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Efe Şan Kimdir? CRUSH Grubu Üyesi Efe Şan Kaç Yaşında, Nereli?

Efe Şan Kimdir? CRUSH Grubu Üyesi Efe Şan Kaç Yaşında, Nereli?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
18.08.2026 - 10:50
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Türkiye'nin ilk erkek müzik grubu (boyband) projesi olan CRUSH ile adından sıkça söz ettiren genç yetenek Efe Şan, sahnedeki enerjisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı. İdol House yarışmasıyla parlayan genç yıldız Efe Şan’ın yaşı, doğum günü ve sosyal medya hesapları ise merak ediliyor. 

İşte yedi üyeli yeni nesil bir erkek müzik grubu CRUSH'ın en genç yıldızı Efe Şan’ın biyografisi, müzik kariyeri ve hakkında merak edilen tüm detaylar.

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Efe Şan Kimdir?

Efe Şan Kimdir?

Efe Şan, Türkiye'nin ilk boyband projesi olarak tanıtılan CRUSH grubunun üyelerinden biri. Güçlü vokali, sahne enerjisi ve dans performansıyla dikkat çeken Şan, geniş kitleler tarafından Idol House Türkiye yarışmasıyla tanındı.

Efe Şan Nasıl Ünlü Oldu?

Yarışmadaki performanslarıyla finale kalan Efe Şan, CRUSH'ın kadrosunda yer alarak profesyonel müzik kariyerine adım attı.

Efe Şan'ın Doğum Günü Ne Zaman?

Efe Şan'ın Doğum Günü Ne Zaman?

Efe Şan, 9 Ağustos 2007 tarihinde dünyaya geldi. 

Efe Şan Kaç Yaşında?

9 Ağustos 2007 doğumlu olan Efe Şan, 2026 itibarıyla 19 yaşında. 

Efe Şan'ın Burcu Ne?

9 Ağustos doğumlu olan Efe Şan, Aslan burcu.

Efe Şan Aslen Nereli?

Efe Şan'ın Çanakkale'de doğduğu biliniyor. Ancak genç şarkıcının ailesinin kökeni ve aslen nereli olduğu konusunda kamuoyuyla paylaşılmış doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

Efe Şan'ın Boyu ve Kilosu Kaç?

Efe Şan'ın boyu 1,74 metre. Kilosu hakkında ise doğrulanmış bir bilgi yok.

Efe Şan'ın Müzik Kariyeri

Efe Şan'ın Müzik Kariyeri

Efe Şan'ın kariyerindeki en önemli dönüm noktası, 23 Mart 2026'da başlayan Idol House Türkiye yarışması oldu. Bu süreçte aldığı vokal, dans ve sahne eğitimleriyle performans alanındaki yeteneklerini geliştirdi. Yaklaşık dört ay süren eğitim, eleme ve performans sürecinin ardından 5 Temmuz 2026'da gerçekleşen büyük finale kalan 15 yarışmacı arasından finale kalarak CRUSH grubunun kadrosuna seçildi. 

Grup, 30 Temmuz 2026'da “CRUSH!” adlı ilk şarkısını yayımlayarak profesyonel müzik kariyerine başladı. Efe Şan da CRUSH ile birlikte vokal ve sahne performanslarını sürdürerek müzik kariyerine devam ediyor.

Efe Şan'ın Sosyal Medya Hesapları

Efe Şan'ın Sosyal Medya Hesapları

Efe Şan, özellikle genç hayranlarının yoğun ilgisiyle sosyal medyada da öne çıkıyor. Yarışma döneminden sahne performanslarına, CRUSH ile yaptığı çalışmalardan günlük paylaşımlarına kadar farklı içeriklerle takipçileriyle iletişim kuruyor.

Efe Şan'ın Instagram Hesabı

Efe Şan'ın TikTok Hesabı

CRUSH Grubu Kaç Kişiden Oluşuyor?

CRUSH Grubu Kaç Kişiden Oluşuyor?

CRUSH grubu, Efe Şan'ın da aralarında bulunduğu 7 kişilik bir kadrodan oluşuyor. Grubun en küçüğü Efe Şan! 

Grupta Efe Şan'ın yanı sıra 

  • Arda Soydoğan, 

  • Miraç Fırat, 

  • Oğuzhan Çifçi, 

  • Batu Cengiz, 

  • Barış Yüksekkaya 

  • Milan Önder yer alıyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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