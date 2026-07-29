18 Aylıkken Kuyuya Düştü, 58 Saat Hayatta Kaldı: Jessica Bebeğin Mucize Hikayesi

14 Ekim 1987 tarihinde ABD’nin Teksas eyaletindeki Midland kentinde yaşanan bir kaza, kısa sürede tüm dünyanın takip ettiği tarihi bir kurtarma operasyonuna dönüştü. Henüz 18 aylık olan Jessica McClure, teyzesinin evinin arka bahçesinde oynarken yaklaşık 20 santimetre genişliğindeki eski bir su kuyusuna düştü.

O sırada annesi Cissy McClure, kısa süreliğine eve girmişti. Jessica’nın kuyudan çıkarılması için başlayan mücadele ise sadece ailesinin değil, milyonlarca insanın hayatına dokundu. Çünkü küçük kız, yaklaşık 6,7 metre derinlikte, bacağı başının üzerine sıkışmış halde mahsur kaldı. Kuyunun dar yapısı nedeniyle yetişkin birinin içeri girerek onu çıkarması mümkün değildi.