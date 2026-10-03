Yusufcan Karakoç Dünyanın En Soğuk Yerleşim Yeri Yakutistan'da Günlük Yaşamını Paylaştı

Yakutistan'daki Oymyakon, sürekli insan yaşayan en soğuk yerleşim yeri olarak biliniyor. Köyde yaklaşık 500 kişi yaşıyor ve ocak ayı ortalaması eksi 50 derece civarında seyrediyor. Resmî kayıtlara göre Kuzey Yarımküre'nin en düşük sıcaklığı, 6 Şubat 1933'te Oymyakon'da ölçülen eksi 67,7 derece olarak geçiyor.

Bu kadar düşük sıcaklıklarda gündelik hayat da farklı kurallara göre işliyor. Yerel halk arabalarını ya ısıtmalı garajlarda saklıyor ya da motoru günün 24 saati çalışır halde bırakıyor; çünkü dizel yakıt eksi 50 derece civarında donuyor ve motor bir kez durduğunda yeniden çalıştırmak çok zorlaşıyor. Videodaki arabaların battaniyeyle örtülmesi de tam olarak bu yüzden dikkat çekiyor. Üstelik mürekkep donduğu için tükenmez kalemler, soğukta çalışmayan cep telefonları ve kameralar da bölgenin bilinen sorunları arasında.

Soğuğun hayatın en ağır anlarına bile yansıdığı örnekler de var: Toprak o kadar sert donuyor ki mezar kazmak için önce uzun bir ateş yakılıp zemin eritiliyor, bu işlem bazen üç güne kadar sürebiliyor. Bölgeye ulaşım ise bölge başkenti Yakutsk'tan iki günlük bir araba yolculuğu gerektiriyor. Yakutsk'un kendisi de kış sıcaklıklarıyla dünyanın en soğuk şehri olarak kabul ediliyor. Yani Karakoç'un videosundaki 'başka bir gezegen' benzetmesi, buradaki gündelik hayatı anlatmak için pek de abartılı sayılmaz.