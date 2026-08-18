Güzel Geline Yapılan Düğün Saçı Kimse Tarafından Beğenilmedi: Son Hali Hüsrana Uğrattı

Bir gelin için düğündeki en önemli şeylerden biri hiç şüphesiz saçı ve makyajı. Bu nedenle düğünden önce denemeler de sık sık yapılıyor. Fakat bazen hüsran da kaçınılmaz oluyor. Artık nazar mıdır, nedir bilinmez gelinler en mutlu günlerinde mutsuz olabiliyor.

Bu kez sosyal medyada viral olan bir video, sosyal medya kullanıcılarının olumsuz yorumlarıyla karşılaştı. Güzel gelinin düğünü için tercih ettiği saç modeli, pek de beğenilmedi!