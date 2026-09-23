Bilim İnsanları 47 Yılın Hesabını Çıkardı: Grönland Ve Antarktika'dan 12 Trilyon Ton Buz Eridi

Buz Tabakası Kütle Dengesi Karşılaştırma Çalışması (IMBIE) ekibi, 27 farklı uydu görevinden gelen verileri birleştiren 42 bağımsız ölçümü tek bir kayıtta topladı. ESA'nın CryoSat'ı, Copernicus Sentinel uyduları ve ABD-Almanya ortaklığındaki GRACE görevleri bu listede yer alıyor. Eski Landsat arşivi sayesinde kayıtlar Grönland için 1972'ye, Antarktika için 1979'a kadar uzanıyor.

Ortaya çıkan en dikkat çekici sonuç ise erimenin mekanizması oldu. Toplam kaybın yüzde 84'ü, hızlanan buzulların okyanusa daha fazla buz boşaltmasından kaynaklanıyor; yüzey erimesinin payı yalnızca yüzde 16. Çalışmayı yöneten Northumbria Üniversitesi'nden Dr. Inès Otosaka, '1970'lere kadar geri giderek buz tabakalarının yarım asırda nasıl değiştiğini artık görebiliyoruz. Kaybedilen buzun beşte dördünden fazlası, yüzeyde erimek yerine daha hızlı akan buzullarla okyanusa taşındı' ifadelerini kullandı.

Görseldeki Grönland'ın Jakobshavn Buzulu bunun en net örneklerinden biri: buzul, günde 50 metreye varan bir hızla geri çekiliyor.