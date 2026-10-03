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Trump'tan Cumhuriyetçilere Seçim Vaadi: "Kazanırsak Her Birinizin Cebinde 5 Bin Dolar Olacak"

Trump'tan Cumhuriyetçilere Seçim Vaadi: "Kazanırsak Her Birinizin Cebinde 5 Bin Dolar Olacak"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
03.10.2026 - 18:32
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ABD Başkanı Donald Trump, Alabama'nın Mobile kentinde düzenlenen mitingde Cumhuriyetçilerin Kongre'deki kontrolü sürdürmesi halinde her Amerikan vatandaşına 5 bin dolar ödeneceği sözünü yineledi. Trump, muhalefetin kazanması durumunda ülkenin 1929'a benzer bir mali krizle karşı karşıya kalacağını savundu. Aynı vaadi daha önce Cumhuriyetçi Parti toplantısında da dile getirmişti.

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Mitinglerdeki vaadiyle "ulusa" seslendi.

Trump, Alabama'daki mitingde 5 bin dolarlık vaadini yinelemişti.

Trump, Alabama'daki mitingde 5 bin dolarlık vaadini yinelemişti.

Mitingde konuşan Trump, muhalefetin kazanması halinde ülkenin 1929'a benzer bir mali krize sürükleneceğini söyledi. Cumhuriyetçilerin kazanması durumunda ise her kişinin cebinde 5 bin dolar olacağını belirten Trump, ülkenin daha önce görülmemiş bir ekonomik başarıya ulaşacağını ifade etti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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