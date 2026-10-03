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İnternete Ödediğimiz Paranın Hakkını Verdi: Tarihi Portreleri Gülümseterek Hayata Döndürdü

İnternete Ödediğimiz Paranın Hakkını Verdi: Tarihi Portreleri Gülümseterek Hayata Döndürdü

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
03.10.2026 - 18:52
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Geçmiş yüzyıllara ait ciddi ve donuk portreler, bir TikTok kullanıcısının elinde beklenmedik bir değişim geçirdi. Tabloların burun ve ağız bölgesine gerçek bir yüzün mimikleri yerleştirilince, yüzyıllardır kaş çatan soylular bir anda sırıtmaya, dudak büzmeye ve gülümsemeye başladı. X'te paylaşılan video kısa sürede 1 milyonu aşkın görüntülenmeye ulaştı.

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Yüzyıllar önce resmedilen ciddi portreler, gerçek bir yüzün mimikleriyle birdenbire canlandı.

TikTok'ta @chibatarou adıyla içerik üreten kullanıcının hazırladığı videoda, farklı dönemlere ait yağlı boya ve pastel portreler art arda geliyor. Dudağını büzen bir kadın, ağzını yana kaydıran peruklu bir beyefendi ya da hafifçe gülümseyen bir hanım derken, her portre kısa süre içinde bambaşka bir ifadeyle tekrardan canlanıyor. Tabloların donuk bakışlarıyla canlı mimiklerin yarattığı tezat, videonun asıl çarpıcı yanını oluşturuyor.

Paylaşım kısa sürede 1 milyonu aşkın görüntülenmeye ulaşarak X'te viral oldu.

Paylaşım kısa sürede 1 milyonu aşkın görüntülenmeye ulaşarak X'te viral oldu.

Videoyu X'te 'I love the internet.' (İnterneti seviyorum.) notuyla paylaşan kullanıcı bir gülümsemenin gözlerdeki ifadeyi bile nasıl değiştirdiğine odaklandı. Kimi videoyu izledikten sonra internetin en iyi icatlarından biri olarak niteledi, kimileri ise portrelerdeki kişileri tanıdık simalara benzetti.

"Bu tür saçma sapan yaratıcı karışımlar, internetin kendine özgü eğlencesidir."

"Bu tür saçma sapan yaratıcı karışımlar, internetin kendine özgü eğlencesidir."
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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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