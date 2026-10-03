Trump'tan Cumhuriyetçilere Seçim Vaadi: "Kazanırsak Her Birinizin Cebinde 5 Bin Dolar Olacak"

Mitingde konuşan Trump, muhalefetin kazanması halinde ülkenin 1929'a benzer bir mali krize sürükleneceğini söyledi. Cumhuriyetçilerin kazanması durumunda ise her kişinin cebinde 5 bin dolar olacağını belirten Trump, ülkenin daha önce görülmemiş bir ekonomik başarıya ulaşacağını ifade etti.