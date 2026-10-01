Soyulduktan Sonra Kararmayan Muz Geliştirildi: Gen Düzenlemeli Muzlar İngiltere Raflarına Geliyor

Şirketin açıklamasına göre muz soyulduktan ve dilimlendikten sonra uzun süre taze, sarı ve iştah açıcı görünümünü koruyor, buzdolabında saklandığında ise tazelik süresi bir ila iki gün daha uzuyor. Tropic'in iletişim sorumlusu Simon Middleton, muzun tadına ilişkin olarak 'Herkesin zaten bildiği ve sevdiği Cavendish muzu gibi tadı var' dedi.