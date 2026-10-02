66 Yıl Önce Science'ta Yayımlanan Makale Yeniden Gündemde: Kıyamet Kehaneti Tartışılıyor

Makale yayımlandığında Time ve The New York Times'ta geniş yer buldu, çizgi romanlara bile konu oldu. Birçok akademisyen ve demograf teoriyi absürt bulsa da denklem 1960'lardan 1980'lere kadar ekoloji, genetik ve demografi ders kitaplarında yer aldı. Model 1970 ve 1980'lerde gerçek verilerle uyumlu bir grafik çizdi, ama 1990'ların başından itibaren tutmamaya başladı. 1993'ten sonra küresel doğum oranları belirgin biçimde düştü ve bugün 1960'lardakinin yarısından da düşük. Dünya nüfusu 1960'ta 3 milyardı, 2026'da yaklaşık 8,2 milyar. Nüfus artış hızı 1963'te yüzde 2,2 ile zirve yapmış, bugün yüzde 0,84 civarına inmiş durumda. Birleşmiş Milletler nüfusun 2080'li yıllarda yaklaşık 10 milyarda zirve yapmasını bekliyor.