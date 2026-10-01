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Çocuklarıyla Paris’e Yerleşen Tuba Ünsal Yeni Hayatına Çabuk Adapte Oldu!

Çocuklarıyla Paris’e Yerleşen Tuba Ünsal Yeni Hayatına Çabuk Adapte Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
01.10.2026 - 08:57
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Tuba Ünsal rotasını Paris’e çevirdi. Kızı Sare’nin eğitimi için çocuklarıyla Fransa’ya yerleşen oyuncu, yeni hayatından kareleri paylaşmaya başladı. Taşınma sürecinde duygusal anlar yaşayan Ünsal, bu kez Paris sokaklarından fotoğraflarla karşımıza çıktı. Arkadaşlarıyla vakit geçirdiği anları da paylaşan oyuncunun şehirle ilgili yorumu dikkat çekti. Ünsal, Paris’teki ilk günlerini “Bence beni sevdi” sözleriyle anlattı.

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Oyunculuğunun yanında özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da takip edilen Tuba Ünsal, bu kez taşınma kararıyla gündemde.

Oyunculuğunun yanında özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da takip edilen Tuba Ünsal, bu kez taşınma kararıyla gündemde.

Tuba Ünsal, yıllardır ekranlardan ve sinema filmlerinden tanıdığımız isimlerden biri. Kariyerine modellikle başlayan, ardından oyunculuğa yönelen Ünsal; “Vizontele Tuuba”, “Çılgın Dersane” ve “Dünyanın En Güzel Kokusu” gibi filmlerde rol aldı. Televizyon projeleriyle de izleyici karşısına çıkan oyuncu, zaman içinde tiyatro çalışmalarına da ağırlık verdi.

Ünsal’ı takip edenler, hayatındaki gelişmeleri sosyal medya hesabından paylaşmasına da alışık. Çocuklarıyla geçirdiği zamanlardan seyahatlerine kadar günlük hayatının farklı anlarını takipçileriyle buluşturan oyuncu, son olarak önemli bir kararını duyurdu.

İstanbul’daki düzenini geride bırakan Ünsal, çocuklarıyla birlikte Paris’e yerleşti. Bu taşınmanın arkasında ise kızı Sare’nin eğitim hayatındaki yeni başlangıç vardı. Oyuncu, kızının Fransa’da tiyatro eğitimi alacağını açıklarken kendisi de bu sürece eşlik etmek için Paris’e gitti. Böylece aile için yeni bir şehirde, yeni bir dönem başlamış oldu.

Tuba Ünsal’ın Paris’e yerleşme kararında kızı Sare’nin eğitimi etkili oldu.

Tuba Ünsal’ın Paris’e yerleşme kararında kızı Sare’nin eğitimi etkili oldu.

Ünsal’ın Murat Pilevneli ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Sare, Paris’teki Lycée Molière’e kabul edildi. Kızının eğitimi için harekete geçen oyuncu, oğlu Civan Mert’i de yanına alarak Fransa’nın başkentine yerleşti.

Taşınma haberini kendi hesabından duyuran Ünsal, geride bıraktığı bir ayın oldukça duygusal geçtiğini de anlattı. Kızının tiyatro okuyacak olmasının heyecanını yaşayan oyuncu, Sare’nin okulunun ilk gününde de yanındaydı.

Ancak o ilk gün, anne kız için kolay geçmedi. Ünsal’ın anlattığına göre Sare, okulun kapısında annesinin elini tutarak “Kaçalım anne, bırakma beni” dedi. Ardından birlikte sınıfa kadar yürüdüler ve Sare, sınıfa girerek kendisini Fransızca tanıttı.

Ünsal ise kızının sınıfa girmesinin ardından gözyaşlarını tutamadığını paylaştı. Yeni bir ülkede başlayan okul hayatına dair bu anlar, oyuncunun taşınma sürecindeki heyecanını ve hüznünü de ortaya koydu.

Aynı dönemde Ünsal’ın özel hayatıyla ilgili bir ayrılık haberi de gündeme geldi.

Paris’teki yeni hayatından yeni paylaşımlar geldi.

Paris’teki yeni hayatından yeni paylaşımlar geldi.

Taşınma ve okul telaşının ardından Tuba Ünsal’dan bu kez Paris’teki günlük yaşamına dair bir paylaşım geldi. Oyuncu, şehrin sokaklarında çekilen fotoğraflarını ve arkadaşlarıyla vakit geçirdiği anları takipçileriyle buluşturdu.

Ünsal’ın yeni paylaşımı, kızının okulunun ilk gününde anlattığı duygusal anların ardından Paris’teki diğer günlerine de bir pencere açtı. Şehirde gezdiği ve arkadaşlarıyla bir araya geldiği karelere, ilk izlenimlerini anlatan bir not ekledi.

Oyuncu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Paris bence Beyza’nın dediği gibi insanı ya sever ya iter. Bence beni sevdi.”

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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