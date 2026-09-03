Suriyeli Koleksiyoner 20 Yıllık Koleksiyonunu Devlete Verdi: İçinden Binlerce Tarihi Obje Çıktı

Suriye’nin güneyindeki Dera iline bağlı Hayt köyünde yaşayan Beha Masry, uzun yıllar boyunca oluşturduğu tarihi eser koleksiyonunu 1 Eylül 2026’da gönüllü olarak devlete teslim etti. Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre koleksiyonda binlerce parça bulunuyor.

Masry’nin bir araya getirdiği eserler tek bir türle sınırlı kalmıyor. Koleksiyonda çok sayıda bronz sikkenin yanı sıra mühürler, muskalar, bilezikler ve yüzükler de yer alıyor. Eserlerin kesin tarihlerine ve nerelerden toplandığına ilişkin ayrıntılı bilgi ise paylaşılmadı.

Koleksiyonda ayrıca çanak çömlek parçaları, kandiller, taşlar, heykeller ve fosiller bulunuyor. Masry’nin yaklaşık 20 yıllık birikimini herhangi bir satış işlemi yerine gönüllü olarak devlete teslim ettiği belirtildi.