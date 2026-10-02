Çekmecenin Altını Açtılar: 15 Metrelik Gizli Geçit Çıktı

Müzenin tarihçisi Ann Haddad, 2024'te Brewster'ın kölelik karşıtı olduğunu öğrendi ve ekip bu yönde bir araştırma başlattı. Kilise kayıtlarında, Brewster'ın evin birkaç sokak ötesindeki bir kilisede sahte zemin yapılmasını onayladığı görülüyor. Müzenin operasyon direktörü Emily Hill-Wright, Brewster'ın yaptığı binalara gizli bölmeler koymanın tek seferlik olmadığını söyledi.

Hill-Wright, geçidin ev içinde kullanılabilecek hiçbir amacı olmadığını belirtti. Salonla yemek odasını ayıran sürgülü kapılar, duvarların arasındaki alışılmadık geniş bir boşluğa kayıyor ve geçit aynı boşlukta bulunuyor. Sürgülü kapılar normalde yer kazandırmak için yapılıyor; buradakiler ise yer kazandırmıyor.

Yeraltı Demiryolu, Amerikan İç Savaşı öncesinde 40 bin ile 100 bin kişinin özgürlüğüne kavuşmasına yardım eden gizli bir kölelik karşıtları ağıydı. Tarihçiler, köleleştirilmiş insanların köle avcıları bölgeyi ararken ya da eve misafir geldiğinde geçitte saklanmış olabileceğini düşünüyor. Araştırmada yer almayan Wellesley College Afrika çalışmaları bölüm başkanı Kellie Carter Jackson, saklanma yerlerini çatı aralarında, kilerlerde ve sahte zeminlerin altında gördüğünü ancak çekmece içinde ilk kez gördüğünü söyledi. Müze araştırmasını sürdürüyor ve geçit turlarda gösteriliyor.