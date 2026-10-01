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Ahmet Çakar'dan Ali Tuna'ya Yanıt: "Hakemleri Biz Tayin Ediyorduk" Diyerek İddiayı Alaya Aldı

Ahmet Çakar'dan Ali Tuna'ya Yanıt: "Hakemleri Biz Tayin Ediyorduk" Diyerek İddiayı Alaya Aldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
01.10.2026 - 09:21
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MHK soruşturması kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na mağdur sıfatıyla ifade veren eski hakem Ali Tuna, Erman Toroğlu ile Ahmet Çakar'ın MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'yu arayarak maçlara atanacak hakemleri belirlediğini öne sürdü. İddiaya ilk yanıt Çakar'dan geldi: Sosyal medya hesabından yaptığı alaycı paylaşımda suçlamayı 'iftira' diye niteledi. Soruşturmada Gündoğdu'nun da aralarında olduğu 7 şüpheli gözaltına alınmıştı. Daha önce yayımladığımız haberde Tuna'nın ifadesinin ayrıntılarına yer vermiştik.

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Ali Tuna, ifadesinde Toroğlu ve Çakar'ın MHK Başkanı Gündoğdu'yu değişik tarihlerde arayıp atanacak hakemleri belirlediğini öne sürdü.

Ali Tuna, ifadesinde Toroğlu ve Çakar'ın MHK Başkanı Gündoğdu'yu değişik tarihlerde arayıp atanacak hakemleri belirlediğini öne sürdü.

Tuna'nın ifadesi, hakemlik kariyerini engellediğini savunduğu bir sınav sürecinin de ötesine geçti. Sınav kâğıdında sahtecilik yapıldığını iddia eden eski hakem, kendisine yönelik baskı ve engellemeler nedeniyle hakemliği bıraktığını anlattı.

İfadedeki en çok konuşulan bölüm ise iki ismin adının geçtiği kısım oldu. Tuna'ya göre eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu ile Ahmet Çakar, Ferhat Gündoğdu'yu telefonla arıyor, hangi hakemin hangi maça gideceği konusunda yönlendirmede bulunuyordu. Tuna ayrıca bir eski TFF çalışanının, Gündoğdu'nun hakem notlarını değiştirdiğini ve bu iki ismin talimatlarını uyguladığını söylediğini aktardı.

Çakar paylaşımına "Evet doğrudur" diye başladı ve iddiayı zevk almak üzerinden alaya aldı.

Çakar paylaşımına "Evet doğrudur" diye başladı ve iddiayı zevk almak üzerinden alaya aldı.

Çakar, X hesabından yaptığı paylaşıma 'Evet doğrudur' diyerek başladı. Hemen ardından 'Ben ve Erman hoca MHK başkanına talimat verip hakemleri tayin ediyorduk' yazdı. Bundan öyle zevk aldıklarını, maç bittiğinde hakemleri yerden yere vurmanın bu zevki daha da artırdığını ekledi.

Paylaşımın sonunda iddiaya net bir hüküm koydu: 'BÖYLE GERİZEKALICA İFTİRA OLUR MU?' Çakar, Tuna'nın sözlerini bu ifadelerle iftira olarak niteledi. Paylaşımın alaycı üslubu, iddianın ciddiye alınmadığını gösteriyor.

Çakar, Yasin Kol, Mehmet Türkmen ve Oğuzhan Çakır örnekleriyle iddiayı absürtlüğe vardırdı.

Çakar, Yasin Kol, Mehmet Türkmen ve Oğuzhan Çakır örnekleriyle iddiayı absürtlüğe vardırdı.

Çakar alaycı anlatımını somut isimlerle sürdürdü. 'Mesela Yasin kolu bir sezonda sekiz derbiye atayan bizdik' diyen Çakar, önce atamaları yapıp sonra MHK'yi ağır şekilde eleştirmekten 'sadistçe' zevk aldıklarını yazdı. Her zaman kötü hakemler olduklarını söyledikleri Mehmet Türkmen ve Oğuzhan Çakır'ı da kendilerinin yarattığını, maçlara Erman Toroğlu ile birlikte tayin edip sonra televizyonlarda 'paramparça ettiklerini' ekledi.

Alaycı paylaşımın arkasında Çakar'ın net bir itirazı var: Maçların ardından hakemleri eleştirmek ile atamaları belirlemek aynı şey değil. Tuna'nın iddiaları şimdilik savcılık dosyasında yer alıyor ve soruşturmanın sürmesi bekleniyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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