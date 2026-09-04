Fabrikanın Çöpünü Tarlalara Döktüler: Hazineye Çevirdiler
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Brezilya’daki şeker kamışı tesislerinde üretimden geriye kalan maddeler çöpe gönderilmek yerine yeniden ekonomik değere dönüştürülüyor. Etanol üretiminden çıkan vinass ile şeker üretiminde oluşan filtre keki yeniden tarlalara verilirken kamışın lifli posası elektrik üretiminde kullanılıyor. Üretimin başka bir yan ürünü ise yüksek proteinli hayvan yemine dönüştürülüyor.
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Etanol üretiminden çıkan sıvıyı yeniden aynı tarlalara veriyorlar
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Posasını yakıp elektrik, kalan maddelerden hayvan yemi üretiyorlar
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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