Psikolojiye Göre "Lütfen" ve "Teşekkürler" Diyen İnsanlarda Görülen Özellikler

Bazı insanlar 'lütfen' ve 'teşekkür ederim' demeyi hiç düşünmeden yapar. Kasada, mesajlarda ya da acele anlarda kelimeler kendiliğinden dökülür. Gösterişsiz, sessiz ve tutarlı bir nezaket hissi oluşur.

Psikoloji, gündelik alışkanlıkları yüzeysel görmez. Dil kalıpları, kişinin çevresine nasıl baktığını, baskı anlarını nasıl yönettiğini ve ilişkiler içinde nasıl hareket ettiğini ele verir. Otomatik nezaket de çoğu zaman derin kişilik özelliklerine işaret eder.

