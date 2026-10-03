Bıçak Sırtı İkilemler: Seçimini Yap Kişiliğinin Bilinmeyen Yönlerini Ortaya Dökelim
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Bıçak Sırtında Doğru Kararı Vermeye Hazır Mısın? 🗡️⚖️
Para, risk ve etik... Zor zamanlarda hangisini seçersin? Karşında doğru ya da yanlış cevabı olmayan, tamamen senin sınırlarını ve vicdanını test eden ikilemler var. Güvenli limanlarda kalmayı mı tercih edeceksin, yoksa büyük riskler alıp zirveye oynamayı mı?
Karşına çıkacak 3 kritik ikilemde seçimini yap; cesaret puanlarını topla! Zor kararların sonunda gerçek karakter arketipini ve sana özel detaylı kişilik analizini keşfet.
Seçimini yap ve kendi gerçeğinle yüzleş!
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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