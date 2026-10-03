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Yusufcan Karakoç Dünyanın En Soğuk Yerleşim Yeri Yakutistan'da Günlük Yaşamını Paylaştı

Yusufcan Karakoç Dünyanın En Soğuk Yerleşim Yeri Yakutistan'da Günlük Yaşamını Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
03.10.2026 - 19:16 Son Güncelleme: 03.10.2026 - 19:55

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Çoğumuz için -10 derece bile yaşamı durdurmamıza yeter. Oysa dünyanın bazı köşelerinde bu sıcaklık, adeta 'ılık' denebilecek bir gün anlamına geliyor. Termometrelerin eksi 60'ı gösterdiği yerlerde insanların nasıl yaşadığını ise ancak orada bulunanlar tam olarak anlayabiliyor.

İçerik üreticisi Yusufcan Karakoç, gezegenin bilinen en soğuk yerleşim yerlerinden biri olan Yakutistan ve tarihi rekorlara sahip Oymyakon köyünde bir gününü paylaştı. Karakoç, hissedilen sıcaklığın -62 dereceyi bulduğu bir günde neler yaşadığını tek tek gösterdi. Ortaya çıkan görüntüleri, sadece ekran başında bile titrememize yetti. Özellikle bir anda başlayan soğuk havadan şikayet edenler, yaşadığı koşulları bir kere daha gözden geçirdi. 

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Peki Oymyakon neden dünyanın en soğuk yerleşim yeri sayılıyor?

Yakutistan'daki Oymyakon, sürekli insan yaşayan en soğuk yerleşim yeri olarak biliniyor. Köyde yaklaşık 500 kişi yaşıyor ve ocak ayı ortalaması eksi 50 derece civarında seyrediyor. Resmî kayıtlara göre Kuzey Yarımküre'nin en düşük sıcaklığı, 6 Şubat 1933'te Oymyakon'da ölçülen eksi 67,7 derece olarak geçiyor. 

Bu kadar düşük sıcaklıklarda gündelik hayat da farklı kurallara göre işliyor. Yerel halk arabalarını ya ısıtmalı garajlarda saklıyor ya da motoru günün 24 saati çalışır halde bırakıyor; çünkü dizel yakıt eksi 50 derece civarında donuyor ve motor bir kez durduğunda yeniden çalıştırmak çok zorlaşıyor. Videodaki arabaların battaniyeyle örtülmesi de tam olarak bu yüzden dikkat çekiyor. Üstelik mürekkep donduğu için tükenmez kalemler, soğukta çalışmayan cep telefonları ve kameralar da bölgenin bilinen sorunları arasında.

Soğuğun hayatın en ağır anlarına bile yansıdığı örnekler de var: Toprak o kadar sert donuyor ki mezar kazmak için önce uzun bir ateş yakılıp zemin eritiliyor, bu işlem bazen üç güne kadar sürebiliyor. Bölgeye ulaşım ise bölge başkenti Yakutsk'tan iki günlük bir araba yolculuğu gerektiriyor. Yakutsk'un kendisi de kış sıcaklıklarıyla dünyanın en soğuk şehri olarak kabul ediliyor. Yani Karakoç'un videosundaki 'başka bir gezegen' benzetmesi, buradaki gündelik hayatı anlatmak için pek de abartılı sayılmaz.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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