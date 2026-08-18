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Crush Grubu Üyesi Arda Soydoğan Kimdir? Arda Soydoğan Kaç Yaşında, Burcu Ne?

Crush Grubu Üyesi Arda Soydoğan Kimdir? Arda Soydoğan Kaç Yaşında, Burcu Ne?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
18.08.2026 - 10:36
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Idol House Türkiye’nin ardından kurulan Crush, kısa sürede müzik gündeminin en çok konuşulan projelerinden biri haline geldi. Grubun genç üyelerinden Arda Soydoğan da dans performansı ve sahne enerjisiyle takipçi sayısını hızla artırdı. Bu ilgiyle birlikte genç sanatçının hayatına dair pek çok soru arama motorlarında öne çıktı. Peki Arda Soydoğan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Boyu kaç, burcu ne, Instagram hesabı hangisi ve müzik kariyeri nasıl başladı? 

İşte Crush üyesi Arda Soydoğan’a dair merak edilen tüm detaylar…

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Crush Grubu Üyesi Arda Soydoğan Kimdir?

Crush Grubu Üyesi Arda Soydoğan Kimdir?

Arda Soydoğan, şarkıcı, dansçı ve sahne performansçısı kimlikleriyle tanınan, Crush erkek müzik grubunun üyelerinden biri. Idol House Türkiye projesinde 13 numaralı stajyer olarak yer alan genç isim, yarışma boyunca özellikle koreografi ve dans performansıyla dikkat çekti. Final gecesinde gruba seçildiği açıklanan ikinci yarışmacı oldu. 

Crush kadroda kendisiyle birlikte altı isim daha yer alıyor: Efe Şan, Miraç Fırat, Oğuzhan Çifçi, Batu Cengiz, Barış Çağan Yüksekkaya ve Milan Önder.

Arda Soydoğan Kaç Yaşında, Nereli, Boyu Kaç?

Arda Soydoğan Kaç Yaşında, Nereli, Boyu Kaç?

Genç sanatçı, 2 Şubat 2007 doğumlu ve şu anda 19 yaşında. Grubun en genç iki üyesinden biri olan Soydoğan, aslen İzmirli. Idol House seçmelerine de İzmir’den katılan genç isim, programın tanıtımlarında 18 yaşındaki bir aday olarak tanıtılmıştı. 

Arda Soydoğan'ın Boyu Kaç?

Genç ismin boyu ise güncel grup profillerinde 176 santimetre olarak yer alıyor.

Arda Soydoğan’ın Burcu Ne?

Arda Soydoğan’ın burcu Kova. 2 Şubat doğum tarihi, 20 Ocak-18 Şubat arasını kapsayan Kova burcu aralığına denk geliyor.

Arda Soydoğan’ın Müzik Kariyeri Nasıl Başladı?

Arda Soydoğan’ın Müzik Kariyeri Nasıl Başladı?

Müzisyen bir ailede yetiştiği belirtilen Soydoğan, çocukluk yıllarından itibaren müzikle iç içe bir ortamda büyüdü. Dansa yönelmesi ise 11-12 yaşlarında tanıştığı K-pop kültürü sayesinde oldu; başlangıçta sevdiği grupların koreografilerini evde kendi kendine çalışarak öğrendi. Zamanla bu ilgisini profesyonel bir zemine taşıyan genç isim, yıllarca bir K-pop dans cover ekibinde sahne aldı. Kariyerindeki dönüm noktası ise bir arkadaşı aracılığıyla haberdar olduğu Idol House oldu. Konseptin kendisine uygun olduğunu düşünerek başvuran Soydoğan, seçmeleri geçerek programın ana kadrosuna girdi ve dört ay süren kamp boyunca vokal, koreografi ve sahne duruşu üzerine eğitim aldı. Bu sürecin sonunda Crush’ın asil kadrosuna seçilerek profesyonel müzik kariyerine adım attı.

Crush Arda Soydoğan’ın Instagram Hesabı Ne?

Crush Arda Soydoğan’ın Instagram Hesabı Ne?

Genç sanatçının Instagram hesabına @ardasoydogannn kullanıcı adıyla ulaşabilirsiniz. Şu an için takipçi sayısı 296 bini aşmış durumda. Benzer isimlerle açılmış hayran hesapları bulunduğu için kullanıcı adının yazımına dikkat etmekte fayda var.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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