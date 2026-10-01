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Ana Kadroya 13. ve 14. Önlükle Girmişlerdi: MasterChef'te Haftanın İlk Eleme Adayları Belli Oldu!

Ana Kadroya 13. ve 14. Önlükle Girmişlerdi: MasterChef'te Haftanın İlk Eleme Adayları Belli Oldu!

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
01.10.2026 - 09:23
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MasterChef Türkiye'de yeni hafta, sokak lezzetleriyle kızışan bir takım oyunuyla açıldı. Mavi ve Kırmızı Takım'ın başa baş giden mücadelesinin ardından kaybeden tarafta işler karıştı, gece bitmeden haftanın ilk iki eleme adayı da ortaya çıktı. Peki MasterChef'te potaya kim gitti, dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

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MasterChef'te potaya giden Kübra Satılmış ve Ayşe Nur, ana kadroya son önlüklerle girmişti.

MasterChef'te potaya giden Kübra Satılmış ve Ayşe Nur, ana kadroya son önlüklerle girmişti.

Haftanın ilk eleme adayları Kübra ve Ayşe oldu. İkisi de MasterChef Türkiye 2026'nın ana kadrosuna ağustos başındaki seçmelerde, son kalan önlükleri kapan isimlerden. 25 yaşındaki İstanbullu Ayşe Nur gastronomi mezunu ve yaklaşık 5 yıldır profesyonel mutfaklarda çalışıyor. 13. önlüğü iki etaplı zorlu bir gecenin sonunda almıştı. Üstelik pota onun için yeni bir durak değil. Ağustos sonunda Şadi, Nilay ve Simge ile birlikte eleme adayları arasındaydı ve o haftayı atlatmayı başarmıştı.

Kübra Satılmış'ın yolu ise mühendislikten geçiyor. Nevşehirli 32 yaşındaki yarışmacı, yıllarca makine mühendisi olarak epoksi kaplama işinde çalıştı. Sonra mutfak tutkusunun peşine düştü ve yaklaşık 5 yıldır özel yat şefliği yapıyor. Seçmelerde tur ilerledikçe performansını yükselten Kübra, 14. önlüğü şeflerin oy birliğiyle kazanmıştı.

Sokak lezzetleri temalı takım oyununda Mavi Takım, rakibini 5-4'lük skorla geride bıraktı.

Sokak lezzetleri temalı takım oyununda Mavi Takım, rakibini 5-4'lük skorla geride bıraktı.

Yeni haftanın ilk dokunulmazlık oyununda tezgahlara sokak lezzetleri konsepti damga vurdu. Mavi ve Kırmızı Takım, şeflerin karşısına sokakta yenen tatların en iddialı hallerini çıkarmak için ter döktü. Skor sonuna kadar başa baş gitti, gülen taraf 5-4'le Mavi Takım oldu. Kırmızı Takım için ise gece daha yeni başlıyordu: Dokunulmazlığı kaçıran yarışmacılar, eleme baskısıyla yeniden tezgah başına geçti.

Bireysel dokunulmazlığı kazanan Emre, Kübra'yı seçti; Ayşe ise takım oylamasıyla potaya gönderildi.

Bireysel dokunulmazlığı kazanan Emre, Kübra'yı seçti; Ayşe ise takım oylamasıyla potaya gönderildi.

Kırmızı Takım'da asıl gerilim bireysel dokunulmazlık turunda yaşandı. Şefler yarışmacılardan 45 dakikada meyveli tart istedi. Tadımın ardından Tolgahan ve Emre son ikiye kaldı, kazanan Emre oldu. Geçen hafta boğazına yemek kaçınca Mehmet Şef'in Heimlich manevrasıyla kurtarılan Emre, bu kez tezgahta güldü.

Dokunulmazlıkla birlikte potaya bir isim gönderme hakkını da alan Emre, tercihini Kübra'dan yana kullandı. İkinci isim ise takım arkadaşlarının oylarıyla belirlendi ve Ayşe potaya gönderildi. Hafta boyunca oynanacak dokunulmazlık oyunlarıyla potaya yeni isimler eklenecek. MasterChef'te bu hafta kimin elendiği ise her hafta olduğu gibi pazar akşamı belli olacak.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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