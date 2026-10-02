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Burcuna Göre Eski Sevgilinle Bir Araya Gelme Şansın Ne?

Burcuna Göre Eski Sevgilinle Bir Araya Gelme Şansın Ne?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Editörü
02.10.2026 - 22:01
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Bazı ilişkiler gerçekten biter, bazıları ise bittikten sonra bile insanın aklında yaşamaya devam eder. Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin eski sevgilinin bir mesajı, ortak bir anı ya da beklenmedik bir karşılaşma her şeyi yeniden düşündürebilir. Peki senin burcun eski sevgilinle yeniden bir araya gelme konusunda nasıl bir enerji taşıyor?

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Sizin Barışma İhtimaliniz %65

Koç burcu için geçmiş bir ilişkiye dönmek kolay bir karar değildir. Sen genellikle biten bir ilişkinin ardından uzun süre geçmişi kurcalamak yerine önüne bakmayı tercih edersin. Fakat duyguların gerçekten bitmediyse işler biraz değişebilir. Eski sevgilinle yeniden bir araya gelme ihtimalin özellikle aranızdaki ayrılığın nedenine bağlı. Eğer ilişkiniz büyük bir ihanetten, güven kaybından veya ciddi bir hayal kırıklığından dolayı bittiyse geri dönmen oldukça zor olabilir. Fakat ilişkiniz yanlış zamanda karşılaşmanız, iletişim sorunları veya gereksiz bir tartışma nedeniyle bittiyse içinde bir kapı açık kalabilir.

Sizin Barışma İhtimaliniz %72

Boğa burcu için bir ilişki gerçekten bittiyse bile geçmişte yaşanan güzel anıları tamamen silmek kolay değildir. Birlikte kurulan düzen, alışkanlıklar ve duygusal bağ senin için oldukça önemlidir. Eski sevgilinle yeniden bir araya gelme ihtimalin bu nedenle diğer bazı burçlara göre daha yüksek görünüyor. Özellikle ilişkinizin temelinde güçlü bir güven ve sevgi varsa, aradan zaman geçtikten sonra yaşananları yeniden değerlendirebilirsin. Fakat senin geri dönmen için yalnızca özlem yeterli olmaz. Geçmişte yaşanan sorunların gerçekten çözülebileceğine inanman gerekiyor. Aynı problemlerin tekrar yaşanacağını düşünürsen duyguların ne kadar güçlü olursa olsun kendini korumayı seçebilirsin.

Sizin Barışma İhtimaliniz %58

İkizler burcu için eski sevgili meselesi biraz karmaşık olabilir. Bir gün 'İyi ki bitmiş.' diye düşünüp ertesi gün eski anıları hatırlayabilirsin. Senin için bir ilişkinin yeniden başlamasından önce merak duygusunun giderilmesi gerekiyor. Eski sevgilinin hayatında neler olduğunu merak edebilirsin. Yeni biri var mı, değişti mi, seni hatırlıyor mu, ayrılıktan sonra ne düşündü? Bu soruların cevabını öğrenmek bile zaman zaman sana ilişkinin kendisinden daha ilginç gelebilir. Yeniden bir araya gelme ihtimalin özellikle iletişimle bağlantılı. Eski sevgilinle tekrar konuşmaya başladığında aranızdaki sohbet eski rahatlığına dönerse geçmişteki duygular yeniden ortaya çıkabilir.

Sizin Barışma İhtimaliniz %84

Sizin Barışma İhtimaliniz %84

Yengeç burcu geçmiş ilişkileri kolay kolay unutmaz. Bir insan hayatında gerçekten önemli bir yer edindiyse ilişkinin bitmesi o kişiye dair bütün duyguların bir anda yok olması anlamına gelmez. Bu nedenle eski sevgilinle yeniden bir araya gelme ihtimalin oldukça yüksek görünüyor. Özellikle ilişkiniz duygusal açıdan güçlü bir bağ üzerine kuruluysa, aradan uzun zaman geçse bile eski anılar sende etkisini koruyabilir. Senin için bir ilişkide paylaşılan küçük ayrıntılar bile önemlidir. Birlikte dinlediğiniz şarkı, gittiğiniz bir mekan veya sıradan bir günün anısı bile geçmişteki duyguları yeniden canlandırabilir.

Sizin Barışma İhtimaliniz %61

Aslan burcu için eski sevgiliyle yeniden bir araya gelmek hem kalp hem de gurur meselesidir. İçinde hâlâ duygular olsa bile ilk adımı atmak konusunda oldukça fazla düşünebilirsin. Özellikle ayrılık sırasında gururunu kıran bir olay yaşandıysa eski sevgiline geri dönmek kolay olmayacaktır. Seni gerçekten kaybettiğini anlamasını ve geçmişte yaptığı hataları kabul etmesini bekleyebilirsin. Bununla birlikte eski sevgilin sana karşı samimi bir yaklaşım gösterirse işler değişebilir. Özellikle aranızdaki ilişkinin gerçekten özel olduğunu hissettiğinde geçmişte kalan duyguların yeniden canlanması mümkün.

