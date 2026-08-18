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Güzel Geline Yapılan Düğün Saçı Kimse Tarafından Beğenilmedi: Son Hali Hüsrana Uğrattı

Güzel Geline Yapılan Düğün Saçı Kimse Tarafından Beğenilmedi: Son Hali Hüsrana Uğrattı

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
18.08.2026 - 16:43

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Bir gelin için düğündeki en önemli şeylerden biri hiç şüphesiz saçı ve makyajı. Bu nedenle düğünden önce denemeler de sık sık yapılıyor. Fakat bazen hüsran da kaçınılmaz oluyor. Artık nazar mıdır, nedir bilinmez gelinler en mutlu günlerinde mutsuz olabiliyor. 

Bu kez sosyal medyada viral olan bir video, sosyal medya kullanıcılarının olumsuz yorumlarıyla karşılaştı. Güzel gelinin düğünü için tercih ettiği saç modeli, pek de beğenilmedi!

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Düğün öncesi çekilen değişim videosu bu kez beğenilmedi.

Düğün öncesi çekilen değişim videosu bu kez beğenilmedi.

Bir gelin, düğünü için hazırlanmadan önce bir akım videosu çekti. Kamerayı eliyle kapatan gelin, hazırlandıktan sonra da kamerayı açtı ve akımı tamamladı. Herkes, güzel gelinin hazırlandıktan sonra daha da güzel olmasını beklerken sonuç biraz hayal kırıklığı yaşattı.

Geline son yılların popüler 'clean girl' trendine uygun olarak 'sleek bun' yani sıkı topuz yapıldı. Fakat gelinin alnı biraz geniş olduğu için saç başlangıç çizgisi bu modelle birlikte daha da geriye gitmiş oldu. Sosyal medyada viral olan videoya kısa sürede binlerce yorum yağdı. Kullanıcılar gelinin daha farklı bir model seçmesi gerektiği konusunda hemfikir oldu.

"BU TEMİZ GÖRÜNÜM ANLAYIŞINA ARTIK SON VERİN, KİMSEYE YAKIŞMIYOR"

"BU TEMİZ GÖRÜNÜM ANLAYIŞINA ARTIK SON VERİN, KİMSEYE YAKIŞMIYOR"
twitter.com

İlk caption'ı okuyunca gelin saçı bu kadar kötü olabilir mi diye inanmadım, ya da bukleler güzel değil mi diye düşündüm. Bitince görünce ben çığlık attım resmen. Alnı geniş biri olarak, keşke ilk baştaki gibi başörtüsüyle çıksaydım dışarı, o daha iyi olurdu be.

twitter.com

'İlk caption'ı okuyunca gelin saçı bu kadar kötü olabilir mi diye inanmadım, ya da bukleler güzel değil mi diye düşündüm. Bitince görünce ben çığlık attım resmen. Alnı geniş biri olarak, keşke ilk baştaki gibi havluyla çıksaydım dışarı, o daha iyi olurdu.'

"Kuaför onu Charlie Kirk'e dönüştürdü"

"Kuaför onu Charlie Kirk'e dönüştürdü"
twitter.com

"Erling Haaland'ın görünüşü"

"Erling Haaland'ın görünüşü"
twitter.com
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"Gelinler dünyasında topuz saç modelini yasaklamak istiyorum"

"Gelinler dünyasında topuz saç modelini yasaklamak istiyorum"
twitter.com

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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