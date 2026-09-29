Pollock İkizleri: 1957’de Ölen Ablalarının Anılarıyla Doğan İkizlerin Tuhaf Gizemi

1957'de İngiltere'nin küçük bir kasabasında iki kız kardeş, kiliseye yürürken bir kazada hayatını kaybetti. Bir yıl sonra, ailenin yeniden ikiz kız bebekleri dünyaya geldi. Ama ikizler büyüdükçe ailenin yaşadıkları bambaşka bir hal aldı!

Pollock ikizleri olarak bilinen bu vaka, aradan geçen onlarca yıla rağmen hâlâ tartışılıyor. Kimine göre reenkarnasyonun en güçlü örneklerinden biri, kimine göre ise yas tutan bir ailenin kendi hikayesi. Peki ikizler geri mi döndü?

İşte detaylar.

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