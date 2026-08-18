Milan Önder Kimdir? CRUSH Üyesi Milan Önder Kaç Yaşında, Aslen Nereli?

Milan Önder, Idol House Türkiye yarışmasının ardından kurulan CRUSH grubunun üyelerinden biridir. Genç müzisyen, sahne performanslarının yanı sıra söz ve müziği kendisine ait olan solo çalışması ile de dikkat çekiyor.

Milan Önder Nasıl Ünlü Oldu?

Milan Önder'in müzik yolculuğu ise CRUSH'tan önce de başlamıştır. 2023 yılında “Vahşi Batı (Sen de Gidersen)” adlı solo çalışmasını yayımlayan Önder, şarkının söz ve müziğinde de imzasını taşımaktadır.