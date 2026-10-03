article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Çocuk İsteyen Kadınlar Yüzyıllardır Ekim Ayında Bu Köye Gidiyor

Çocuk İsteyen Kadınlar Yüzyıllardır Ekim Ayında Bu Köye Gidiyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
03.10.2026 - 10:12
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İtalya'nın Valle d'Aosta bölgesindeki Bard'da iki eğik şist kayanın üzerinde tarih öncesi oymalar ve kadınların kaydırakları denen cilalı şeritler bulunuyor. Oymalar Bakır Çağı'na tarihleniyor, kaydıraklar ise daha sonraki bir döneme ait ve bir doğurganlık ritüeliyle ilişkilendiriliyor.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kayalardaki oymalar Bakır Çağı'na tarihleniyor

Kayalardaki oymalar Bakır Çağı'na tarihleniyor

Bard'daki alan iki eğik şist kayadan oluşuyor. Ana kayanın ortasında yaklaşık 2 metre yüksekliğinde bir buzul kaya bloğu duruyor ve oymaların çoğu bloğun çevresinde toplanıyor.

Batı yüzünde en az 18 çukurcuk ile 60'a 80 santimlik ızgara biçimli bir motif var. Kuzey yüzünde ise yaklaşık 1,2 metre uzunluğunda, iki paralel çizgiden çıkan yılan benzeri uzantılardan oluşan bir figür bulunuyor. Alp kaya sanatında şimdilik benzeri olmayan figür gizemli olarak tanımlanıyor.

Oymalar, sivri bir taşın keski, daha büyük bir taşın çekiç gibi kullanılmasıyla kayaya tekrar tekrar vurularak yapılmış. Semboller arkeolojik bağlam olmadan bulunduğu için kesin tarihlendirilemiyor. Benzer örneklerle yapılan karşılaştırma alanın Bakır Çağı'na, yani MÖ 4. binyılın ortasından 3. binyılın sonuna kadar olan döneme ait olabileceğini düşündürüyor.

Kadınların kaydırakları doğurganlık ritüeliyle ilişkilendiriliyor

Kadınların kaydırakları doğurganlık ritüeliyle ilişkilendiriliyor

Kadınların kaydırakları, kayanın sürekli geçişle cilalanmış şeritleri. Valle d'Aosta bölge yönetimi kaydırakları antik bir doğurganlık ritüelinin kanıtı olarak tanımlıyor. Ritüelde kadınların kayanın üzerinde oturarak kaydığı düşünülüyor.

Kaydıraklar oymalardan daha geç bir döneme ait. Bazı figürlerin üzerini kısmen sildikleri için sonradan açıldıkları anlaşılıyor.

Valle d'Aosta'da benzer kaydıraklar Arnad, Châtillon ve Pontey gibi yerlerde de bulunuyor. Kayanın üzerinde kaymanın kısırlığı iyileştirdiğine ya da önlediğine inanılıyordu. Uygulamanın görece yakın zamanlara kadar sürdüğü belirtiliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın