Sararan Perdeleri Beyazlatmanın Hızlı ve Ucuz Yolu

Sararan Perdeleri Beyazlatmanın Hızlı ve Ucuz Yolu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
17.03.2026 - 13:10

Perdeler zamanla güneş ışığı ve kullanım nedeniyle sararmaya başlar. Neyse ki, evde uygulayabileceğiniz birkaç basit yöntemle perdelerinizi eski beyazlığına kavuşturmak mümkün. Hem hızlı hem de ekonomik adımlarla evinizin havasını anında tazeleyebilirsiniz.

Zamanla güneş ışığı, toz ve deterjan kalıntıları perdelerinizin renginin solmasına ve sararmasına neden olabilir.

Zamanla güneş ışığı, toz ve deterjan kalıntıları perdelerinizin renginin solmasına ve sararmasına neden olabilir.

Neyse ki, evde uygulayabileceğiniz birkaç basit yöntemle perdelerinizi eski beyazlığını geri kazanabilirsiniz.

İlk adım olarak, perdelerinizi yıkamadan önce üzerindeki toz ve kirleri iyice temizleyin.

İlk adım olarak, perdelerinizi yıkamadan önce üzerindeki toz ve kirleri iyice temizleyin.

Ardından, sıcak suya uygun bir çamaşır deterjanı ekleyerek perdeleri normal şekilde yıkayın. Sararmış bölgeler için, çamaşır suyu kullanmak yerine oksijen bazlı beyazlatıcılar tercih etmek, hem kumaşın ömrünü uzatır hem de renkleri daha doğal şekilde açar.

Bir diğer etkili yöntem de limon ve tuz karışımıdır. Bir litre sıcak suya birkaç yemek kaşığı limon suyu ve tuz ekleyip perdeleri bu karışımda bir süre bekletmek sararmayı azaltır ve kumaşa parlaklık kazandırır. Ardından bol su ile durulayıp güneş gören bir yerde kurutmak, perdelerin daha beyaz görünmesini sağlar.

Perdelerinizi düzenli aralıklarla temiz tutmak ve ağır kimyasallardan uzak durmak, sararmayı önlemenin en güvenli yoludur. Böylece hem uzun ömürlü hem de estetik bir görünüm elde edebilirsiniz.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın