Güne 400-500 Sayfalık Kitapla Başlıyor: Otizm Spektrumundaki Yazar Bir Gününü Anlattı

Ayas, güne 400-500 sayfalık bir kitabı okuyup bitirdikten sonra başlayabildiğini, ayda 16 milyon 572 bin kelimeyle uğraştığını söylüyor. 2013'ten önce Asperger sendromlu olan Ayas, Asperger'in otizm spektrumunun içine alınmasıyla bir gecede yüksek işlevli otizmli olduğunu anlatıyor. Amerikan Psikiyatri Birliği'nin yayımladığı DSM-5 ile Asperger sendromu ve atipik otizm tanımları Otizm Spektrum Bozukluğu çatısı altında birleştirildi.

İstiklal Caddesi'nde yaklaşık 22 yıldır yürümediğini, normalde bu sokağa gelmediğini söyleyen Ayas, birazdan çok ses olacağını ve insanların üzerine geleceğini belirterek duyusal hassasiyeti için önlem alıyor. Kaygısını azaltmak için dokunsal bir pürüzlülüğe ve sese ihtiyaç duyduğunu anlatıyor. Buna 'kendini düzenleme' dediğini söyleyen Ayas, kaygısı artınca tırnak yiyen insanların da benzer bir şey yaptığını hatırlatıyor.