article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Çekmecenin Altını Açtılar: 15 Metrelik Gizli Geçit Çıktı

Çekmecenin Altını Açtılar: 15 Metrelik Gizli Geçit Çıktı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
02.10.2026 - 21:37
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

New York'taki Merchant's House Museum'da, duvara gömülü bir çekmeceli dolabın alt çekmecesinin altında yaklaşık 4,5 metre derinliğinde gizli bir geçit bulunuyor. Müze, geçidin yaklaşık 200 yıl önce Yeraltı Demiryolu'nun bir parçası olmuş olabileceğini Şubat 2026'da duyurdu.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Geçide ikinci kattaki çekmecenin altından giriliyor

Geçide ikinci kattaki çekmecenin altından giriliyor

Merchant's House Museum, Manhattan'ın NoHo bölgesinde 1832'de inşa edilen bir sıra evde hizmet veriyor. Evi şapkacı Joseph Brewster yaptı ve birkaç yıl sonra tüccar Seabury Tredwell'e sattı. Tredwell ailesi yaklaşık yüz yıl burada yaşadı; ev 1930'larda satın alınıp müzeye dönüştürüldü.

Geçidin girişi, ikinci kattaki duvara gömülü çekmeceli dolabın alt çekmecesinin arkasında. Çekmece ve üzerindeki gevşek ahşap kapak çıkarılınca yaklaşık 60 santimlik kare bir açıklık görülüyor.

Açıklıktan ayaklar önce girerek yaklaşık 4,5 metre derinliğindeki dikey boşluğa iniliyor ve içerideki merdiven kullanılıyor. Geçit, dik duran bir insanın ancak sığabileceği genişlikte.

Brewster'ın kölelik karşıtı olduğunun anlaşılması geçide dair varsayımları değiştirdi

Brewster'ın kölelik karşıtı olduğunun anlaşılması geçide dair varsayımları değiştirdi

Müzenin tarihçisi Ann Haddad, 2024'te Brewster'ın kölelik karşıtı olduğunu öğrendi ve ekip bu yönde bir araştırma başlattı. Kilise kayıtlarında, Brewster'ın evin birkaç sokak ötesindeki bir kilisede sahte zemin yapılmasını onayladığı görülüyor. Müzenin operasyon direktörü Emily Hill-Wright, Brewster'ın yaptığı binalara gizli bölmeler koymanın tek seferlik olmadığını söyledi.

Hill-Wright, geçidin ev içinde kullanılabilecek hiçbir amacı olmadığını belirtti. Salonla yemek odasını ayıran sürgülü kapılar, duvarların arasındaki alışılmadık geniş bir boşluğa kayıyor ve geçit aynı boşlukta bulunuyor. Sürgülü kapılar normalde yer kazandırmak için yapılıyor; buradakiler ise yer kazandırmıyor.

Yeraltı Demiryolu, Amerikan İç Savaşı öncesinde 40 bin ile 100 bin kişinin özgürlüğüne kavuşmasına yardım eden gizli bir kölelik karşıtları ağıydı. Tarihçiler, köleleştirilmiş insanların köle avcıları bölgeyi ararken ya da eve misafir geldiğinde geçitte saklanmış olabileceğini düşünüyor. Araştırmada yer almayan Wellesley College Afrika çalışmaları bölüm başkanı Kellie Carter Jackson, saklanma yerlerini çatı aralarında, kilerlerde ve sahte zeminlerin altında gördüğünü ancak çekmece içinde ilk kez gördüğünü söyledi. Müze araştırmasını sürdürüyor ve geçit turlarda gösteriliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın