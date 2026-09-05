Arsanın Ortasında 7 Metrelik Yarık Vardı: Evi Köprü Gibi Üstüne Kurdular

Evin taşıyıcı sistemi, eyer biçimini andıran dört çift eğrili yüzeyden oluşturuldu. İnce çelik borular ve gerilmiş çelik halatlar yapıya çekme dayanımı kazandırırken yerel otlarla çamurun karıştırıldığı kaplama sıkıştırma gücünü artırdı.

Çift eğimli yüzeylerin yağmurdan korunması için balık pulları yerine hareket eden pangolin pullarından esinlenildi. Ot ve çamurdan hazırlanan parçalar birbiri üzerine binecek şekilde yerleştirildi. Hafif dış kabuk yapının çevredeki ormanla görsel olarak bütünleşmesini de sağladı.

İki katlı evde dört yatak odası, mutfak, yemek alanı ve geniş bir yaşam bölümü bulunuyor. Ortadaki açık bölüm yağmur suyunun yapının içinden geçerek aşağıdaki dereye ulaşmasına izin veriyor. İç mekanda gemicilik sektöründen alınan eski ahşaplarla PET şişe ve terk edilmiş balık ağlarından üretilen malzemeler de kullanıldı.