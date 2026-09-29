Hayran Olduğumuz Ünlülerin Hatalarını Neden Görmezden Geliyoruz? Bilim Açıklıyor
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Hayranı olduğumuz bir sanatçı, sporcu ya da ünlü yanlış bir şey yaptığında onu savunmaya neden daha yatkın oluyoruz? PsyPost'ta yayımlanan yeni bir araştırma, bu soruyu Taylor Swift'in hayranları üzerinden inceledi. Araştırmaya göre, sevdiğimiz bir ünlünün davranışı değerlerimizle çeliştiğinde, o davranışı haklı çıkarmaya çalışabiliyoruz. Peki ama neden?
İşte detaylar.
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Taylor Swift'in Özel Jet Kullanımı 2022'de Gündem Olmuştu
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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