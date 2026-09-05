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Arsanın Ortasında 7 Metrelik Yarık Vardı: Evi Köprü Gibi Üstüne Kurdular

Arsanın Ortasında 7 Metrelik Yarık Vardı: Evi Köprü Gibi Üstüne Kurdular

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
05.09.2026 - 10:19
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Hindistan’da bir ev inşa etmek için alınan arazi, ortasından geçen yaklaşık 7 metre derinliğindeki yarık nedeniyle ikiye ayrılıyordu. Dere yatağına temel atılmasına izin verilmemesi ve bakım araçlarının geçişinin açık tutulması gerekince mimarlar evi iki yakayı birleştiren yaklaşık 30 metrelik yaşanabilir bir asma köprü olarak tasarladı.

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Dere yatağına temel atamayınca iki arsayı evle bağladılar

Dere yatağına temel atamayınca iki arsayı evle bağladılar

Bridge House, Hindistan’ın Maharaştra eyaletindeki Karjat bölgesinde iki tarım arazisini birbirine bağlamak amacıyla tasarlandı. Arsayı ikiye ayıran su kanalı zamanla yaklaşık 7 metre derinliğinde bir yarık oluşturmuştu.

Kurallar gereği kanalın yaklaşık 30 metrelik genişliği içinde temel atılamıyordu. Ayrıca yatağın temizliğinde kullanılan iş makinelerinin evin altından geçebilmesi gerekiyordu. Ortaya yerleştirilecek klasik bir köprü ayağı hem kurallara hem de evin iç mekanına engel olacaktı.

Mimar Vinu Daniel’in öncülüğündeki ekip, ayrı bir ev ve köprü yapmak yerine iki işlevi aynı yapıda birleştirdi. Yaklaşık 30 metre uzunluğundaki ev yalnızca koruma alanının dışında kalan dört temel noktasına oturtuldu. Böylece hem iki arazi bağlandı hem de tarım için kullanılabilecek alan korundu.

Ot, çamur ve çelik halatlar aynı yapıda birleşti

Ot, çamur ve çelik halatlar aynı yapıda birleşti

Evin taşıyıcı sistemi, eyer biçimini andıran dört çift eğrili yüzeyden oluşturuldu. İnce çelik borular ve gerilmiş çelik halatlar yapıya çekme dayanımı kazandırırken yerel otlarla çamurun karıştırıldığı kaplama sıkıştırma gücünü artırdı.

Çift eğimli yüzeylerin yağmurdan korunması için balık pulları yerine hareket eden pangolin pullarından esinlenildi. Ot ve çamurdan hazırlanan parçalar birbiri üzerine binecek şekilde yerleştirildi. Hafif dış kabuk yapının çevredeki ormanla görsel olarak bütünleşmesini de sağladı.

İki katlı evde dört yatak odası, mutfak, yemek alanı ve geniş bir yaşam bölümü bulunuyor. Ortadaki açık bölüm yağmur suyunun yapının içinden geçerek aşağıdaki dereye ulaşmasına izin veriyor. İç mekanda gemicilik sektöründen alınan eski ahşaplarla PET şişe ve terk edilmiş balık ağlarından üretilen malzemeler de kullanıldı.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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