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Güne 400-500 Sayfalık Kitapla Başlıyor: Otizm Spektrumundaki Yazar Bir Gününü Anlattı

Güne 400-500 Sayfalık Kitapla Başlıyor: Otizm Spektrumundaki Yazar Bir Gününü Anlattı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
03.10.2026 - 09:56

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Otizm spektrumunda yaşayan insanların günlük hayatı çoğu zaman yalnızca dışarıdan görülen davranışlar üzerinden konuşuluyor. Araştırmacı Yazar Espina Hande Ayas, İstiklal Caddesi'nde geçen bir günde hayatın içeriden nasıl göründüğünü anlattı.

+90'ın yayınladığı videoda Ayas, güne yüzlerce sayfalık kitap okuyarak başlamayı, duyusal hassasiyetlerini, kalabalık bir caddede aldığı önlemleri, asenkroniyi ve nöroçeşitliliği konuştu. Videoda anlatılanlar Ayas'ın kendi deneyimine dayanıyor ve otizm spektrumundaki her insan için geçerli olmayabilir.

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Güne kitapla başlayan, kalabalıkta önlem alan bir gün

Ayas, güne 400-500 sayfalık bir kitabı okuyup bitirdikten sonra başlayabildiğini, ayda 16 milyon 572 bin kelimeyle uğraştığını söylüyor. 2013'ten önce Asperger sendromlu olan Ayas, Asperger'in otizm spektrumunun içine alınmasıyla bir gecede yüksek işlevli otizmli olduğunu anlatıyor. Amerikan Psikiyatri Birliği'nin yayımladığı DSM-5 ile Asperger sendromu ve atipik otizm tanımları Otizm Spektrum Bozukluğu çatısı altında birleştirildi.

İstiklal Caddesi'nde yaklaşık 22 yıldır yürümediğini, normalde bu sokağa gelmediğini söyleyen Ayas, birazdan çok ses olacağını ve insanların üzerine geleceğini belirterek duyusal hassasiyeti için önlem alıyor. Kaygısını azaltmak için dokunsal bir pürüzlülüğe ve sese ihtiyaç duyduğunu anlatıyor. Buna 'kendini düzenleme' dediğini söyleyen Ayas, kaygısı artınca tırnak yiyen insanların da benzer bir şey yaptığını hatırlatıyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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