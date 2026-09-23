Bilim İnsanları 47 Yılın Hesabını Çıkardı: Grönland Ve Antarktika'dan 12 Trilyon Ton Buz Eridi
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Dünyanın en büyük iki buz kütlesi yarım asırdır durmadan eriyor. 58 bilim insanının imzasını taşıyan ve Scientific Data dergisinde yayımlanan yeni rapora göre Grönland ve Antarktika, 1979'dan bu yana 12,5 trilyon ton (11,3 trilyon metrik ton) buz kaybetti. Bu, yaklaşık 3 katrilyon galon suya denk geliyor ve küresel deniz seviyesini 31,4 milimetre yükseltmeye yetti.
[Kaynak: ScienceAlert]
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Buzun büyük kısmı yüzeyde erimiyor, okyanusa doğru hızlanan buzullarla denize dökülüyor.
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Antarktika'da ise kaybın neredeyse tamamı ısınan okyanus sularından kaynaklanıyor.
Grönland'daki tablo daha da sert: 1970'lerde dengede olan buz tabakası, 2010'larda yılda 264 milyar ton eriyordu.
2020-2023 arasındaki yavaşlama ise bilim insanlarına göre kalıcı bir iyileşme anlamına gelmiyor.
Üç santimetre küçük bir rakam gibi görünse de milyonlarca insan için sel ve erozyon riski demek.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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