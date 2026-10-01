Dev Kayaları Kaldırmak Yerine Evlerinin Duvarı ve Çatısı Yaptılar

Monsanto, 1938'de 'Portekiz'in en Portekizli köyü' unvanını aldı. Köy yüzyıllardır neredeyse hiç değişmedi ve Portekiz'de yaşayan bir müze olarak kabul ediliyor; bu statü nedeniyle köyde değişiklik yapılamıyor ve geleneksel dokusu korunuyor.

Dağın tepesi tarih öncesi çağlardan beri stratejik açıdan önemli bir konumdaydı. Askeri kökenleri olan yerleşimin tepesinde, 19. yüzyılda bir patlamayla kısmen yıkılan bir Tapınak Şövalyeleri kalesinin kalıntıları bulunuyor. Efsaneye göre Viriato burada yedi yıl süren bir kuşatmaya direndi; Monsanto Kalesi de Araplardan geri alındı.

Köydeki bazı yapılarda ve bir kilisede, Portekiz'e özgü Manuelino üslubunun izleri de görülüyor. Lizbon ve Porto'dan otobüsle ulaşılabilen köyde ziyaretçileri en çok etkileyen şey ise Orta Çağ yapıları değil, kayaların arasına kurulmuş evler oluyor.