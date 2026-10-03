Arjantin "Altın Pasaport" Programını Duyurdu: 311 Bin Euro Ödeyen Vatandaş Olabilecek
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Arjantin, döviz rezervlerini güçlendirmek için yeni bir yola başvurdu. Ekonomi Bakanı Luis Caputo'nun Paris'te duyurduğu program, yatırım yapan yabancılara pasaport kapısını aralıyor.
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Arjantin vatandaşlık için iki seçenek sundu.
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Program döviz açığını kapatmayı hedefliyor.
Arjantin pasaportu 140'tan fazla ülkede geçiyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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