Belçika Maçında Barış Alper Yılmaz'ın Yerde Kaldığı Pozisyona Tepkiler Büyüyor
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A Milli Takım’ın Belçika karşısında 3-0 mağlup olduğu mücadelede Barış Alper Yılmaz’ın faul beklediği pozisyon gündem oldu. İlk yarının son bölümünde rakibiyle yaşadığı ikili mücadelede yerde kalan milli futbolcunun hareketi, Türkiye’de olduğu kadar yurt dışında da dikkat çekti. Sosyal medya ise bu pozisyona tepkisini daha sert gösterdi.
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Kameralara farklı açılardan yansıyan pozisyonda Barış'a darbe gelmediği görüldü.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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