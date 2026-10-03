Arjantin "Altın Pasaport" Programını Duyurdu: 311 Bin Euro Ödeyen Vatandaş Olabilecek

Arjantin Ekonomi Bakanı Luis Caputo, Paris'te düzenlenen bir yatırımcı etkinliğinde yatırım karşılığı vatandaşlık veren 'altın pasaport' programını duyurdu. Programda iki seçenek bulunuyor. Birincisi, Arjantin Hazinesi'ne yapılacak 311 bin euroluk iadesiz bir nakit katkı. İkincisi ise 711 bin euro değerinde devlet tahvili alınarak yedi yıl boyunca elde tutulması. Dört kişilik bir ailenin toplam maliyetinin yaklaşık 444 bin euro olması bekleniyor. Başvuruların yıl sonuna kadar başlaması öngörülüyor.