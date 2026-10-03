Trump'tan Cumhuriyetçilere Seçim Vaadi: "Kazanırsak Her Birinizin Cebinde 5 Bin Dolar Olacak"
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ABD Başkanı Donald Trump, Alabama'nın Mobile kentinde düzenlenen mitingde Cumhuriyetçilerin Kongre'deki kontrolü sürdürmesi halinde her Amerikan vatandaşına 5 bin dolar ödeneceği sözünü yineledi. Trump, muhalefetin kazanması durumunda ülkenin 1929'a benzer bir mali krizle karşı karşıya kalacağını savundu. Aynı vaadi daha önce Cumhuriyetçi Parti toplantısında da dile getirmişti.
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Mitinglerdeki vaadiyle "ulusa" seslendi.
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Trump, Alabama'daki mitingde 5 bin dolarlık vaadini yinelemişti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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