Milan Önder Kimdir? CRUSH Üyesi Milan Önder Kaç Yaşında, Aslen Nereli?
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Türkiye'nin ilk erkek müzik grubu (boyband) projesi olarak öne çıkan CRUSH'ın üyelerinden Milan Önder'in solo çalışması da olduğunu biliyor muydunuz? 2023 yılında yayımladığı solo çalışmasıyla müzik dünyasına giriş yapan Önder, ardından Idol House Türkiye yarışmasında gösterdiği performanslarla dikkatleri üzerine çekti.
Yarışmanın ardından CRUSH'ın yedi kişilik kadrosunda yer alan Milan Önder'in yaşı, doğum tarihi, nereli olduğu, boyu, burcu ve müzik kariyerine dair detaylar hayranları tarafından merak ediliyor. İşte Milan Önder'in hayatı, müzik kariyeri ve hakkında merak edilen tüm detaylar.
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Milan Önder Kimdir
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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