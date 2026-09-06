Çok Fena Yaşlandık: Dünya Tarihinde İlk Kez Yaşlı Nüfus, 5 Yaş Altı Çocuk Sayısını Geçti!

ABD Nüfus Sayım Bürosu tarafından yayımlanan “An Aging World: 2025” raporuna göre, 65 yaş ve üzerindeki nüfusun toplam nüfus içindeki payı yüzde 10,5’e yükseldi. Bu gelişmeyle birlikte insanlık tarihinde ilk kez 65 yaş üstü bireylerin sayısı, 5 yaş altı çocukların sayısını geçmiş oldu.

Rapor, nüfustaki yaşlanma ivmesinin geçmiş projeksiyonlarda öngörülenden çok daha hızlı gerçekleştiğini ve meselenin yalnızca gelişmiş ülkelerle sınırlı kalmayıp küresel bir boyut kazandığını ortaya koyuyor.

Verilere göre 2025 itibarıyla 852 milyon olarak kayıtlara geçen 65 yaş ve üzeri nüfusun, 2060 yılına gelindiğinde yaklaşık 2 milyara ulaşacağı ve toplam nüfus içindeki payının yüzde 19,6’ya çıkacağı tahmin ediliyor.