Antarktika’da Kaybolan Robotun Getirdiği Veriler Bilim İnsanlarını Şaşkına Çevirdi

Denman Buzulu ile Shackleton Buz Sahanlığı altında ilerleyen sistem, deniz tabanından buz rafının alt yüzeyine kadar uzanan su kolonunda sıcaklık ve tuzluluk profilleri oluşturdu. Yüzeye çıkamadığı için uydu bağlantısı kurulamadı fakat ölçümler hafızada saklandı.

Yükselme denemeleri sırasında buz rafına temas eden cihaz, her çarpışmada buz tabanının derinliğini de kaydetti. Elde edilen veriler uydu ölçümleriyle karşılaştırılarak robotun izlediği rota adım adım çözüldü. Görev süresince toplam 195 ayrı ölçüm profili oluşturuldu ve her biri benzersiz bilgiler sundu.