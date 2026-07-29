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18 Aylıkken Kuyuya Düştü, 58 Saat Hayatta Kaldı: Jessica Bebeğin Mucize Hikayesi

18 Aylıkken Kuyuya Düştü, 58 Saat Hayatta Kaldı: Jessica Bebeğin Mucize Hikayesi

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
29.07.2026 - 10:21
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1987 yılında yaşanan bir mucizeye gidiyoruz! Zamanda yolculuk yapmamızın sebebi ise henüz 18 aylıkken 58 saat boyunca kuyuda kalan Jessica bebek. Dünyanın tanıdığı Jessica, hafızalara kazınan en ünlü kurtuluş hikayelerinden birine sahip.

İşte detaylar. 

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Küçücük Bir Kuyu, Dünyayı Ekran Başına Kilitleyen Bir Hikaye

Küçücük Bir Kuyu, Dünyayı Ekran Başına Kilitleyen Bir Hikaye

14 Ekim 1987 tarihinde ABD’nin Teksas eyaletindeki Midland kentinde yaşanan bir kaza, kısa sürede tüm dünyanın takip ettiği tarihi bir kurtarma operasyonuna dönüştü. Henüz 18 aylık olan Jessica McClure, teyzesinin evinin arka bahçesinde oynarken yaklaşık 20 santimetre genişliğindeki eski bir su kuyusuna düştü.

O sırada annesi Cissy McClure, kısa süreliğine eve girmişti. Jessica’nın kuyudan çıkarılması için başlayan mücadele ise sadece ailesinin değil, milyonlarca insanın hayatına dokundu. Çünkü küçük kız, yaklaşık 6,7 metre derinlikte, bacağı başının üzerine sıkışmış halde mahsur kaldı. Kuyunun dar yapısı nedeniyle yetişkin birinin içeri girerek onu çıkarması mümkün değildi.

58 Saat Süren Kurtarma Operasyonu Dünyayı Birleştirdi

58 Saat Süren Kurtarma Operasyonu Dünyayı Birleştirdi

Kurtarma ekipleri Jessica’ya ulaşabilmek için kuyunun yanına ikinci bir geçiş açmaya karar verdi. Madenciler, mühendisler ve uzman ekipler saatler boyunca sert kaya tabakasını aşmaya çalıştı. Her geçen dakika küçük kızın yaşam mücadelesini daha da zorlaştırıyordu.

Operasyon sırasında ekipleri umutlandıran bir ses duyuldu!

Jessica’nın kuyunun dibinden sevdiği “Winnie the Pooh” şarkısını mırıldandığı fark edildi. Bu ses, onun hâlâ hayatta olduğunun en güçlü işaretiydi. Yaklaşık 58 saat süren zorlu çalışmanın ardından Jessica sonunda kurtarıldı. O an, televizyonlardan canlı yayınlanan ve hafızalara kazınan görüntülerden biri oldu.

Kuyudan Çıktığında Yeni Bir Mücadele Başladı

Kuyudan Çıktığında Yeni Bir Mücadele Başladı

Jessica hayatta kalmayı başarmıştı ancak kurtuluşunun ardından uzun bir tedavi süreci başladı. Yaklaşık bir ay hastanede kalan küçük kız, toplam 15 operasyon geçirdi. Kuyuda uzun süre aynı pozisyonda sıkışması nedeniyle sağ bacağında ciddi dolaşım sorunları oluştu.

Ayağında kalıcı hasar meydana geldi ve bir parmağının ucu kesildi. Ayrıca kurtarma sırasında ve kuyuda geçirdiği süre nedeniyle alnından burnuna kadar uzanan belirgin bir iz kaldı. Ancak Jessica, yaşadığı tüm zorluklara rağmen sağlığına kavuştu.

Bir Kurtarma Hikayesinden Dünya Çapında Bir Sembole

Bugün hâlâ Jessica’nın kurtarılması, dünyanın dört bir yanında hatırlanıyor. Televizyonların günlerce canlı yayın yaptığı operasyon, 1980’lerin en unutulmaz haber olaylarından biri oldu. Jessica’nın kuyudan çıkarıldığı anı görüntüleyen fotoğrafçı Scott Shaw’ın çektiği kare ise 1988 yılında Pulitzer Ödülü kazandı.

O günlerde milyonlarca insan Jessica’nın hayatta kalması için dua etti ve küçük kız için dünyanın farklı yerlerinden bağışlar gönderildi.

25 Yaşına Geldiğinde Milyon Dolarlık Fon Açıldı

25 Yaşına Geldiğinde Milyon Dolarlık Fon Açıldı

Jessica için toplanan bağışlar yıllar içinde özel bir güven fonunda biriktirildi. Jessica McClure, 2011 yılında 25 yaşına geldiğinde bu fona erişim hakkı kazandı. Dönemin haberlerine göre fonun değeri yaklaşık 800 bin dolar ile 1 milyon dolar arasında bulunuyordu.

Ancak Jessica bu parayı gösterişli bir yaşam kurmak için kullanmadı. Parayı çocuklarının geleceği için değerlendirdi ve ailesiyle birlikte sakin bir hayat sürmeyi tercih etti.

“Hayatım Bir Mucize”

Yıllar sonra People dergisine konuşan Jessica, çocukken yaşadığı olayın hayatını nasıl değiştirdiğini anlattı. Kendisi kurtarma anını hatırlamıyor olsa da ailesinin, kurtarma ekiplerinin ve dünyanın ona gösterdiği ilgiyi hayatının önemli bir parçası olarak görüyor. Jessica McClure Morales, çocukları ve ailesiyle Teksas’ta yaşamını sürdürüyor.

1987’de bir çocuğun kurtarılması için dünya günlerce nefesini tuttu. Bugün ise saniyeler içinde değişen gündemler arasında aynı türden hikayeler çoğu zaman kısa süreliğine görünür olup kayboluyor. Bebek Jessica’nın hikayesi, sadece bir kurtuluş değil; dünyanın ortak bir duyguda birleştiği farklı bir dönemin de simgesi olarak hafızalarda yer alıyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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