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Mersin’de Operasyon: Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer Gözaltına Alındı

Mersin’de Operasyon: Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer Gözaltına Alındı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
01.10.2026 - 08:05 Son Güncelleme: 01.10.2026 - 09:01
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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında; Belediye Başkanları Vahap Seçer, Abdullah Özyiğit ve Ahmet Serkan Tuncer’in de aralarında bulunduğu 59 kişi, bu sabah düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik incelemelerde 13 ihale ile 63 doğrudan temin alımında toplam 330 milyon 945 bin TL kamu zararı tespit edildiği belirtildi.

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Mersin'de Büyükşehir ve 2 ilçe belediyesine operasyon; Vahap Seçer dahil, 59 gözaltı!

Mersin'de Büyükşehir ve 2 ilçe belediyesine operasyon; Vahap Seçer dahil, 59 gözaltı!

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında operasyon düzenlenen Mezitli Belediyesi'ndeki kamu zararının 1 milyar 10 milyon 914 bin TL'ye ulaştığı, Yenişehir Belediyesi’nde ise 105 milyon TL kamu zararı tespit edildiği belirtildi. Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer hakkında, husumetlisi olduğu kişilerin iş yerlerine silahlı saldırı düzenlettirdiği gerekçesiyle ayrıca 'Silahlı suç örgütü yöneticiliği” kapsamında soruşturma yürütüldüğü bildirildi. Silahlı saldırı düzenlenen yerler arasında Yeni Parti İl Başkanlığı binası ile Çağın Medya adlı bir medya kuruluşunun da olduğu kaydedildi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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