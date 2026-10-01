Çocuklarıyla Paris’e Yerleşen Tuba Ünsal Yeni Hayatına Çabuk Adapte Oldu!
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Tuba Ünsal rotasını Paris’e çevirdi. Kızı Sare’nin eğitimi için çocuklarıyla Fransa’ya yerleşen oyuncu, yeni hayatından kareleri paylaşmaya başladı. Taşınma sürecinde duygusal anlar yaşayan Ünsal, bu kez Paris sokaklarından fotoğraflarla karşımıza çıktı. Arkadaşlarıyla vakit geçirdiği anları da paylaşan oyuncunun şehirle ilgili yorumu dikkat çekti. Ünsal, Paris’teki ilk günlerini “Bence beni sevdi” sözleriyle anlattı.
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Oyunculuğunun yanında özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da takip edilen Tuba Ünsal, bu kez taşınma kararıyla gündemde.
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Tuba Ünsal’ın Paris’e yerleşme kararında kızı Sare’nin eğitimi etkili oldu.
Paris’teki yeni hayatından yeni paylaşımlar geldi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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