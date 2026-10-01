Çocuklarıyla Paris’e Yerleşen Tuba Ünsal Yeni Hayatına Çabuk Adapte Oldu!

Tuba Ünsal, yıllardır ekranlardan ve sinema filmlerinden tanıdığımız isimlerden biri. Kariyerine modellikle başlayan, ardından oyunculuğa yönelen Ünsal; “Vizontele Tuuba”, “Çılgın Dersane” ve “Dünyanın En Güzel Kokusu” gibi filmlerde rol aldı. Televizyon projeleriyle de izleyici karşısına çıkan oyuncu, zaman içinde tiyatro çalışmalarına da ağırlık verdi.

Ünsal’ı takip edenler, hayatındaki gelişmeleri sosyal medya hesabından paylaşmasına da alışık. Çocuklarıyla geçirdiği zamanlardan seyahatlerine kadar günlük hayatının farklı anlarını takipçileriyle buluşturan oyuncu, son olarak önemli bir kararını duyurdu.

İstanbul’daki düzenini geride bırakan Ünsal, çocuklarıyla birlikte Paris’e yerleşti. Bu taşınmanın arkasında ise kızı Sare’nin eğitim hayatındaki yeni başlangıç vardı. Oyuncu, kızının Fransa’da tiyatro eğitimi alacağını açıklarken kendisi de bu sürece eşlik etmek için Paris’e gitti. Böylece aile için yeni bir şehirde, yeni bir dönem başlamış oldu.