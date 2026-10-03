Beşiktaş Kahve Sektörüne Giriyor: Yeni Markanın Adı 1903 Coffee Co. Oldu
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Beşiktaş, genel kurulda sunduğu yeni bir projeyle futbol dışındaki gelir kapılarına yöneldi. Siyah-beyazlı kulübün hazırladığı marka, taraftarla stat dışında da bağ kurmayı hedefliyor.
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Yeni kahve markası genel kurulda tanıtıldı.
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Marka adı kuruluş yılından geliyor.
Proje kulübün gelir kaynaklarını çeşitlendirecek.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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