Afyonkarahisar'da TIR'dan Dökülen Kimyasal Araçları Mora Boyadı

Bugün Çay-Dinar karayolunu kullanan sürücülerimizin araçlarının mor boya ile zarar görmesini üzerine Dinar Cumhuriyet Başsavcılığımız bir soruşturma başlatmıştır. 8 gün önce kimyasal toz sızıntısı nedeniyle ilgili araç sahibine yolu kirletmekten dolayı İdari Para Cezası uygulanmıştır. Ancak şiddetli yağmur nedeniyle yolda kalan toz boya kimyasal tepkime vermiş ve bugün araçların kaportasına zarar verdiği görülmüştür. Başsavcılık ve Kaymakamlık tarafından gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Zarar gören vatandaşlarımız, Dinar Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet edebilirler. Kimyasalı üreten, taşıyan ve satın alan firmalardan da vatandaşlarımızın zararını hızlıca giderecek şekilde temizleme yaptırması sorumluluklarını azaltacağını düşünüyorum. Zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum…