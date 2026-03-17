Ev Yemeği Az Daha Canından Ediyordu: 24 Yaşındaki Genç Kadın Ölümden Döndü

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
Arkadaşlarıyla paylaştığı bir akşam yemeği, 24 yaşındaki genç kadın için beklenmedik bir sağlık krizine dönüştü. Kısa sürede yutma ve konuşma güçlüğü yaşayan genç, nadir görülen bir hastalık nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Yaşananlar, gıda güvenliğinin ne kadar hayati olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Bir arkadaş buluşmasında yenen sıradan bir akşam yemeği, 24 yaşındaki genç bir kadın için kabusa dönüştü.

Kısa süre içinde konuşma, yutma ve hareket etme yetisini kaybeden genç, nadir görülen ancak hayati risk taşıyan bir hastalık nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

ABD’de yaşayan Trinity Peterson-Mayes, arkadaşlarıyla birlikte tükettiği fermente kılıç balığının ardından hızla kötüleşmeye başladı. İlk başta basit bir mide rahatsızlığı yaşayacağını düşünen Peterson-Mayes, saatler içinde su içemeyecek hale geldi. Yaşadığı ani boğulma hissinin ardından acil servise başvurdu.

Yapılan tetkiklerde genç kadına, sinir sistemini hedef alan ve kaslarla sinirler arasındaki iletişimi durduran nadir bir hastalık olan botulizm teşhisi kondu.

Hastalık konuşma güçlüğü, yutma zorluğu, kas zayıflığı ve ileri vakalarda solunum yetmezliğine kadar ilerleyebiliyor.

Durumu kısa sürede ağırlaşan Peterson-Mayes, yoğun bakıma alınarak solunum cihazına bağlandı. Uygulanan antitoksin tedavisiyle hayati tehlikeyi atlatan genç kadının iyileşme sürecinin ise aylar sürebileceği belirtiliyor.

Uzmanlara göre botulizm oldukça nadir görülse de erken müdahale edilmediğinde ölümcül olabiliyor.

Dünya genelinde vakaların önemli bir kısmı, uygun koşullarda hazırlanmayan veya saklanmayan gıdalardan kaynaklanıyor.

Özellikle ev yapımı konserveler, fermente deniz ürünleri ve uygun koşullarda muhafaza edilmeyen yiyecekler risk taşıyor. Düşük oksijenli ortamlarda çoğalan bakteriler, güçlü bir toksin üreterek sinir sistemine zarar verebiliyor.

Yaşadığı bu ağır sürecin ardından Peterson-Mayes’in deniz ürünlerine karşı temkinli yaklaşmaya başladığı ifade ediliyor. Uzmanlar ise benzer risklerin önüne geçmek için özellikle ev yapımı ve fermente gıdaların hazırlanma ve saklama koşullarına dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyarıyor.

Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
