Soyulduktan Sonra Kararmayan Muz Geliştirildi: Gen Düzenlemeli Muzlar İngiltere Raflarına Geliyor
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Sabah soyduğunuz muzun öğleden sonra kahverengiye dönmesi artık geçmişte kalabilir. Bilim insanlarının geliştirdiği yeni bir muz çeşidi, market raflarına gitmek için önemli bir eşiği geçti. Ancak işin henüz tamamlanmamış bir yanı var.
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Muzun kararması gen düzenlemeyle yavaşlatıldı.
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Tazelik yeni muzda daha uzun sürüyor.
Yeni muz birçok ülkede onay aldı.
Hedef önce İngiltere marketleri.
Gıda israfını azaltması hedefleniyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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