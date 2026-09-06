Çok Fena Yaşlandık: Dünya Tarihinde İlk Kez Yaşlı Nüfus, 5 Yaş Altı Çocuk Sayısını Geçti!
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Dünya genelinde nüfus yapısı tarihi bir eşikten geçiyor. ABD Nüfus Sayım Bürosu’nun son verileri ve Birleşmiş Milletler raporları; düşen doğurganlık oranları ile uzayan yaşam süresinin, insanlık tarihinde daha önce görülmemiş bir tabloyu ortaya çıkardığını gösteriyor: 65 yaş ve üzerindeki bireylerin sayısı, artık 5 yaş altındaki çocuk sayısını aşmış durumda. Küresel ölçekte iş gücünden sosyal güvenlik sistemlerine, sağlıktan emeklilik yaş modellerine kadar pek çok alanı doğrudan etkileyen bu kritik dönüşüm; Türkiye’nin de içinde yer aldığı geniş bir coğrafyada derin sosyo-ekonomik yansımalar doğuruyor.
Kaynak: ABD Nüfus Sayım Bürosu Raporu
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Dünya genelinde düşen doğurganlık oranları ve uzayan ortalama yaşam süresi, küresel demografik dengeleri kökten değiştiriyor.
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