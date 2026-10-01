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Soyulduktan Sonra Kararmayan Muz Geliştirildi: Gen Düzenlemeli Muzlar İngiltere Raflarına Geliyor

Soyulduktan Sonra Kararmayan Muz Geliştirildi: Gen Düzenlemeli Muzlar İngiltere Raflarına Geliyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
01.10.2026 - 22:07
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Sabah soyduğunuz muzun öğleden sonra kahverengiye dönmesi artık geçmişte kalabilir. Bilim insanlarının geliştirdiği yeni bir muz çeşidi, market raflarına gitmek için önemli bir eşiği geçti. Ancak işin henüz tamamlanmamış bir yanı var.

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Muzun kararması gen düzenlemeyle yavaşlatıldı.

Muzun kararması gen düzenlemeyle yavaşlatıldı.

İngiltere'nin Norwich kentinde bulunan biyoteknoloji şirketi Tropic Biosciences, CRISPR-Cas9 gen düzenleme teknolojisiyle soyulduktan ve dilimlendikten sonra kolay kararmayan bir muz geliştirdi. Guardian'ın aktardığına göre araştırmacılar, muzun kararmasından sorumlu polifenol oksidaz enziminin üretimini azaltmak için tek bir genin üç kopyasında da değişiklik yaptı. Şirket muzun tadında ya da dokusunda bir farklılık olmadığını belirtiyor.

Tazelik yeni muzda daha uzun sürüyor.

Tazelik yeni muzda daha uzun sürüyor.

Şirketin açıklamasına göre muz soyulduktan ve dilimlendikten sonra uzun süre taze, sarı ve iştah açıcı görünümünü koruyor, buzdolabında saklandığında ise tazelik süresi bir ila iki gün daha uzuyor. Tropic'in iletişim sorumlusu Simon Middleton, muzun tadına ilişkin olarak 'Herkesin zaten bildiği ve sevdiği Cavendish muzu gibi tadı var' dedi.

Yeni muz birçok ülkede onay aldı.

Yeni muz birçok ülkede onay aldı.

İngiltere Çevre, Gıda ve Kırsal İşler Bakanlığı Defra, ACRE adlı danışma kuruluyla yaptığı istişarenin ardından muzun hassas ıslah ürünü sayıldığını doğruladı ve ürünü İngiltere'nin Hassas Islah Sicili'ne kaydetti. Muzun ülkede satışa çıkabilmesi için ise Gıda Standartları Ajansı'nın (FSA) onayı hâlâ bekleniyor. Şirket ürün için aralarında Japonya, Brezilya ve Filipinler'in de bulunduğu 10 ülkede onay aldığını belirtirken, muz 2025 yılında TIME dergisinin yılın en iyi icatları listesinde de yer almıştı.

Hedef önce İngiltere marketleri.

Hedef önce İngiltere marketleri.

Tropic'in ilk hedefi İngiltere'deki süpermarketler ve salata, kahvaltı kasesi gibi paketlenmiş hazır ürünlerde uzun süre taze kalan meyve arayan gıda üreticileri. Şirketin ticari satışa başlamak için hedef tarihi ise 2027 olarak açıklandı.

Gıda israfını azaltması hedefleniyor.

Gıda israfını azaltması hedefleniyor.

Projenin arkasındaki temel gerekçe gıda israfı. Grocery Gazette'in aktardığına göre İngiltere'de her gün yaklaşık 1,4 milyon yenilebilir muz, çoğunlukla görünüşündeki lekeler yüzünden çöpe gidiyor. Tropic ise teknolojisinin tedarik zinciri boyunca gıda israfını ve karbondioksit eşdeğeri emisyonları yüzde 25'ten fazla azaltabileceğini, bunun da muz ihracat sektöründe yılda 9 milyon tonu aşan karbondioksit eşdeğeri tasarrufu anlamına geleceğini öne sürüyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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