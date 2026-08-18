Efe Şan Kimdir? CRUSH Grubu Üyesi Efe Şan Kaç Yaşında, Nereli?

Türkiye'nin ilk erkek müzik grubu (boyband) projesi olan CRUSH ile adından sıkça söz ettiren genç yetenek Efe Şan, sahnedeki enerjisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı. İdol House yarışmasıyla parlayan genç yıldız Efe Şan’ın yaşı, doğum günü ve sosyal medya hesapları ise merak ediliyor.

İşte yedi üyeli yeni nesil bir erkek müzik grubu CRUSH'ın en genç yıldızı Efe Şan’ın biyografisi, müzik kariyeri ve hakkında merak edilen tüm detaylar.