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66 Yıl Önce Science'ta Yayımlanan Makale Yeniden Gündemde: Kıyamet Kehaneti Tartışılıyor

66 Yıl Önce Science'ta Yayımlanan Makale Yeniden Gündemde: Kıyamet Kehaneti Tartışılıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
02.10.2026 - 22:15
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1960'ta Science dergisinde yayımlanan bir makale, bugün yeniden konuşuluyor. Makalenin hesapladığı tarih altı hafta sonra karşımıza çıkacak.

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Makalede ne yazıyordu?

Makalede ne yazıyordu?

Avusturyalı-Amerikalı sibernetik uzmanı Prof. Heinz von Foerster, öğrencileri Patricia M. Mora ve Lawrence W. Amiot ile 1960'ta Science'ta bir makale yayımladı. Makalenin başlığı 'Kıyamet: 13 Kasım 2026 Cuma' idi. Son 2 bin yılın nüfus verilerini formüllerle inceleyen yazarlara göre insan nüfusu üstel ve ivmelenen bir hızla artıyordu, çünkü insanlar iletişim ve problem çözme kapasitesiyle kaynak kısıtlarını aşıyordu. Hesap, nüfusun 13 Kasım 2026'da matematiksel olarak sonsuza ulaşacağını gösteriyordu ve yazarlar 'Torunlarımızın torunları açlıktan değil, ezilerek ölecek' diye yazmıştı.

Hesap neden tutmadı?

Hesap neden tutmadı?

Makale yayımlandığında Time ve The New York Times'ta geniş yer buldu, çizgi romanlara bile konu oldu. Birçok akademisyen ve demograf teoriyi absürt bulsa da denklem 1960'lardan 1980'lere kadar ekoloji, genetik ve demografi ders kitaplarında yer aldı. Model 1970 ve 1980'lerde gerçek verilerle uyumlu bir grafik çizdi, ama 1990'ların başından itibaren tutmamaya başladı. 1993'ten sonra küresel doğum oranları belirgin biçimde düştü ve bugün 1960'lardakinin yarısından da düşük. Dünya nüfusu 1960'ta 3 milyardı, 2026'da yaklaşık 8,2 milyar. Nüfus artış hızı 1963'te yüzde 2,2 ile zirve yapmış, bugün yüzde 0,84 civarına inmiş durumda. Birleşmiş Milletler nüfusun 2080'li yıllarda yaklaşık 10 milyarda zirve yapmasını bekliyor.

Tarih bir şaka mıydı?

Tarih bir şaka mıydı?

Eski bir sahne sihirbazı olan von Foerster, tarihi kendi doğum gününe gönderme yapan bir espri olarak seçmişti ve yazıdaki amaç insan nüfusunun gerçekten sonsuza ulaşacağını savunmak değildi. Model sınırlı kaynaklar içinde sürdürülemeyen kesintisiz büyümeyi göstermek için kurulmuştu. Kıyamet denklemi geriye doğru çalıştırıldığında insanlığın başlangıcı yaklaşık 200 milyar yıl öncesine düşüyor, oysa evrenin yaşı 13,6 milyar yıl.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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