Sizin Barışma İhtimaliniz %49

Başak burcu geçmiş ilişkilerini değerlendirirken duygularından önce mantığını devreye sokabilir. Eski sevgilini özlesen bile ilişkinin neden bittiğini ve aynı problemlerin yeniden yaşanıp yaşanmayacağını düşünürsün. Bu nedenle eski sevgilin geri dönmek istese bile hemen kabul etmen pek kolay olmayabilir. Önce geçmişte neyin yanlış gittiğini anlamak istersin. İlişkinizde iletişim sorunları, yanlış anlaşılmalar veya zamanlama problemleri varsa bunların düzeltilebileceğine inanman yeniden deneme ihtimalini artırabilir. Ancak aynı hataların tekrarlanacağını düşünürsen geçmişe dönmek yerine yoluna devam etmeyi seçebilirsin.

Sizin Barışma İhtimaliniz %76

Terazi burcu ilişkilerde uyuma ve duygusal dengeye önem verir. Bu nedenle gerçekten güzel bir ilişki yaşadıysan, ayrılık sonrasında 'Acaba başka türlü olabilir miydi?' düşüncesi aklında kalabilir. Eski sevgilinle yeniden bir araya gelme ihtimalin oldukça yüksek. Özellikle ayrılık büyük bir kırgınlıktan ziyade iletişim problemleri veya yanlış anlaşılmalar nedeniyle gerçekleştiyse yeniden konuşma ihtimali artabilir. Sen geçmişte yaşanan güzel anları kolayca hatırlayabilirsin. Birlikte güldüğünüz anlar, özel günler ve aranızdaki küçük alışkanlıklar zaman zaman eski ilişkinin güzel taraflarını yeniden görmeni sağlayabilir.

Sizin Barışma İhtimaliniz %79

Sizin Barışma İhtimaliniz %79

Akrep burcu için ilişkiler genellikle yüzeysel yaşanmaz. Birine gerçekten bağlandığında o kişinin hayatındaki yeri uzun süre devam edebilir. Bu yüzden eski sevgili konusu senin için 'Geçmişte kaldı, bitti.' kadar basit olmayabilir. Aranızdaki bağ çok güçlüyse ayrılıktan sonra bile karşındaki kişiyi zaman zaman düşünebilirsin. Fakat bunu her zaman belli etmeyebilirsin. Dışarıdan tamamen hayatına devam ediyor gibi görünürken içinde hâlâ bazı sorular olabilir. Eski sevgilin yeniden hayatına girmek isterse ilk olarak neden geri döndüğünü anlamaya çalışırsın. Gerçekten seni özlediği için mi, yalnız kaldığı için mi, yoksa geçmişte yaptığı hataları fark ettiği için mi?

Sizin Barışma İhtimaliniz %43

Yay burcu genellikle geçmişe uzun süre takılı kalmak yerine yeni deneyimlere yönelmeyi tercih eder. Bu nedenle eski sevgiliyle yeniden bir araya gelme ihtimalin diğer bazı burçlara göre daha düşük olabilir. Senin için bir ilişkinin yeniden başlaması, yalnızca özlem duymakla gerçekleşmez. Yeniden birlikte olsanız bile aynı döngünün içine girmek istemezsin. Eski sevgilin geri dönerse ilk olarak hayatında gerçekten bir değişiklik olup olmadığını görmek isteyebilirsin. Çünkü senin için özgürlük ve kişisel alan önemli.

Sizin Barışma İhtimaliniz %54

Oğlak burcu için eski sevgiliyle yeniden bir araya gelmek kolay verilen bir karar değildir. Sen bir ilişkiyi bitirdiğinde bunun nedenlerini uzun süre düşünebilir ve kararının arkasında durabilirsin. Fakat zaman geçtikçe bazı şeyleri daha farklı değerlendirebilirsin. Özellikle ayrılığın sebebi çözülebilecek bir problemse, eski sevgilinin değiştiğini görürsen veya ilişkinizin aslında sağlam bir temeli olduğunu fark edersen ikinci bir şans ihtimalini düşünebilirsin. Senin için sözlerden çok davranışlar önemlidir. 'Değiştim.' demek yerine gerçekten değişmiş olmak gerekir.

Sizin Barışma İhtimaliniz %88

Balık burcu için geçmiş ilişkiler ve anılar oldukça güçlü bir yere sahip olabilir. Bir ilişki bittikten sonra bile güzel anları zihninde uzun süre yaşatabilirsin. Bu nedenle eski sevgilinle yeniden bir araya gelme ihtimalin yüksek görünüyor. Özellikle ilişkinizin güzel tarafları ağır basıyorsa, zaman geçtikçe kötü anıları geri plana atıp güzel anıları daha fazla hatırlayabilirsin. Eski sevgilinden gelecek küçük bir mesaj bile sende büyük bir merak uyandırabilir. 'Acaba neden şimdi yazdı?' diye düşünmeye başlayabilir ve geçmişte yaşananları yeniden gözden geçirebilirsin.

Sizin Barışma İhtimaliniz %38

Kova burcu için geçmişe dönmek oldukça karmaşık olabilir. Sen bir ilişkinin bitmesinden sonra duygularını bir kenara bırakıp olaylara farklı bir açıdan bakmayı tercih edebilirsin. Eski sevgilini özlesen bile bunu hemen belli etmeyebilirsin. Hatta bazen kendi duygularını bile uzun süre analiz edebilirsin. Yeniden bir araya gelme ihtimalin özellikle ilişkinizin nasıl bittiğine bağlı. Eğer ayrılık sırasında özgürlüğünün kısıtlandığını veya kendin olmaktan uzaklaştığını hissettiysen aynı ilişkiye geri dönmek istemeyebilirsin.

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İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Editörü
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