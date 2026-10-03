Çocuk İsteyen Kadınlar Yüzyıllardır Ekim Ayında Bu Köye Gidiyor

Bard'daki alan iki eğik şist kayadan oluşuyor. Ana kayanın ortasında yaklaşık 2 metre yüksekliğinde bir buzul kaya bloğu duruyor ve oymaların çoğu bloğun çevresinde toplanıyor.

Batı yüzünde en az 18 çukurcuk ile 60'a 80 santimlik ızgara biçimli bir motif var. Kuzey yüzünde ise yaklaşık 1,2 metre uzunluğunda, iki paralel çizgiden çıkan yılan benzeri uzantılardan oluşan bir figür bulunuyor. Alp kaya sanatında şimdilik benzeri olmayan figür gizemli olarak tanımlanıyor.

Oymalar, sivri bir taşın keski, daha büyük bir taşın çekiç gibi kullanılmasıyla kayaya tekrar tekrar vurularak yapılmış. Semboller arkeolojik bağlam olmadan bulunduğu için kesin tarihlendirilemiyor. Benzer örneklerle yapılan karşılaştırma alanın Bakır Çağı'na, yani MÖ 4. binyılın ortasından 3. binyılın sonuna kadar olan döneme ait olabileceğini düşündürüyor.