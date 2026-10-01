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Satürn Gökyüzünde Görülecek: Halkalı Gezegeni Çıplak Gözle Görmenin Tam Zamanı

Satürn Gökyüzünde Görülecek: Halkalı Gezegeni Çıplak Gözle Görmenin Tam Zamanı

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
01.10.2026 - 08:47
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Gökyüzüne meraklıysanız bu hafta sonunu takviminize işaretleyin. Güneş Sistemi'nin en ünlü halkalı gezegeni Satürn, 4 Ekim Pazar günü 'karşı konuma' ulaşıyor. Bu, gezegenin yıl boyunca en parlak ve en büyük göründüğü, üstelik bütün gece gökyüzünde kaldığı dönem anlamına geliyor.

En güzel tarafı ise Satürn'ü görmek için herhangi bir ekipmana ihtiyacınız olmaması. Açık bir gecede başınızı kaldırmanız yeterli.

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Karşı konum nedir?

Karşı konum nedir?

Karşı konum (opozisyon), Dünya'nın bir gezegenle Güneş'in tam arasına girmesiyle oluşuyor. Böylece Satürn ve Dünya, Güneş Sistemi'nin aynı tarafında yer alıyor. Dünya'dan baktığımızda ise Satürn, tıpkı dolunay gibi, gökyüzünde Güneş'in tam karşısında görünüyor.

Live Science'ın aktardığına göre bu yüzden Satürn gün batımı sıralarında doğu ufkundan yükseliyor, gece yarısı civarında en yüksek noktasına çıkıyor ve gün doğarken batı ufkunda batarak gözden kayboluyor. Karşı konum sırasında bütün gece görülebilen tek gezegen de Satürn oluyor.

1,26 milyar kilometre uzakta, yılın en parlak halinde

1,26 milyar kilometre uzakta, yılın en parlak halinde

Karşı konum anında Satürn, Dünya'dan yaklaşık 1,26 milyar kilometre uzakta olacak. Bu, gezegenin bize görece olarak en yakın olduğu zamanlardan biri. Bu yüzden Satürn'ün diski teleskopta olabilecek en büyük boyutuna ulaşıyor, soluk sarı ışığı da yılın diğer zamanlarına göre daha parlak görünüyor.

Gökyüzünde Satürn'ü Balıklar ve Balina takımyıldızlarının arasında, parlak ve titreşmeyen bir ışık noktası olarak görebilirsiniz. Yıldızların aksine gezegenler genellikle göz kırpar gibi titreşmez; bu da Satürn'ü ayırt etmenizi kolaylaştıracak.

Halkaları görmek için küçük bir teleskop yeterli

Halkaları görmek için küçük bir teleskop yeterli

Satürn'ü çıplak gözle görebilirsiniz ama ünlü halkalarını görmek için bir teleskoba ihtiyacınız olacak. Live Science'a göre görece mütevazı bir ev teleskobu bile halkaları ortaya çıkarmaya yetiyor. Satürn'ün halkalarını ilk kez kendi gözünüzle görmek, amatör astronomların en unutulmaz deneyimlerinden biri olarak anlatılıyor.

Daha büyük açıklıklı teleskoplar ve yüksek büyütmeyle Satürn'ün uydularından bazılarını, özellikle de en büyük uydusu Titan'ı görmek de mümkün. Elinizde teleskop yoksa, iyi bir dürbünle Satürn'ü oval bir disk olarak seçebilirsiniz.

Halkalar bu yıl neden özel?

Halkalar bu yıl neden özel?

Satürn'ün halkaları bu yıl ayrıca ilgi çekici. Gezegenin eksen eğikliği nedeniyle, Güneş etrafındaki yaklaşık 29 yıllık yolculuğu boyunca halkalara bakış açımız sürekli değişiyor.

2025'te halkalar Dünya'dan neredeyse tam kenardan göründüğü için adeta kaybolmuştu. Şimdi ise yavaş yavaş yeniden açılıyor ve gözlemcilere her geçen ay daha net bir görüntü sunuyor.

Satürn nasıl ve ne zaman izlenir?

En iyi zaman: Live Science'a göre 30 Eylül ile 4 Ekim arasındaki geceler; parlaklık, görünürlük ve bütün gece gözlem imkanını bir araya getiriyor. Ancak Satürn ekim ayı boyunca akşamları gökyüzünde belirgin bir şekilde görülmeye devam edecek.

Nereye bakmalı: Gün batımından sonra doğu ufkuna bakın. Gece yarısına doğru Satürn gökyüzünde en yüksek noktasına ulaşacak.

Nelere dikkat etmeli: Şehir ışıklarından uzak, açık ve bulutsuz bir gökyüzü gözlemi kolaylaştırır. Teleskop kullanacaksanız cihazı gözlemden önce bir süre dışarıda bekletmek görüntüyü netleştirir.

Bu fırsatı kaçırırsanız üzülmeyin: Satürn'ün bir sonraki karşı konumu 18 Ekim 2027'de gerçekleşecek.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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