Burcuna Göre Eski Sevgilinle Bir Araya Gelme Şansın Ne?

Boğa burcu için bir ilişki gerçekten bittiyse bile geçmişte yaşanan güzel anıları tamamen silmek kolay değildir. Birlikte kurulan düzen, alışkanlıklar ve duygusal bağ senin için oldukça önemlidir. Eski sevgilinle yeniden bir araya gelme ihtimalin bu nedenle diğer bazı burçlara göre daha yüksek görünüyor. Özellikle ilişkinizin temelinde güçlü bir güven ve sevgi varsa, aradan zaman geçtikten sonra yaşananları yeniden değerlendirebilirsin. Fakat senin geri dönmen için yalnızca özlem yeterli olmaz. Geçmişte yaşanan sorunların gerçekten çözülebileceğine inanman gerekiyor. Aynı problemlerin tekrar yaşanacağını düşünürsen duyguların ne kadar güçlü olursa olsun kendini korumayı seçebilirsin.