İnternete Ödediğimiz Paranın Hakkını Verdi: Tarihi Portreleri Gülümseterek Hayata Döndürdü

TikTok'ta @chibatarou adıyla içerik üreten kullanıcının hazırladığı videoda, farklı dönemlere ait yağlı boya ve pastel portreler art arda geliyor. Dudağını büzen bir kadın, ağzını yana kaydıran peruklu bir beyefendi ya da hafifçe gülümseyen bir hanım derken, her portre kısa süre içinde bambaşka bir ifadeyle tekrardan canlanıyor. Tabloların donuk bakışlarıyla canlı mimiklerin yarattığı tezat, videonun asıl çarpıcı yanını oluşturuyor.