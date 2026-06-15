Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Seçim İçin Tarih Verdi
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, “TBMM, 2028'de 9 Şubat ila 15 Şubat’a denk gelen günlerden herhangi birinde seçimlerin yenilenmesi kararını alırsa seçim, kanun gereği 16 Nisan 2028 Pazar günü yapılır.” açıklamasında bulundu.
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, erken seçim tartışmalarını AA Analiz için değerlendirdi.
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“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden aday olması için anayasa değişikliğine ihtiyaç yok”
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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