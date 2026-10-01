Ana Kadroya 13. ve 14. Önlükle Girmişlerdi: MasterChef'te Haftanın İlk Eleme Adayları Belli Oldu!

Haftanın ilk eleme adayları Kübra ve Ayşe oldu. İkisi de MasterChef Türkiye 2026'nın ana kadrosuna ağustos başındaki seçmelerde, son kalan önlükleri kapan isimlerden. 25 yaşındaki İstanbullu Ayşe Nur gastronomi mezunu ve yaklaşık 5 yıldır profesyonel mutfaklarda çalışıyor. 13. önlüğü iki etaplı zorlu bir gecenin sonunda almıştı. Üstelik pota onun için yeni bir durak değil. Ağustos sonunda Şadi, Nilay ve Simge ile birlikte eleme adayları arasındaydı ve o haftayı atlatmayı başarmıştı.

Kübra Satılmış'ın yolu ise mühendislikten geçiyor. Nevşehirli 32 yaşındaki yarışmacı, yıllarca makine mühendisi olarak epoksi kaplama işinde çalıştı. Sonra mutfak tutkusunun peşine düştü ve yaklaşık 5 yıldır özel yat şefliği yapıyor. Seçmelerde tur ilerledikçe performansını yükselten Kübra, 14. önlüğü şeflerin oy birliğiyle kazanmıştı.