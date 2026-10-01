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Dev Kayaları Kaldırmak Yerine Evlerinin Duvarı ve Çatısı Yaptılar

Dev Kayaları Kaldırmak Yerine Evlerinin Duvarı ve Çatısı Yaptılar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
01.10.2026 - 09:36
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Portekiz'in Monsanto köyünde evler dev granit kayaların arasına, üstüne ve altına sıkıştırılmış durumda. Bazı evlerde kayalar duvar, zemin ya da tavan olarak kullanılıyor; kimi kayalara ise doğrudan kapı takılmış.

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Monsanto'da dev granit kayalar evlerin zemini, duvarı ve tavanı olarak kullanılıyor

Monsanto'da dev granit kayalar evlerin zemini, duvarı ve tavanı olarak kullanılıyor

Idanha-a-Nova bölgesinde, Cabeço de Monsanto'nun yamaçlarında 758 metre yükseklikte kurulan küçük köyde doğa ve insan yapımı yapılar iç içe geçiyor. Uzaktan bakıldığında taştan bir kaleyi andıran köyde evler, devasa granit kayalarla birleşmiş durumda.

Kayalar evlerin bir bölümünde zemin, duvar ya da tavan işlevi görüyor. Köyün dik ve dar sokakları, yosun tutmuş kayalara yaslanmış kırmızı çatılı evlerin arasından kıvrılarak yükseliyor.

Bazı kayalara doğrudan kapı takılmış; bu kapılar, kayalık arazinin içine oyulmuş yapılara açılıyor. Atlas Obscura, köyün bu sıra dışı görünümüne rağmen aslında klasik Portekiz mimarisinin kendine özgü bir yorumu olduğunu vurguluyor.

Yüzyıllardır neredeyse hiç değişmeyen köy 1938'de Portekiz'in en Portekizli köyü seçildi

Yüzyıllardır neredeyse hiç değişmeyen köy 1938'de Portekiz'in en Portekizli köyü seçildi

Monsanto, 1938'de 'Portekiz'in en Portekizli köyü' unvanını aldı. Köy yüzyıllardır neredeyse hiç değişmedi ve Portekiz'de yaşayan bir müze olarak kabul ediliyor; bu statü nedeniyle köyde değişiklik yapılamıyor ve geleneksel dokusu korunuyor.

Dağın tepesi tarih öncesi çağlardan beri stratejik açıdan önemli bir konumdaydı. Askeri kökenleri olan yerleşimin tepesinde, 19. yüzyılda bir patlamayla kısmen yıkılan bir Tapınak Şövalyeleri kalesinin kalıntıları bulunuyor. Efsaneye göre Viriato burada yedi yıl süren bir kuşatmaya direndi; Monsanto Kalesi de Araplardan geri alındı.

Köydeki bazı yapılarda ve bir kilisede, Portekiz'e özgü Manuelino üslubunun izleri de görülüyor. Lizbon ve Porto'dan otobüsle ulaşılabilen köyde ziyaretçileri en çok etkileyen şey ise Orta Çağ yapıları değil, kayaların arasına kurulmuş evler oluyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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