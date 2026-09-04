Fabrikanın Çöpünü Tarlalara Döktüler: Hazineye Çevirdiler

Şeker kamışından etanol üretilirken bitkinin suyu önce fermantasyona, ardından alkolü ayırmak için damıtma işlemine giriyor. Etanol ayrıldıktan sonra geriye “vinasse” veya Türkçede kullanılan adıyla vinass olarak bilinen koyu renkli ve organik madde bakımından zengin bir sıvı kalıyor. Brezilya’daki üretim ölçeği düşünüldüğünde bu yan ürünün miktarı da oldukça büyük. Araştırmalara göre 1 litre hidratlı etanol üretimi yaklaşık 10 ila 13 litre vinass ortaya çıkarabiliyor. Geçmişte bertaraf edilmesi gereken bir endüstriyel atık olarak görülen sıvının bugün ülkedeki en yaygın kullanım alanlarından biri ise doğrudan şeker kamışı tarlaları. Kaynak

Bunun nedeni vinassın yalnızca sudan oluşmaması. İçeriğinde başta potasyum olmak üzere azot, kalsiyum, magnezyum ve çeşitli organik maddeler bulunuyor. Fabrikalardan çıkan sıvı belirlenen miktarlarda tarlalara taşınıp toprağa verilerek aynı anda sulama ve gübreleme yapılabiliyor; bu yöntem “fertigasyon” olarak adlandırılıyor. 2025 tarihli bir değerlendirmeye göre Brezilya’da vinassın başlıca kullanım biçimi hâlâ şeker kamışı tarlalarına uygulanması. Uygulama toprağın bazı özelliklerini iyileştirebilir, ürün verimine katkı sağlayabilir ve özellikle potasyum içeren sentetik gübrelere duyulan ihtiyacı azaltabilir. Böylece fabrikadan çıkan yüksek hacimli bir yan ürün tekrar aynı üretim döngüsünün girdisine dönüşüyor.