Satürn Gökyüzünde Görülecek: Halkalı Gezegeni Çıplak Gözle Görmenin Tam Zamanı

Gökyüzüne meraklıysanız bu hafta sonunu takviminize işaretleyin. Güneş Sistemi'nin en ünlü halkalı gezegeni Satürn, 4 Ekim Pazar günü 'karşı konuma' ulaşıyor. Bu, gezegenin yıl boyunca en parlak ve en büyük göründüğü, üstelik bütün gece gökyüzünde kaldığı dönem anlamına geliyor.

En güzel tarafı ise Satürn'ü görmek için herhangi bir ekipmana ihtiyacınız olmaması. Açık bir gecede başınızı kaldırmanız yeterli.