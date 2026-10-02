66 Yıl Önce Science'ta Yayımlanan Makale Yeniden Gündemde: Kıyamet Kehaneti Tartışılıyor
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1960'ta Science dergisinde yayımlanan bir makale, bugün yeniden konuşuluyor. Makalenin hesapladığı tarih altı hafta sonra karşımıza çıkacak.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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