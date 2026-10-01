Dev Kayaları Kaldırmak Yerine Evlerinin Duvarı ve Çatısı Yaptılar
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Monsanto'da dev granit kayalar evlerin zemini, duvarı ve tavanı olarak kullanılıyor
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Yüzyıllardır neredeyse hiç değişmeyen köy 1938'de Portekiz'in en Portekizli köyü seçildi
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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