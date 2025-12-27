Psikolojiye Göre Neden Eşyalarımızı Kaybederiz?

Eşyaların sık kaybolmasının önemli nedenlerinden biri de anıların birbirine benzemesi. Anahtar, cüzdan ya da telefon her gün farklı yüzeylere bırakılıyor. Zihin, her seferinde tamamen yeni kayıt oluşturmak yerine mevcut şablonları kullanıyor. Ranganath, yeni deneyimlerin eski bilgiler üzerine eklendiğini vurguluyor.

Beynin evrimsel gelişimi, dikkat çekici ve sıra dışı olayları öne alıyor. Tehlike, korku, yoğun duygu içeren anlar güçlü şekilde kodlanıyor. Günlük rutin hareketler ise sıradan kabul ediliyor.

Boston Üniversitesi Nöroloji Profesörü Dr. Andrew Budson, hayatta kalma ile ilişkisi olmayan detayların geri planda kaldığını belirtiyor. Çocukla ilgili unutulan kitap ya da spor eşyası, duygusal açıdan rahatsız edici görünse de beyin açısından kritik kabul edilmiyor.