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Afyonkarahisar'da TIR'dan Dökülen Kimyasal Araçları Mora Boyadı

Afyonkarahisar'da TIR'dan Dökülen Kimyasal Araçları Mora Boyadı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
18.08.2026 - 14:27
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Afyonkarahisar’ın Dinar-Çay kara yolunda geçtiğimiz günlerde bir TIR’dan dökülen kimyasal toz boya, şiddetli yağmur sonrası tepkimeye girerek asfalt yüzeyinde yayıldı ve yoldan geçen araçları mora boyadı. Araçlarda boya kaynaklı maddi hasar meydana gelirken AKP Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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Geçtiğimiz gün yaşanan olay tüm Türkiye'nin dikkatini çekmişti.

Yaklaşık 10 gün önce yola döküldüğü belirlenen kimyasal madde, yağış sonrası tepkimeye girerek, asfalt yüzeyinde yayıldı. Güzergahı kullanan araçların lastiklerinden sıçrayan kimyasal karışım, alt bölümleri başta olmak üzere, lastik, jant, tampon ve kaportalarını mora boyadı.

Olayla ilgili 'Çevrenin taksirle kirletilmesi' ve 'Trafik güvenliğinin tehlikeye sokulması' suçlarından adli soruşturma başlatıldı"

AKP Afyon milletvekili Ali Özkaya X hesabından şu açıklamada bulundu.

AKP Afyon milletvekili Ali Özkaya X hesabından şu açıklamada bulundu.

Bugün Çay-Dinar karayolunu kullanan sürücülerimizin araçlarının mor boya ile zarar görmesini üzerine Dinar Cumhuriyet Başsavcılığımız bir soruşturma başlatmıştır. 8 gün önce kimyasal toz sızıntısı nedeniyle ilgili araç sahibine yolu kirletmekten dolayı İdari Para Cezası uygulanmıştır. Ancak şiddetli yağmur nedeniyle yolda kalan toz boya kimyasal tepkime vermiş ve bugün araçların kaportasına zarar verdiği görülmüştür. Başsavcılık ve Kaymakamlık tarafından gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Zarar gören vatandaşlarımız, Dinar Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet edebilirler. Kimyasalı üreten, taşıyan ve satın alan firmalardan da vatandaşlarımızın zararını hızlıca giderecek şekilde temizleme yaptırması sorumluluklarını azaltacağını düşünüyorum. Zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum…

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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