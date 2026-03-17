Sararan Perdeleri Beyazlatmanın Hızlı ve Ucuz Yolu

Ardından, sıcak suya uygun bir çamaşır deterjanı ekleyerek perdeleri normal şekilde yıkayın. Sararmış bölgeler için, çamaşır suyu kullanmak yerine oksijen bazlı beyazlatıcılar tercih etmek, hem kumaşın ömrünü uzatır hem de renkleri daha doğal şekilde açar.

Bir diğer etkili yöntem de limon ve tuz karışımıdır. Bir litre sıcak suya birkaç yemek kaşığı limon suyu ve tuz ekleyip perdeleri bu karışımda bir süre bekletmek sararmayı azaltır ve kumaşa parlaklık kazandırır. Ardından bol su ile durulayıp güneş gören bir yerde kurutmak, perdelerin daha beyaz görünmesini sağlar.

Perdelerinizi düzenli aralıklarla temiz tutmak ve ağır kimyasallardan uzak durmak, sararmayı önlemenin en güvenli yoludur. Böylece hem uzun ömürlü hem de estetik bir görünüm elde edebilirsiniz.