Psikolojiye Göre Sürekli Yorgun Olmak Ne Anlama Geliyor?
Gece boyunca yedi ya da sekiz saat uyunduğu halde sabah yataktan halsiz kalkmak oldukça yaygın görülüyor. Uzmanlara göre yorgunluk ile uykulu olmak aynı anlama gelmiyor. Enerji eksikliği, her zaman uyku süresiyle bağlantılı olmuyor. Psikoloji ve tıp dünyası, kronik yorgunluğun çok katmanlı nedenlere sahip olduğunu vurguluyor. Son yıllarda yapılan araştırmalar, konunun sandığımızdan daha karmaşık olduğunu gösteriyor.
Yorgunluk ve uykulu olmak aynı şey değil
Psikoloji alanındaki çalışmalara göre depresyon, her zaman yoğun üzüntüyle seyretmiyor
Uzmanlara göre kronik stres, yorgunluğun en sık rastlanan nedenlerinden sayılıyor
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
