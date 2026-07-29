18 Aylıkken Kuyuya Düştü, 58 Saat Hayatta Kaldı: Jessica Bebeğin Mucize Hikayesi
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Küçücük Bir Kuyu, Dünyayı Ekran Başına Kilitleyen Bir Hikaye
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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