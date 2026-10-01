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Melis İşiten'in Yasaklı Madde Test Sonucu Belli Oldu

Melis İşiten'in Yasaklı Madde Test Sonucu Belli Oldu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
01.10.2026 - 08:31
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Melis İşiten test sonuçlarını paylaştı. Yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakılan oyuncu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İşiten, Adli Tıp Kurumu raporunun soruşturma dosyasına girdiğini duyurdu. Kan, saç ve idrar örneklerinin tamamının negatif çıktığını belirtti. Süreç boyunca yanında olanlara da teşekkür etti.

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Oyunculuğunun yanı sıra sohbet programıyla da tanıdığımız Melis İşiten, bu kez hakkındaki soruşturmayla gündeme geldi.

Oyunculuğunun yanı sıra sohbet programıyla da tanıdığımız Melis İşiten, bu kez hakkındaki soruşturmayla gündeme geldi.

Melis İşiten, ekran projelerinin yanında sosyal medyadaki paylaşımları ve konuklarıyla yaptığı sohbetlerle de takip edilen isimlerden biri. YouTube’da yayımlanan “Zaten Şov” programında ağırladığı isimlerle samimi sohbetler yapan oyuncu, zaman zaman bu konuşmalardan kesitlerle magazin gündeminde yer alıyor.

Ancak İşiten’in son açıklamasının konusu, hakkında yürütülen yasaklı madde soruşturması oldu. Soruşturma kapsamında gözaltına alınıp daha sonra serbest bırakılan oyuncu, kendisinden alınan örneklerin test sonuçlarına ilişkin bilgi verdi.

Melis İşiten, kan, saç ve idrar örneklerinin tamamının negatif çıktığını duyurdu.

Melis İşiten, kan, saç ve idrar örneklerinin tamamının negatif çıktığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İşiten, Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporun soruşturma dosyasına girdiğini açıkladı. Oyuncunun aktardığına göre, kendisinden alınan üç farklı örneğin hiçbirinde yasaklı ya da uyarıcı maddeye rastlanmadı.

İşiten, açıklamasında raporun kan, saç ve idrar örneklerinin tamamını kapsadığını özellikle belirtti. Böylece test sonuçlarına ilişkin bilgiyi kendi hesabından takipçileriyle paylaşmış oldu.

Test sonuçlarını açıklayan oyuncu, süreç boyunca yanında olanlara da teşekkür etti.

Paylaşımının devamında avukatı Cemre Tomrukçu’ya ve sevdiklerine teşekkür eden Melis İşiten, kendisine destek olanlara “kocaman sarılıyorum” diyerek seslendi. Açıklamasını ise “Sevgilerimle” sözleriyle bitirdi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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