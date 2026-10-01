Satürn Gökyüzünde Görülecek: Halkalı Gezegeni Çıplak Gözle Görmenin Tam Zamanı
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Gökyüzüne meraklıysanız bu hafta sonunu takviminize işaretleyin. Güneş Sistemi'nin en ünlü halkalı gezegeni Satürn, 4 Ekim Pazar günü 'karşı konuma' ulaşıyor. Bu, gezegenin yıl boyunca en parlak ve en büyük göründüğü, üstelik bütün gece gökyüzünde kaldığı dönem anlamına geliyor.
En güzel tarafı ise Satürn'ü görmek için herhangi bir ekipmana ihtiyacınız olmaması. Açık bir gecede başınızı kaldırmanız yeterli.
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Karşı konum nedir?
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1,26 milyar kilometre uzakta, yılın en parlak halinde
Halkaları görmek için küçük bir teleskop yeterli
Halkalar bu yıl neden özel?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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