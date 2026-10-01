Mersin’de Operasyon: Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer Gözaltına Alındı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında operasyon düzenlenen Mezitli Belediyesi'ndeki kamu zararının 1 milyar 10 milyon 914 bin TL'ye ulaştığı, Yenişehir Belediyesi’nde ise 105 milyon TL kamu zararı tespit edildiği belirtildi. Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer hakkında, husumetlisi olduğu kişilerin iş yerlerine silahlı saldırı düzenlettirdiği gerekçesiyle ayrıca 'Silahlı suç örgütü yöneticiliği” kapsamında soruşturma yürütüldüğü bildirildi. Silahlı saldırı düzenlenen yerler arasında Yeni Parti İl Başkanlığı binası ile Çağın Medya adlı bir medya kuruluşunun da olduğu kaydedildi.