Ana Kadroya 13. ve 14. Önlükle Girmişlerdi: MasterChef'te Haftanın İlk Eleme Adayları Belli Oldu!
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MasterChef Türkiye'de yeni hafta, sokak lezzetleriyle kızışan bir takım oyunuyla açıldı. Mavi ve Kırmızı Takım'ın başa baş giden mücadelesinin ardından kaybeden tarafta işler karıştı, gece bitmeden haftanın ilk iki eleme adayı da ortaya çıktı. Peki MasterChef'te potaya kim gitti, dokunulmazlığı hangi takım kazandı?
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MasterChef'te potaya giden Kübra Satılmış ve Ayşe Nur, ana kadroya son önlüklerle girmişti.
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Sokak lezzetleri temalı takım oyununda Mavi Takım, rakibini 5-4'lük skorla geride bıraktı.
Bireysel dokunulmazlığı kazanan Emre, Kübra'yı seçti; Ayşe ise takım oylamasıyla potaya gönderildi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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