Crush Grubu Üyesi Arda Soydoğan Kimdir? Arda Soydoğan Kaç Yaşında, Burcu Ne?

Müzisyen bir ailede yetiştiği belirtilen Soydoğan, çocukluk yıllarından itibaren müzikle iç içe bir ortamda büyüdü. Dansa yönelmesi ise 11-12 yaşlarında tanıştığı K-pop kültürü sayesinde oldu; başlangıçta sevdiği grupların koreografilerini evde kendi kendine çalışarak öğrendi. Zamanla bu ilgisini profesyonel bir zemine taşıyan genç isim, yıllarca bir K-pop dans cover ekibinde sahne aldı. Kariyerindeki dönüm noktası ise bir arkadaşı aracılığıyla haberdar olduğu Idol House oldu. Konseptin kendisine uygun olduğunu düşünerek başvuran Soydoğan, seçmeleri geçerek programın ana kadrosuna girdi ve dört ay süren kamp boyunca vokal, koreografi ve sahne duruşu üzerine eğitim aldı. Bu sürecin sonunda Crush’ın asil kadrosuna seçilerek profesyonel müzik kariyerine adım attı.