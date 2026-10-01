Ahmet Çakar'dan Ali Tuna'ya Yanıt: "Hakemleri Biz Tayin Ediyorduk" Diyerek İddiayı Alaya Aldı
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MHK soruşturması kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na mağdur sıfatıyla ifade veren eski hakem Ali Tuna, Erman Toroğlu ile Ahmet Çakar'ın MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'yu arayarak maçlara atanacak hakemleri belirlediğini öne sürdü. İddiaya ilk yanıt Çakar'dan geldi: Sosyal medya hesabından yaptığı alaycı paylaşımda suçlamayı 'iftira' diye niteledi. Soruşturmada Gündoğdu'nun da aralarında olduğu 7 şüpheli gözaltına alınmıştı. Daha önce yayımladığımız haberde Tuna'nın ifadesinin ayrıntılarına yer vermiştik.
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Ali Tuna, ifadesinde Toroğlu ve Çakar'ın MHK Başkanı Gündoğdu'yu değişik tarihlerde arayıp atanacak hakemleri belirlediğini öne sürdü.
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Çakar paylaşımına "Evet doğrudur" diye başladı ve iddiayı zevk almak üzerinden alaya aldı.
Çakar, Yasin Kol, Mehmet Türkmen ve Oğuzhan Çakır örnekleriyle iddiayı absürtlüğe vardırdı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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