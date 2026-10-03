Fatih Terim Cenaze Töreninde Ayakkabısının Azizliğine Uğradı, Ortaya İlginç Anlar Çıktı

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Galatasaray’ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, eski Galatasaray yöneticisi İbrahim Hatipoğlu’nun babası Münir Mustafa Hatipoğlu için Levent Barbaros Hayreddin Paşa Camii’nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.
Cenaze namazı sırasında Terim’in başına talihsiz bir olay geldi. Namaz esnasında ayakkabısının tabanının bir bölümünün koptuğunu fark eden Terim, kısa süreli şaşkınlık yaşadı.
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Cenaze namazında saftakiler de bu anı izlerken şaşkınlık yaşadı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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