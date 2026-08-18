Afyonkarahisar'da TIR'dan Dökülen Kimyasal Araçları Mora Boyadı
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Afyonkarahisar’ın Dinar-Çay kara yolunda geçtiğimiz günlerde bir TIR’dan dökülen kimyasal toz boya, şiddetli yağmur sonrası tepkimeye girerek asfalt yüzeyinde yayıldı ve yoldan geçen araçları mora boyadı. Araçlarda boya kaynaklı maddi hasar meydana gelirken AKP Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
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Geçtiğimiz gün yaşanan olay tüm Türkiye'nin dikkatini çekmişti.
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Olayla ilgili 'Çevrenin taksirle kirletilmesi' ve 'Trafik güvenliğinin tehlikeye sokulması' suçlarından adli soruşturma başlatıldı"
AKP Afyon milletvekili Ali Özkaya X hesabından şu açıklamada bulundu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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