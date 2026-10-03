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Fatih Terim Cenaze Töreninde Ayakkabısının Azizliğine Uğradı, Ortaya İlginç Anlar Çıktı

Fatih Terim Cenaze Töreninde Ayakkabısının Azizliğine Uğradı, Ortaya İlginç Anlar Çıktı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
03.10.2026 - 18:46

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Galatasaray’ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, eski Galatasaray yöneticisi İbrahim Hatipoğlu’nun babası Münir Mustafa Hatipoğlu için Levent Barbaros Hayreddin Paşa Camii’nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Cenaze namazı sırasında Terim’in başına talihsiz bir olay geldi. Namaz esnasında ayakkabısının tabanının bir bölümünün koptuğunu fark eden Terim, kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

Kaynak - Erdem Açıkgöz

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Cenaze namazında saftakiler de bu anı izlerken şaşkınlık yaşadı.

Cenaze namazında saftakiler de bu anı izlerken şaşkınlık yaşadı.

Gazeteci Erdem Açıkgöz’ün paylaştığı görüntülerde, ayakkabısından kopan parçayı fark eden Terim’in, yere düşen bölümü ayağıyla geriye doğru ittiği görüldü.

Terim’in yanında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in bulunması da görüntülerde dikkat çekti. Özbek’in yaşananları şaşkınlıkla izlediği ve ardından gülümsediği görüldü.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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