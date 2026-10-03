Belçika Maçında Barış Alper Yılmaz'ın Yerde Kaldığı Pozisyona Tepkiler Büyüyor

A Milli Takım’ın Belçika karşısında 3-0 mağlup olduğu mücadelede Barış Alper Yılmaz’ın faul beklediği pozisyon gündem oldu. İlk yarının son bölümünde rakibiyle yaşadığı ikili mücadelede yerde kalan milli futbolcunun hareketi, Türkiye’de olduğu kadar yurt dışında da dikkat çekti. Sosyal medya ise bu pozisyona tepkisini daha sert gösterdi.