İnternete Ödediğimiz Paranın Hakkını Verdi: Tarihi Portreleri Gülümseterek Hayata Döndürdü
Geçmiş yüzyıllara ait ciddi ve donuk portreler, bir TikTok kullanıcısının elinde beklenmedik bir değişim geçirdi. Tabloların burun ve ağız bölgesine gerçek bir yüzün mimikleri yerleştirilince, yüzyıllardır kaş çatan soylular bir anda sırıtmaya, dudak büzmeye ve gülümsemeye başladı. X'te paylaşılan video kısa sürede 1 milyonu aşkın görüntülenmeye ulaştı.
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Yüzyıllar önce resmedilen ciddi portreler, gerçek bir yüzün mimikleriyle birdenbire canlandı.
TikTok'ta @chibatarou adıyla içerik üreten kullanıcının hazırladığı videoda, farklı dönemlere ait yağlı boya ve pastel portreler art arda geliyor. Dudağını büzen bir kadın, ağzını yana kaydıran peruklu bir beyefendi ya da hafifçe gülümseyen bir hanım derken, her portre kısa süre içinde bambaşka bir ifadeyle tekrardan canlanıyor. Tabloların donuk bakışlarıyla canlı mimiklerin yarattığı tezat, videonun asıl çarpıcı yanını oluşturuyor.
Paylaşım kısa sürede 1 milyonu aşkın görüntülenmeye ulaşarak X'te viral oldu.
"Bu tür saçma sapan yaratıcı karışımlar, internetin kendine özgü eğlencesidir."
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