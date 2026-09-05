Arsanın Ortasında 7 Metrelik Yarık Vardı: Evi Köprü Gibi Üstüne Kurdular
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Hindistan’da bir ev inşa etmek için alınan arazi, ortasından geçen yaklaşık 7 metre derinliğindeki yarık nedeniyle ikiye ayrılıyordu. Dere yatağına temel atılmasına izin verilmemesi ve bakım araçlarının geçişinin açık tutulması gerekince mimarlar evi iki yakayı birleştiren yaklaşık 30 metrelik yaşanabilir bir asma köprü olarak tasarladı.
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Dere yatağına temel atamayınca iki arsayı evle bağladılar
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Ot, çamur ve çelik halatlar aynı yapıda birleşti
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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