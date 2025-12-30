Kalabalık Ortamlarda Kimsenin Birbiriyle İlgilenmediği 'Görünmez Misafir Teorisi' Nedir?

Görünmez misafir teorisine göre sosyal ortamlarda yer alan kişilerin büyük bölümü çevresindekileri analiz etmiyor. Zihinler daha çok kendi konuşma şekline, duruşuna, kıyafetine ve genel izlenimine odaklanıyor. Ortam kalabalıklaştıkça dikkat dışa değil, içe yöneliyor. Herkes kendi performansını kontrol etmeye çalışıyor.

Sosyal medyada paylaşılan yorumlarda sıkça tekrar edilen nokta şu: İnsanlar başkalarının mimiklerini ya da küçük hatalarını uzun süre aklında tutmuyor. Çünkü aynı anda kendi kelimeleri, kendi duruşları ve kendi kaygılarıyla meşguller. Teorinin 'görünmez' ifadesi de tam olarak bu noktadan doğuyor. Kimse bilinçli şekilde yok sayılmıyor, yalnızca herkes kendi zihnine hapsoluyor.