtlarında Yaşadıkları İlk Şokları Açık Yüreklilikle Paylaşan Kişiler

YKS Yerleştirme Sonuçları'nın açıklanmasıyla kimin nereyi kazandığı belli oldu ama eğitim maratonu tam olarak bitmedi. Yeni öğrencilerin barınma maratonu başladı. Tabii üniversite gündemi bu kadar yoğunken akıllara Kredi Yurtlar Kurumu yurtları geldi.

Ülkenin pek çok farklı yerinden ve sosyolojisinden yüz binlerce genç bir alanda kaldığında ortaya ilginç hatta şoke edici durumların çıkması kadar doğal bir durum yok ve burada yaşanan ilginç olaylar da sık sık X'e düşüyor. Bir X kullanıcısı da takipçilerine yaşadıkları ilk şokları sordu.