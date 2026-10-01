Melis İşiten'in Yasaklı Madde Test Sonucu Belli Oldu
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Melis İşiten test sonuçlarını paylaştı. Yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakılan oyuncu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İşiten, Adli Tıp Kurumu raporunun soruşturma dosyasına girdiğini duyurdu. Kan, saç ve idrar örneklerinin tamamının negatif çıktığını belirtti. Süreç boyunca yanında olanlara da teşekkür etti.
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Oyunculuğunun yanı sıra sohbet programıyla da tanıdığımız Melis İşiten, bu kez hakkındaki soruşturmayla gündeme geldi.
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Melis İşiten, kan, saç ve idrar örneklerinin tamamının negatif çıktığını duyurdu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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