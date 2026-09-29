Hayran Olduğumuz Ünlülerin Hatalarını Neden Görmezden Geliyoruz? Bilim Açıklıyor

New Mexico State University ve Oregon State University'den araştırmacılar ile Union of Concerned Scientists ve Good Pug Media'dan araştırmacıların yürüttüğü çalışmaya, 18-29 yaş arasındaki yaklaşık 1.000 üniversite öğrencisi katıldı.

Katılımcılardan önce Taylor Swift'e ne kadar hayranlık duyduklarını belirlemeleri istendi. Ardından üç farklı metinden biri okutuldu. Bir gruba genel olarak bir ünlünün karbon emisyonlarıyla ilgili haber, bir gruba doğrudan Taylor Swift'in emisyonlarıyla ilgili haber, diğer gruba ise konuyla ilgisiz bir metin gösterildi.

Sonuçlarda özellikle dikkat çeken nokta Swift'e duyulan hayranlığın düzeyiyle ilgiliydi.

Swift'e daha güçlü bir hayranlık duyan ve onun karbon emisyonlarıyla ilgili haber okuyan katılımcılar, davranışı haklı çıkarmaya yönelik daha fazla rasyonalizasyon gösterdi.

Üstelik bu rasyonalizasyon arttıkça, katılımcıların karbon emisyonları konusundaki kaygılarının ve çevre dostu davranışlarda bulunma niyetlerinin de daha düşük olduğu görüldü. Burada önemli ayrıntı ise araştırmanın gerçek hayattaki davranışları değil, davranışta bulunma niyetlerini ölçmüş olması.