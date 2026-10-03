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Arjantin "Altın Pasaport" Programını Duyurdu: 311 Bin Euro Ödeyen Vatandaş Olabilecek

Arjantin "Altın Pasaport" Programını Duyurdu: 311 Bin Euro Ödeyen Vatandaş Olabilecek

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
03.10.2026 - 17:19
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Arjantin, döviz rezervlerini güçlendirmek için yeni bir yola başvurdu. Ekonomi Bakanı Luis Caputo'nun Paris'te duyurduğu program, yatırım yapan yabancılara pasaport kapısını aralıyor.

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Arjantin vatandaşlık için iki seçenek sundu.

Arjantin vatandaşlık için iki seçenek sundu.

Arjantin Ekonomi Bakanı Luis Caputo, Paris'te düzenlenen bir yatırımcı etkinliğinde yatırım karşılığı vatandaşlık veren 'altın pasaport' programını duyurdu. Programda iki seçenek bulunuyor. Birincisi, Arjantin Hazinesi'ne yapılacak 311 bin euroluk iadesiz bir nakit katkı. İkincisi ise 711 bin euro değerinde devlet tahvili alınarak yedi yıl boyunca elde tutulması. Dört kişilik bir ailenin toplam maliyetinin yaklaşık 444 bin euro olması bekleniyor. Başvuruların yıl sonuna kadar başlaması öngörülüyor.

Program döviz açığını kapatmayı hedefliyor.

Program döviz açığını kapatmayı hedefliyor.

Hükümete danışmanlık yapan yatırım konsorsiyumları, hedefe ulaşılması halinde programın Arjantin'e 2,2 milyar euroya kadar kaynak sağlayabileceğini tahmin ediyor. Arjantin'in 2027'ye kadar yaklaşık 22 milyar euro tutarında döviz cinsi borç ödemesi bulunuyor. Ülke ise uluslararası tahvil piyasalarına dönüşünü erteledi. Programın, yaklaşan seçimler öncesinde alternatif bir finansman kaynağı olarak devreye sokulduğu belirtiliyor.

Arjantin pasaportu 140'tan fazla ülkede geçiyor.

Arjantin pasaportu 140'tan fazla ülkede geçiyor.

Arjantin pasaportu 140'tan fazla ülkeye vizesiz seyahat imkanı sunuyor ve bu ülkeler arasında Çin, Rusya, Schengen bölgesi ile Latin Amerika'nın büyük bölümü yer alıyor. Caputo da pasaportun, kendi ülkelerinde seyahat kısıtlamalarıyla karşılaşan zengin yatırımcılar için değerli olduğunu vurguladı. Dünyada yaklaşık 60 ülke yatırım karşılığı oturma izni verirken, doğrudan vatandaşlık ve pasaport veren 'altın pasaport' programları çok daha nadir görülüyor. Pandemi sonrasında yatırımcı profilinin çeşitlendiği, jeopolitik belirsizlik nedeniyle zengin Amerikalı ve Avrupalıların da alternatif vatandaşlık aradığı aktarılıyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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