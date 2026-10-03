Çocuk İsteyen Kadınlar Yüzyıllardır Ekim Ayında Bu Köye Gidiyor
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Kayalardaki oymalar Bakır Çağı'na tarihleniyor
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Kadınların kaydırakları doğurganlık ritüeliyle ilişkilendiriliyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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