Beşiktaş Kahve Sektörüne Giriyor: Yeni Markanın Adı 1903 Coffee Co. Oldu

Beşiktaş yönetimi projeyle kulübün mali yapısını güçlendirmeyi ve kalıcı bir gelir kaynağı yaratmayı hedefliyor. Yönetim ayrıca taraftarlarla yalnızca maç günlerinde değil, sosyal yaşamın içinde de temas kurmak istiyor. Yeniçağ gazetesi, Beşiktaş'ın bu adımıyla Galatasaray'ın kahve alanındaki girişiminin ardından kulüplerin yaşam tarzı markalarına yöneldiği bir sürece dahil olduğunu yazdı.