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Milan Önder Kimdir? CRUSH Üyesi Milan Önder Kaç Yaşında, Aslen Nereli?

Milan Önder Kimdir? CRUSH Üyesi Milan Önder Kaç Yaşında, Aslen Nereli?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
18.08.2026 - 11:24
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Türkiye'nin ilk erkek müzik grubu (boyband) projesi olarak öne çıkan CRUSH'ın üyelerinden Milan Önder'in solo çalışması da olduğunu biliyor muydunuz? 2023 yılında yayımladığı solo çalışmasıyla müzik dünyasına giriş yapan Önder, ardından Idol House Türkiye yarışmasında gösterdiği performanslarla dikkatleri üzerine çekti.

Yarışmanın ardından CRUSH'ın yedi kişilik kadrosunda yer alan Milan Önder'in yaşı, doğum tarihi, nereli olduğu, boyu, burcu ve müzik kariyerine dair detaylar hayranları tarafından merak ediliyor. İşte Milan Önder'in hayatı, müzik kariyeri ve hakkında merak edilen tüm detaylar.

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Milan Önder Kimdir

Milan Önder Kimdir

Milan Önder, Idol House Türkiye yarışmasının ardından kurulan CRUSH grubunun üyelerinden biridir. Genç müzisyen, sahne performanslarının yanı sıra söz ve müziği kendisine ait olan solo çalışması ile de dikkat çekiyor. 

Milan Önder Nasıl Ünlü Oldu?

Milan Önder'in müzik yolculuğu ise CRUSH'tan önce de başlamıştır. 2023 yılında “Vahşi Batı (Sen de Gidersen)” adlı solo çalışmasını yayımlayan Önder, şarkının söz ve müziğinde de imzasını taşımaktadır.

Milan Önder'in Doğum Günü Ne Zaman?

Milan Önder'in Doğum Günü Ne Zaman?

Milan Önder, 28 Eylül 2004 tarihinde doğdu.

Milan Önder Kaç Yaşında?

28 Eylül 2004 doğumlu olan Milan Önder, 2026 itibarıyla 21 yaşında.

Milan Önder'in Burcu Ne?

28 Eylül doğumlu olan Milan Önder, Terazi burcu.

Milan Önder Aslen Nereli?

Milan Önder, Rusya'da dünyaya geldi. Annesi Rus, babası ise Türk olan genç müzisyen, küçük yaşlarda ailesiyle birlikte Türkiye'ye taşındı ve çocukluğunu Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde geçirdi. Türk-Rus vatandaşlığı bulunan Önder'in annesiyle Rusça konuştuğu da biliniyor.

Milan Önder'in Boyu ve Kilosu Kaç?

Milan Önder'in boyu 190 santimetre. Snoop Models'in profilinde göğüs ölçüsü 98, bel ölçüsü 79 ve kalça ölçüsü 97 santimetre olarak yer alıyor. Kilosuna ilişkin ise doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

Milan Önder'in Eğitim Hayatı

Milan Önder'in Eğitim Hayatı

Milan Önder'in eğitim hayatında inşaat mühendisliği de yer alıyor. Bir vakıf üniversitesinde bursu olarak bu alanda eğitim alma fırsatı bulan Önder, müzik kariyerine yönelerek sanat çalışmalarına ağırlık verdi.

Milan Önder'in Müzik Kariyeri

Milan Önder'in Müzik Kariyeri

Milan Önder'in müzik kariyeri 2023 yılında yayımladığı “Vahşi Batı (Sen de Gidersen)” adlı solo parçası ile başladı. 13 Ekim 2023'te dinleyicilerle buluşan şarkının söz ve müziği de Önder'e ait.

Önder'in kariyerinin seyri ise 2026'da Idol House Türkiye ile değişti. Yaklaşık dört ay süren yarışmanın ardından 5 Temmuz'daki büyük finalde CRUSH'ın kadrosuna seçildi. Grup, final sonrasında çalışmalarını sürdürerek 30 Temmuz 2026'da “CRUSH!” adlı ilk şarkısını yayımladı. 

Böylece Milan Önder, solo çalışmalarının ardından grup kariyerini de profesyonel olarak sürdürmeye başladı.

Milan Önder'in Sosyal Medya Hesapları

Milan Önder'in Sosyal Medya Hesapları

Milan Önder, sosyal medya hesaplarında müzik çalışmalarının yanı sıra CRUSH ile gerçekleştirdiği projeler ve sahne içerikleri öne çıkıyor.

Milan Önder'in Instagram Hesabı

Milan Önder'in TikTok Hesabı

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CRUSH Grubu Kaç Kişiden Oluşuyor?

CRUSH Grubu Kaç Kişiden Oluşuyor?

CRUSH, 7 kişiden oluşuyor. Grupta Milan Önder ile birlikte 

  • Efe Şan, 

  • Arda Soydoğan, 

  • Miraç Fırat, 

  • Oğuzhan Çifçi, 

  • Batu Cengiz, 

  • Barış Yüksekkaya yer alıyor. 

Yedi kişilik kadro, Idol House Türkiye'nin 5 Temmuz 2026'daki büyük finalinin ardından açıklandı. İşte, grubun sosyal medya hesabı: 

CRUSH Grubunun Instagram Hesabı

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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