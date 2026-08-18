Güzel Geline Yapılan Düğün Saçı Kimse Tarafından Beğenilmedi: Son Hali Hüsrana Uğrattı

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Bir gelin için düğündeki en önemli şeylerden biri hiç şüphesiz saçı ve makyajı. Bu nedenle düğünden önce denemeler de sık sık yapılıyor. Fakat bazen hüsran da kaçınılmaz oluyor. Artık nazar mıdır, nedir bilinmez gelinler en mutlu günlerinde mutsuz olabiliyor.
Bu kez sosyal medyada viral olan bir video, sosyal medya kullanıcılarının olumsuz yorumlarıyla karşılaştı. Güzel gelinin düğünü için tercih ettiği saç modeli, pek de beğenilmedi!
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Düğün öncesi çekilen değişim videosu bu kez beğenilmedi.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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