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Beşiktaş Kahve Sektörüne Giriyor: Yeni Markanın Adı 1903 Coffee Co. Oldu

Beşiktaş Kahve Sektörüne Giriyor: Yeni Markanın Adı 1903 Coffee Co. Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
03.10.2026 - 17:59
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Beşiktaş, genel kurulda sunduğu yeni bir projeyle futbol dışındaki gelir kapılarına yöneldi. Siyah-beyazlı kulübün hazırladığı marka, taraftarla stat dışında da bağ kurmayı hedefliyor.

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Yeni kahve markası genel kurulda tanıtıldı.

Yeni kahve markası genel kurulda tanıtıldı.

Beşiktaş'ın yeni kahve markası, kulübün Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu'nda faaliyet sunumları sırasında ekrana yansıtılarak üyelere tanıtıldı. Başkan Serdal Adalı'nın yönetimi, aynı genel kurulda idari ve mali yönlerden oy çokluğuyla ibra edildi. Kafe projesinin ise Tüpraş Stadyumu'nda hayata geçirilmesi planlanıyor.

Marka adı kuruluş yılından geliyor.

Marka adı kuruluş yılından geliyor.

Markanın adı 1903 Coffee Co. olarak açıklandı. İsim, Beşiktaş Kulübü'nün kuruluş yılı olan 1903'ten esinlenerek seçildi. Projenin ayrıntılarına dair ortaklık, şube sayısı ya da açılış tarihi gibi bilgiler genel kurul sunumunda paylaşılmadı.

Proje kulübün gelir kaynaklarını çeşitlendirecek.

Proje kulübün gelir kaynaklarını çeşitlendirecek.

Beşiktaş yönetimi projeyle kulübün mali yapısını güçlendirmeyi ve kalıcı bir gelir kaynağı yaratmayı hedefliyor. Yönetim ayrıca taraftarlarla yalnızca maç günlerinde değil, sosyal yaşamın içinde de temas kurmak istiyor. Yeniçağ gazetesi, Beşiktaş'ın bu adımıyla Galatasaray'ın kahve alanındaki girişiminin ardından kulüplerin yaşam tarzı markalarına yöneldiği bir sürece dahil olduğunu yazdı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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