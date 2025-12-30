Antarktika’da Kaybolan Robotun Getirdiği Veriler Bilim İnsanlarını Şaşkına Çevirdi
Antarktika açıklarında yürütülen bilimsel görev, beklenmedik şekilde tarihe geçti. Serbest dolaşan okyanus robotu planlanan rotadan saptı ve aylarca buzulların altında kayboldu. Görevin başarısız olduğu düşünülürken robot dokuz ay sonra yeniden sinyal verdi. Üzerinde taşıdığı ölçümler, bilim insanlarının daha önce ulaşamadığı alanlara ışık tuttu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yanlış rotadan tarihi keşifler çıktı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aylar sonra gelen sinyal, robotun buz sahanlıklarının altında çalışmaya devam ettiğini ortaya koydu.
Analizler, Shackleton Buz Sahanlığı altında şu aşamada ciddi ısınma tehdidi bulunmadığını gösterdi
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın