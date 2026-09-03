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Suriyeli Koleksiyoner 20 Yıllık Koleksiyonunu Devlete Verdi: İçinden Binlerce Tarihi Obje Çıktı

Suriyeli Koleksiyoner 20 Yıllık Koleksiyonunu Devlete Verdi: İçinden Binlerce Tarihi Obje Çıktı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
03.09.2026 - 21:10
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Suriyeli koleksiyoner Beha Masry, yaklaşık 20 yıl boyunca bir araya getirdiği binlerce tarihi objeyi devlete teslim etti. Dera iline bağlı Hayt köyünde gerçekleştirilen teslimde bronz sikkelerden mühürlere, kandillerden Osmanlı dönemine ait bir tabancaya kadar çok sayıda eser yer aldı.

Kaynak: AA

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Binlerce parçayı yaklaşık 20 yılda bir araya getirdi

Binlerce parçayı yaklaşık 20 yılda bir araya getirdi

Suriye’nin güneyindeki Dera iline bağlı Hayt köyünde yaşayan Beha Masry, uzun yıllar boyunca oluşturduğu tarihi eser koleksiyonunu 1 Eylül 2026’da gönüllü olarak devlete teslim etti. Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre koleksiyonda binlerce parça bulunuyor.

Masry’nin bir araya getirdiği eserler tek bir türle sınırlı kalmıyor. Koleksiyonda çok sayıda bronz sikkenin yanı sıra mühürler, muskalar, bilezikler ve yüzükler de yer alıyor. Eserlerin kesin tarihlerine ve nerelerden toplandığına ilişkin ayrıntılı bilgi ise paylaşılmadı.

Koleksiyonda ayrıca çanak çömlek parçaları, kandiller, taşlar, heykeller ve fosiller bulunuyor. Masry’nin yaklaşık 20 yıllık birikimini herhangi bir satış işlemi yerine gönüllü olarak devlete teslim ettiği belirtildi.

Koleksiyondan Osmanlı dönemine ait bir tabanca da çıktı

Koleksiyondan Osmanlı dönemine ait bir tabanca da çıktı

Teslim edilen parçalar arasında en dikkat çekici eserlerden biri Osmanlı dönemine ait olduğu belirtilen tabanca oldu. Tabancanın üretim tarihi, modeli ve korunma durumuna ilişkin teknik bir açıklama yapılmazken eser, binlerce parçalık koleksiyonla birlikte yetkililere bırakıldı.

Anadolu Ajansı tarafından görüntülenen koleksiyonda çok sayıda sikke ve küçük metal obje de bulunuyor. Bilezik, yüzük, mühür ve muskaların yanında heykeller ile kandillerin yer alması, Masry’nin yalnızca belirli bir eşya grubuna yönelmediğini gösteriyor.

Koleksiyonun hangi devlet kurumuna teslim edildiği, eserlerin uzmanlar tarafından nasıl inceleneceği ve ileride müzede sergilenip sergilenmeyeceği açıklanmadı. Teslimin ardından yapılacak kayıt, tarihlendirme ve koruma çalışmaları hakkında da henüz bilgi paylaşılmadı. K

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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