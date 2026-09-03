Suriyeli Koleksiyoner 20 Yıllık Koleksiyonunu Devlete Verdi: İçinden Binlerce Tarihi Obje Çıktı
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Binlerce parçayı yaklaşık 20 yılda bir araya getirdi
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Koleksiyondan Osmanlı dönemine ait bir tabanca da çıktı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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