Melis İşiten'in Yasaklı Madde Test Sonucu Belli Oldu

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İşiten, Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporun soruşturma dosyasına girdiğini açıkladı. Oyuncunun aktardığına göre, kendisinden alınan üç farklı örneğin hiçbirinde yasaklı ya da uyarıcı maddeye rastlanmadı.

İşiten, açıklamasında raporun kan, saç ve idrar örneklerinin tamamını kapsadığını özellikle belirtti. Böylece test sonuçlarına ilişkin bilgiyi kendi hesabından takipçileriyle paylaşmış oldu.

Test sonuçlarını açıklayan oyuncu, süreç boyunca yanında olanlara da teşekkür etti.

Paylaşımının devamında avukatı Cemre Tomrukçu’ya ve sevdiklerine teşekkür eden Melis İşiten, kendisine destek olanlara “kocaman sarılıyorum” diyerek seslendi. Açıklamasını ise “Sevgilerimle” sözleriyle bitirdi.