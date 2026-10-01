Ahmet Çakar'dan Ali Tuna'ya Yanıt: "Hakemleri Biz Tayin Ediyorduk" Diyerek İddiayı Alaya Aldı

Çakar, X hesabından yaptığı paylaşıma 'Evet doğrudur' diyerek başladı. Hemen ardından 'Ben ve Erman hoca MHK başkanına talimat verip hakemleri tayin ediyorduk' yazdı. Bundan öyle zevk aldıklarını, maç bittiğinde hakemleri yerden yere vurmanın bu zevki daha da artırdığını ekledi.

Paylaşımın sonunda iddiaya net bir hüküm koydu: 'BÖYLE GERİZEKALICA İFTİRA OLUR MU?' Çakar, Tuna'nın sözlerini bu ifadelerle iftira olarak niteledi. Paylaşımın alaycı üslubu, iddianın ciddiye alınmadığını gösteriyor.